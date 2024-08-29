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Nintendo прекратила сервисное обслуживание консолей New 3DS

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
29.08.2024
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Nintendo прекратила сервисное обслуживание консолей New 3DS

Компания Nintendo официально заявила о прекращении приёма заявок на ремонт игровой консоли New 3DS с 28 августа текущего года вследствие исчерпания запасов комплектующих.

Ранее, в марте, Nintendo объявляла о предстоящем прекращении сервисного обслуживания моделей 2DS, New 3DS и New 3DS LL по мере расходования существующих запасов запчастей. На данный момент, поддержка 2DS и New 3DS LL все еще продолжается и будет осуществляться до полного исчерпания компонентов. Отдельно стоит упомянуть, что техническое обслуживание модели New 2DS LL производится на отличных от упомянутых условиях, и Nintendo пока что продолжает принимать заявки на ее ремонт.

Также важно отметить, что в апреле текущего года компания уже прекратила предоставление онлайн-сервисов для 3DS, а в июле объявила о завершении ремонтных работ для Wii U на территории Японии из-за дефицита необходимых для ремонта деталей.

Источник — ithome.com

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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