Nintendo прекратила сервисное обслуживание консолей New 3DS

Компания Nintendo официально заявила о прекращении приёма заявок на ремонт игровой консоли New 3DS с 28 августа текущего года вследствие исчерпания запасов комплектующих.

Ранее, в марте, Nintendo объявляла о предстоящем прекращении сервисного обслуживания моделей 2DS, New 3DS и New 3DS LL по мере расходования существующих запасов запчастей. На данный момент, поддержка 2DS и New 3DS LL все еще продолжается и будет осуществляться до полного исчерпания компонентов. Отдельно стоит упомянуть, что техническое обслуживание модели New 2DS LL производится на отличных от упомянутых условиях, и Nintendo пока что продолжает принимать заявки на ее ремонт.

Также важно отметить, что в апреле текущего года компания уже прекратила предоставление онлайн-сервисов для 3DS, а в июле объявила о завершении ремонтных работ для Wii U на территории Японии из-за дефицита необходимых для ремонта деталей.

