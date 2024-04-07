Как проверить серийный номер устройства Apple

Чтобы проверить серийный номер на различных устройствах Apple, вы можете следовать инструкциям, приведённым ниже для каждого типа устройства:
iPhone, iPad и iPod touch:
- Откройте «Настройки».
- Перейдите в «Основные».
- Выберите «Об этом устройстве».
- Прокрутите вниз, и вы увидите серийный номер.
Mac (MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Pro, Mac mini):
- Нажмите на меню Apple в верхнем левом углу экрана.
- Выберите «Об этом Mac».
- Во всплывающем окне будет отображаться серийный номер.
Apple Watch:
- Откройте приложение «Watch» на iPhone, с которым синхронизированы часы.
- Перейдите во вкладку «Мои часы».
- Нажмите «Общие», затем «Об этом устройстве», чтобы увидеть серийный номер.
Или
- На Apple Watch откройте «Настройки», затем «Основные» и «Об этом устройстве».
AirPods, AirPods Pro, AirPods Max:
- Подключите AirPods к вашему iOS-устройству.
- Откройте «Настройки».
- Перейдите в «Bluetooth» и нажмите на кнопку «i» рядом с вашими AirPods.
- Вы увидите серийный номер.
HomePod:
- Откройте приложение «Дом» на вашем iOS-устройстве.
- Долгое нажатие на HomePod, затем прокрутите вниз до настроек и вы увидите серийный номер.
Apple TV:
- Откройте «Настройки» на Apple TV.
- Перейдите в «Система» и выберите «О».
- Вы увидите серийный номер.
Проверка на сайте Apple:
После того как вы нашли серийный номер, вы можете проверить его на официальном сайте Apple:
- Перейдите на сайт проверки статуса гарантии Apple по адресу checkcoverage.apple.com.
- Введите серийный номер устройства.
- Введите код, чтобы подтвердить, что вы не робот.
- Нажмите «Продолжить», чтобы увидеть информацию о статусе гарантии и подлинности устройства.
Помните, что серийный номер Apple — это уникальный идентификатор вашего устройства, и его следует хранить в тайне, чтобы избежать возможного мошенничества. Проверка серийного номера может быть полезна для подтверждения подлинности устройства, для получения гарантийного обслуживания или при покупке устройства с рук, чтобы убедиться, что оно не было украдено или потеряно.