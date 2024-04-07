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Электроника и техника

Как проверить серийный номер устройства Apple

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
07.04.2024
3 Просмотра 0
Как проверить серийный номер устройства Apple

Чтобы проверить серийный номер на различных устройствах Apple, вы можете следовать инструкциям, приведённым ниже для каждого типа устройства:

iPhone, iPad и iPod touch:

  1. Откройте «Настройки».
  2. Перейдите в «Основные».
  3. Выберите «Об этом устройстве».
  4. Прокрутите вниз, и вы увидите серийный номер.

Mac (MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Pro, Mac mini):

  1. Нажмите на меню Apple в верхнем левом углу экрана.
  2. Выберите «Об этом Mac».
  3. Во всплывающем окне будет отображаться серийный номер.

Apple Watch:

  1. Откройте приложение «Watch» на iPhone, с которым синхронизированы часы.
  2. Перейдите во вкладку «Мои часы».
  3. Нажмите «Общие», затем «Об этом устройстве», чтобы увидеть серийный номер.
    Или
  4. На Apple Watch откройте «Настройки», затем «Основные» и «Об этом устройстве».

AirPods, AirPods Pro, AirPods Max:

  1. Подключите AirPods к вашему iOS-устройству.
  2. Откройте «Настройки».
  3. Перейдите в «Bluetooth» и нажмите на кнопку «i» рядом с вашими AirPods.
  4. Вы увидите серийный номер.

HomePod:

  1. Откройте приложение «Дом» на вашем iOS-устройстве.
  2. Долгое нажатие на HomePod, затем прокрутите вниз до настроек и вы увидите серийный номер.

Apple TV:

  1. Откройте «Настройки» на Apple TV.
  2. Перейдите в «Система» и выберите «О».
  3. Вы увидите серийный номер.

Проверка на сайте Apple:

После того как вы нашли серийный номер, вы можете проверить его на официальном сайте Apple:

  1. Перейдите на сайт проверки статуса гарантии Apple по адресу checkcoverage.apple.com.
  2. Введите серийный номер устройства.
  3. Введите код, чтобы подтвердить, что вы не робот.
  4. Нажмите «Продолжить», чтобы увидеть информацию о статусе гарантии и подлинности устройства.

Помните, что серийный номер Apple — это уникальный идентификатор вашего устройства, и его следует хранить в тайне, чтобы избежать возможного мошенничества. Проверка серийного номера может быть полезна для подтверждения подлинности устройства, для получения гарантийного обслуживания или при покупке устройства с рук, чтобы убедиться, что оно не было украдено или потеряно.

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