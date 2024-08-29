iPhone 17 Pro будет ниже уровнем, чем iPhone 17 Pro Max

В преддверии выхода iPhone 16 аналитик цепочек поставок Минг-Чи Куо уже направил свой взор на будущее — на цикл iPhone 17. Свежие данные Куо говорят, что в следующем осеннем сезоне iPhone 17 Pro Max обойдёт по характеристикам весь ассортимент iPhone 17, включая модель iPhone 17 Pro. Особенно это будет заметно в контексте усиления искусственного интеллекта, которое предвидится в модели Pro Max 2025 года.

Куо предсказывает, что iPhone 17 Pro Max будет оснащён 12 ГБ оперативной памяти, в то время как его предшественники, iPhone 15 Pro и Pro Max, имели 8 ГБ. Ожидается, что новинки в линейке iPhone 16 также будут иметь 8 ГБ ОЗУ. Ранее Apple часто вводила новые функции камеры в модели Pro Max, но увеличение ОЗУ станет нововведением.

Из-за повышенных многозадачных способностей модели Pro Max, Куо полагает, что Apple введет новую систему охлаждения с испарительной камерой, которая будет использоваться исключительно в iPhone 17 Pro Max. Эта система, работающая в паре с уже применяемыми графитовыми листами для охлаждения, поможет отводить тепло от процессора. Технология охлаждения паром уже применяется в некоторых флагманских смартфонах Samsung.

Apple намерена использовать преимущества большего внутреннего пространства и высокой цены Pro Max для тестирования новых технологий, прежде чем масштабировать их для более широкого распространения. Почти 40% продаж новых моделей iPhone приходится на Pro Max. Это позволяет Apple наращивать возможности в области искусственного интеллекта и поддерживать максимальную производительность для самого дорогостоящего оборудования, что положительно сказывается на прибыли компании.

9 сентября ожидается анонс моделей iPhone 16 Pro и Pro Max, и предполагается, что меньший Pro будет оснащен тем же 5-кратным зумом, что и iPhone 15 Pro Max. Apple продолжит стремление к дальнейшему усовершенствованию технологий в своих более крупных и дорогих устройствах.

Также Куо предполагает, что новая ультратонкая версия iPhone 17 будет иметь 8 ГБ оперативной памяти, так же как и предстоящая линейка iPhone 16 и предполагаемый iPhone SE 4.

Интересный вопрос возникает в контексте компьютеров Mac: будет ли Apple продолжать продажу компьютеров с 8 ГБ оперативной памяти по умолчанию, когда даже iPhone начнут оснащаться 12 ГБ оперативной памяти уже в 2025 году?

Источник — 9to5mac.com