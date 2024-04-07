Как проверить серийный номер устройства Apple

Чтобы проверить серийный номер на различных устройствах Apple, вы можете следовать инструкциям, приведённым ниже для каждого типа устройства:

iPhone, iPad и iPod touch:

Откройте «Настройки». Перейдите в «Основные». Выберите «Об этом устройстве». Прокрутите вниз, и вы увидите серийный номер.

Mac (MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Pro, Mac mini):

Нажмите на меню Apple в верхнем левом углу экрана. Выберите «Об этом Mac». Во всплывающем окне будет отображаться серийный номер.

Apple Watch:

Откройте приложение «Watch» на iPhone, с которым синхронизированы часы. Перейдите во вкладку «Мои часы». Нажмите «Общие», затем «Об этом устройстве», чтобы увидеть серийный номер.

Или На Apple Watch откройте «Настройки», затем «Основные» и «Об этом устройстве».

AirPods, AirPods Pro, AirPods Max:

Подключите AirPods к вашему iOS-устройству. Откройте «Настройки». Перейдите в «Bluetooth» и нажмите на кнопку «i» рядом с вашими AirPods. Вы увидите серийный номер.

HomePod:

Откройте приложение «Дом» на вашем iOS-устройстве. Долгое нажатие на HomePod, затем прокрутите вниз до настроек и вы увидите серийный номер.

Apple TV:

Откройте «Настройки» на Apple TV. Перейдите в «Система» и выберите «О». Вы увидите серийный номер.

Проверка на сайте Apple:

После того как вы нашли серийный номер, вы можете проверить его на официальном сайте Apple:

Перейдите на сайт проверки статуса гарантии Apple по адресу checkcoverage.apple.com. Введите серийный номер устройства. Введите код, чтобы подтвердить, что вы не робот. Нажмите «Продолжить», чтобы увидеть информацию о статусе гарантии и подлинности устройства.

Помните, что серийный номер Apple — это уникальный идентификатор вашего устройства, и его следует хранить в тайне, чтобы избежать возможного мошенничества. Проверка серийного номера может быть полезна для подтверждения подлинности устройства, для получения гарантийного обслуживания или при покупке устройства с рук, чтобы убедиться, что оно не было украдено или потеряно.