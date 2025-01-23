Главная » Разное Искусственный интеллект против врачей: кто лучше ставит диагнозы? Разное Искусственный интеллект против врачей: кто лучше ставит диагнозы? Владислав Ильин 5 Просмотров

Новое исследование шокировало медицинское сообщество: чат-бот на базе искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT-4 превзошел врачей в диагностике заболеваний. Эксперимент, проведенный при участии 50 медиков, показал, что ИИ справляется с этой задачей точнее, даже когда врачи используют его как инструмент поддержки.

Результаты исследования: цифры говорят сами за себя

Точность ChatGPT : 90% — ИИ правильно определил диагнозы на основе историй болезни и подробно объяснил свои выводы.

: 90% — ИИ правильно определил диагнозы на основе историй болезни и подробно объяснил свои выводы. Врачи с доступом к ИИ : 76% — медики, которые могли консультироваться с чат-ботом, показали лишь немного лучший результат.

: 76% — медики, которые могли консультироваться с чат-ботом, показали лишь немного лучший результат. Врачи без ИИ: 74% — традиционные методы диагностики оказались менее эффективными.

Исследователи использовали шесть сложных клинических случаев, включая редкие заболевания, такие как холестериновая эмболия. Все случаи были основаны на реальных пациентах и не публиковались ранее, что исключало возможность «натаскивания» ChatGPT на этих данных.

Почему врачи проиграли ИИ?

Слепая уверенность в себе. Даже когда ChatGPT предлагал более точный диагноз, врачи часто игнорировали его рекомендации, если они противоречили их собственным выводам. Как отметил доктор Адам Родман, соавтор исследования: «Они не слушали ИИ, когда тот указывал на их ошибки». Неправильное использование технологии. Многие медики воспринимали ChatGPT как обычную поисковую систему, задавая узкие вопросы («Является ли цирроз фактором риска рака?»), вместо того чтобы загружать полную историю болезни и получать комплексный анализ. Ограниченный доступ к обучению. Несмотря на внедрение ИИ-инструментов в медицину, врачи редко получают инструкции по их эффективному применению. Это приводит к тому, что потенциал технологий остается нераскрытым.

Исторический контекст: почему раньше не получалось?

Попытки автоматизировать диагностику начались еще в 1970-х. Например, программа INTERNIST-1, разработанная в Питтсбургском университете, могла анализировать тысячи симптомов и заболеваний. Однако она требовала часов ввода данных и не получила доверия медиков.

Современные языковые модели, такие как ChatGPT, кардинально отличаются: они не пытаются имитировать мышление врача, а используют способность предсказывать язык. Это позволяет им обрабатывать целые истории болезни за секунды, что раньше было невозможно.

Будущее ИИ в медицине: помощник, а не замена

Эксперты подчеркивают: ChatGPT и подобные системы должны стать «расширением» врачей, а не их конкурентами. Например:

Второе мнение . ИИ может предлагать альтернативные диагнозы, особенно в сложных случаях.

. ИИ может предлагать альтернативные диагнозы, особенно в сложных случаях. Образовательный инструмент . Помогать медикам оставаться в курсе новых исследований и клинических рекомендаций.

. Помогать медикам оставаться в курсе новых исследований и клинических рекомендаций. Работа с данными. Анализировать большие объемы информации, например, истории болезней или результаты анализов.

Однако внедрение ИИ требует решения ключевых проблем:

Юридические риски . Кто несет ответственность за ошибки — врач или алгоритм?

. Кто несет ответственность за ошибки — врач или алгоритм? Этика и приватность . Защита персональных данных пациентов при использовании ИИ-платформ.

. Защита персональных данных пациентов при использовании ИИ-платформ. Обучение медиков. Врачи должны научиться формулировать запросы к ИИ и критически оценивать его ответы.

Мнение экспертов

Доктор Джонатан Чен из Стэнфорда отмечает: «Чат-интерфейс — это прорыв. Раньше компьютеры не понимали язык, но теперь мы можем загружать в них целые случаи и получать структурированные ответы».

При этом Лаура Зваан, исследовательница диагностических ошибок, предупреждает: «Люди склонны к излишней уверенности. Если врач убежден в своем диагнозе, он проигнорирует даже точные подсказки ИИ».

Заключение

Искусственный интеллект уже сегодня демонстрирует впечатляющие результаты, но его роль — дополнять, а не заменять человеческий опыт. Для успешной интеграции нужны не только технологические улучшения, но и изменение подхода медиков к работе с ИИ. Как говорит доктор Родман: «Не спешите увольнять своего врача ради ChatGPT. Пока это лишь инструмент, а не панацея».