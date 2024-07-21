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Всплыли спецификации, цена и сроки выхода iPhone SE 4

Максим Тарков Максим Тарков
21.07.2024
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Всплыли спецификации, цена и сроки выхода iPhone SE 4

Бюджетная линейка iPhone SE от Apple всегда была привлекательной. Она предлагает мощные внутренности в знакомом, но слегка устаревшем дизайне. Слухи о грядущем iPhone SE 4 были весьма запутанными, с противоречивыми сообщениями о его дизайне и камерах.

Ранее на этой неделе появилась информация, что телефон позаимствует дизайн iPhone 16, дополненный двойной задней камерой. Это противоречило предыдущим сообщениям и просочившимся CAD-рендерам, которые указывали только на одну заднюю камеру. 

А сейчас новая утечка из авторитетного источника Ice Universe пролила свет на вероятные характеристики iPhone SE 4, положив конец слухам о двойной камере.

По данным Ice Universe, iPhone SE 4 будет оснащен одной задней камерой на 48 мегапикселей. Экран будет иметь диагональ 6,06 дюйма, и это значительный прирост по сравнению с 4,7-дюймовым дисплеем SE 3. Но он все еще может получить частоту обновления 60 Гц, что будет устаревшей характеристикой, ведь даже телефоны Android средней руки предлагают более плавную картинку с частотой 90 или 120 Гц.

Предполагается, что устройство будет работать на новейшем чипе Apple A18 Bionic. В утечке также сообщается о 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, а также о таинственном модеме, который может быть получен либо от Apple, либо от Qualcomm.

Пара деталей дизайна, раскрытых информатором, включают алюминиевые грани. Это соответствует более ранней информации, по которой в телефоне откажутся от культовой кнопки «Домой» и толстых рамок старых моделей SE, выбрав дизайн, более близкий к текущей линейке iPhone. Также упоминается Face ID, который заменит Touch ID своих предшественников.

Наконец, нам рассказали о возможном появлении порта USB-C, что является приятным изменением, учитывая, что более ранние модели были на Lightning. Что касается цены, iPhone SE 4 будет стоить от $499 до $549. Ходят слухи, что запуск состоится весной 2025 года.

Истчоник — gizmochina.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно, поэтому интересуюсь новостями в этой сфере и делюсь ими с вами. На досуге увлекаюсь написанием гайдов - во мне умер преподаватель, и так я его реанимирую. В краткие перерывы от работы ностальгирую в Diablo II, WWP и подобном. Смотрю сериалы 90-х и слушаю музыку 80-х. В общем, застрял в прошлом, но с надеждой смотрю в будущее, отлеживая новинки техники и игр.

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