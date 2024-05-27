Как провести стресс тест видеокарты

Стресс-тест видеокарты — отличный способ проверить ее стабильность, нагрев и общую производительность под нагрузкой. Хотя стандартного теста по бенчмаркам обычно достаточно, чтобы увидеть любые сдвиги в производительности, стресс тест лучше подходит для выявления потенциальных проблем со стабильностью работы. Существует множество способов дать нагрузку на видеокарту, но стресс тест рекомендован как более простой и безопасный путь.

Стресс тест также будет отличным инструментом для обнаружения потенциальных сбоев из-за таких вещей, как, например, разгон. Он также служит методом устранения уже имеющихся неполадок, позволяя обнаружить их и разобраться в первопричинах. Это абсолютно безопасная процедура, поскольку большинство современных видеокарт собраны таким образом, чтобы автоматически снижать мощность или даже отключаться, когда на них дается такая нагрузка, которую они не могут вывезти. Вы также можете установить пользовательские параметры проверки, включить оповещение о превышении допустимой температуры, установить продолжительность теста и выбрать графические настройки.

Стресс тест видеокарты с помощью FurMark

Тестирование максимальной мощности и нагрева

Если основная цель вашего стресс теста — проверка температуры под нагрузкой, то FurMark для этого подойдет лучше всего. Утилит для тестирования производительности и стресс-тестирования полно, но большинство из них больше ориентировано на проверку чистой производительности и стабильности, обычно после разгона. FurMark же пытается выжать максимальную мощность и нагреть видеокарту по максимуму. Для анализа стабильности этот инструмент не подойдет, но для проверки термических показателей лучше него нет.

FurMark можно загрузить и установить совершенно бесплатно. Утилита довольно жестко треплет видеокарту в плане повышения температуры и даже отображает диалоговое окно с предупреждением, что интенсивная нагрузка на видеокарту может привести к сбоям системы или другим неприятным неожиданностям. Но можно установить собственные параметры проверки в разделе «Settings» и включить предупреждение о слишком высокой температуре (GPU temperature alarm), чтобы обезопасить себя.

При тестировании некоторых видеокарт FurMark будет использовать ресурсы, которые вызывают ограничение мощности видеокарты до того, как она достигнет своей максимальной тактовой частоты. То есть, FurMark отлично подойдет для анализа тепловых показателей, но не общей стабильности или производительности после разгона. Для тестирования этих аспектов потребуется что-то вроде Superposition.

Как использовать FurMark для проверки нагрева видеокарты:

Скачайте утилиту с сайта Geeks3D, нажав на кнопку Download. Выберите последнюю версию FurMark (v2.3.0.0 на момент написания этого гайда) во вновь открывшейся вкладке.

Установите и запустите FurMark, чтобы увидеть небольшое окно с подробной информацией об обнаруженной видеокарте и доступных опциях.

В параметре Graphics Test выберите FurMark (GL) , а в Resolution установите собственное разрешение монитора и поставьте галочку в Display OSI , чтобы видеть все показатели тестирования во время работы FurMark. Нажмите Run , чтобы начать.

выберите , а в установите собственное разрешение монитора и поставьте галочку в , чтобы видеть все показатели тестирования во время работы FurMark. Нажмите , чтобы начать. Тест должен идти не менее 10 минут, внимательно следите за температурой своей видеокарты.

Под нагрузкой температура пойдет вверх. Вентиляторы зашумят сильнее, и на графике под волосатым пончиком будет видно, как увеличился нагрев и какой всплеск нагрузки испытывает видеокарта. Тестирование можно остановить в любой момент, закрыв его окно или нажав клавишу Esc.

Стресс тест видеокарты с помощью Superposition

Тестирование стабильности и производительности

Хотя FurMark отлично подходит для тестирования максимальной температуры, для проверки прироста производительности или стабильности он не подойдет. После разгона видеокарты проверка ее работоспособности просто необходима. Здесь пригодятся тесты, которые максимально повышают тактовую частоту. Superposition — один из лучших бесплатных инструментов для этой цели.

Загрузите Superposition с сайта Unigine и установите его.

Запустив утилиту, во вкладке Benchmark выберите Preset для теста. Начните с 1080p High, это базовый уровень. Позже вы сможете запустить тесты с более высоким разрешением.

Нажмите Run .

. Подождите, пока Superposition завершит тест. Убедитесь, что вы не используете какие-либо приложения в фоновом режиме, поскольку они могут испортить результаты или вызвать сбой.

После завершения теста можно проанализировать данные и сохранить результаты, чтобы сравнить их с последующими тестами. Для этого нажмите кнопку Save.

Если во время тестирования происходят сбои, появляются артефакты или подвисания, это может свидетельствовать о том, что видеокарта не стабильна из-за слишком агрессивного разгона, высокой температуры или неисправности компонентов. Повторите тест еще пару раз, чтобы проверить, сохраняются ли проблемы.

Анализ результатов стресс тестов видеокарты

Независимо от того, какую утилиту вы использовали, как результат вы получите определенный массив данных. По большей части вам нужно убедиться, что показатели загрузки видеокарты, ее температуры и частоты кадров не выходят за пределы приемлемых границ. В ином случае у карты определённо есть проблемы. Если какой-либо из этих показателей кажется необычным, велика вероятность, что у вашей видеокарты есть какие-то проблемы. К счастью, существует множество способов их устранения.