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HONOR CHOICE AM61 Pro: обзор беспроводных наушников с шейным ободком

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
20.08.2024
3 Просмотра 0
HONOR CHOISE AM61 Pro обзор беспроводных наушников с шейным ободком

HONOR CHOICE AM61 Pro — это беспроводные наушники с конструкцией с шейным ободком, которые отличаются не только своим дизайном, но и рядом других особенностей.

Сегодня, когда мы слышим фразу «беспроводные наушники», на ум приходит TWS-модель белого цвета с ножкой. Очевидно, что TWS-наушники имеют свои преимущества, но и их недостатки никто не отменял. В тех ситуациях, когда при использовании наушников высока вероятность их потери, если бутон может выпасть из уха, например, при занятиях активными видами спорта, на помощь приходят варианты с шейным ободком.

Одной из таких моделей является HONOR CHOICE AM61 Pro. В этом обзоре мы подробно изучим эти наушники, послушаем музыку, проверим качество связи, выявим их сильные и слабые стороны, а также рассмотрим ситуации, в которых они будут просто незаменимы.

Итак, обзор — поехали!

Характеристики HONOR CHOISE AM61 Pro

Версия Bluetooth:5.2
Поддерживаемые кодеки:AAC, SBC
Система активного шумоподавления:есть
Тип зарядки:USB-C
Время работы от аккумулятора:22 ч
Диаметр драйвера:13 мм
Вес одного наушника:28 г
Класс защиты:IP54

Распаковка и комплектация

Наушники поставляются в фирменной коробке, внутри которой они красиво уложены в пластиковую форму.

HONOR CHOISE AM61 Pro в коробке

В комплекте можно найти две пары дополнительных силиконовых вкладышей разного размера, проводок USB-A — USB-C, а также несколько буклетов.

Дизайн

Элементы конструкции HONOR CHOICE AM61 Pro имеют приятные округлые формы, детали которых выполнены из металла и бархатистого на ощупь полиуретана. Ободок имеет форму с изгибом для надёжной фиксации на шее. Два металлических блока по обеим сторонам служат своего рода противовесами: на одном из них размещены органы управления, микрофон и индикатор, а на втором нанесён логотип бренда.

HONOR CHOISE AM61 Pro на столе

Провода, ведущие к бутонам наушников, выполнены из того же материала, что и шейный ободок, но более мягкие. Бутоны наушников, не самого маленького размера, снабжены магнитами, которые позволяют крепить их друг к другу тыльными сторонами. Наушники выглядят прочными, а использованные в конструкции материалы придают им премиальный вид.

Использование и удобство

Чтобы подключить HONOR CHOICE AM61 Pro к воспроизводящему устройству (телефону), достаточно их просто включить и провести сопряжение. Наушники поддерживают кодеки SBC и AAC, то есть они подходят для использования с Android и Apple устройствами.

HONOR CHOISE AM61 Pro кнопки управления

Управление воспроизведением и вызовами можно осуществлять с использованием физических кнопок (спасибо за это). Для получения дополнительной функциональности, такой как переключение режимов шумоподавления и эквалайзер, можно установить на смартфон приложение HONOR AI Space, но настроек там не особо много.

Несмотря на немаленький размер, бутоны сидят в ушах очень удобно, при этом плотно прилегая к ушному каналу, обеспечивая хорошую пассивную звукоизоляцию. Шейный ободок также очень комфортно ложится на шею. Однако мой рост составляет 185 см, и людям с более компактным телосложением он, вероятно, покажется громоздким.

HONOR CHOISE AM61 Pro порт для зарядки

Помимо плотной посадки в ушных каналах, ободковая конструкция наушников сводит к минимуму вероятность их утраты, если бутон выскочит из уха, что нельзя сказать о TWS-моделях. Исходя из этого, можно сделать вывод, что HONOR CHOICE AM61 Pro идеально подойдут для активных занятий спортом или других действий, которые требуют резких движений. Кроме того, степень защиты IP54 позволяет использовать наушники под дождём или на пляже.

Звук

Несмотря на свою скромную цену, AM61 Pro весьма хорошо звучат практически с любым жанром музыки. В треке присутствует весь спектр частотного диапазона, лишь кое-где верхние частоты кажутся слегка задранными.

HONOR CHOISE AM61 Pro бутоны на магнитах

Поп-музыка звучит живо и ритмично, с плотными панчами баса, гитарные рок-композиции выделяются серединой с плотной и быстрой подачей.

Используя приложение HONOR AI Space, можно выбрать один из трех режимов активного шумоподавления: включено, отключено и режим прозрачности. При включённом шумоподавлении окружающие звуки заметно затухают, что позволяет наслаждаться музыкой практически без помех. Режим прозрачности не сильно отличается от режима с отключённым шумоподавлением, гася лишь часть сторонних шумов.

HONOR CHOISE AM61 Pro наушник

Также в приложении можно выбрать один из трех видов предустановленного эквалайзера: по умолчанию, усиление нижних частот, усиление высоких частот. Лучше всего звучит режим по умолчанию, и, вероятно, остальные два режима будут использоваться реже.

Качество связи и звонков

Несмотря на не самую последнюю версию Bluetooth 5.2, наушники способны поддерживать стабильный уровень связи со смартфоном на расстоянии более 10 метров, даже через несколько кирпичных стен. Вы легко сможете оставить свой телефон на столе во время занятий в спортивном зале или на воркаут-зоне.

HONOR CHOISE AM61 Pro силиконовый вкладыш

Качество звонков также находится на высоком уровне. Благодаря тому, что микрофон находится не в бутоне наушника, а на выносном блоке, собеседник слышит вас чётко и с минимальным влиянием фонового шума.

Время автономной работы

Производитель заявляет, что наушники способны проработать на одном заряде 22 часа, и это соответствует действительности при условии прослушивания музыки на половине громкости. Время автономной работы будет короче, если слушать музыку «на всю катушку», и дольше, если громкость будет оставаться ниже среднего уровня.

Время, затрачиваемое на пополнение заряда от 0 до 100%, составляет 1 час, что вполне удовлетворительно для наушников в данной категории.

Впечатление

HONOR CHOICE AM61 Pro имеют не самую типичную на сегодняшний день конструкцию с шейным ободком. Данный дизайн имеет как свои преимущества, так и недостатки. TWS-наушники удобнее носить в кармане, но и потерять один из них также очень легко, плюс не редки и ошибки в синхронизации левого и правого бутона.

Но если вам требуется пара наушников, которые практически невозможно потерять, даже если один бутон вылетит из уха, вам необходимо чёткое и стабильное соединение, отличный звук с хорошим шумоподавлением (как пассивным, так и активным), HONOR CHOICE AM61 Pro могут стать незаменимым выбором.

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7.3 Общая оценка
Вывод

HONOR CHOICE AM61 Pro — это универсальные и надёжные наушники, которые идеально подойдут для активного образа жизни. Они предлагают качественное звучание, комфортную посадку и длительное время автономной работы. Если вы ищете наушники, которые станут вашим верным спутником в любой ситуации, стоит обратить внимание на эту модель.

Внешний вид
9
Функциональность
6
Качество
7
Цена
7
Плюсы
  • Хороший звук
  • Хорошее шумоподавление
  • Удобная и надёжная посадка
  • Стильный дизайн
Минусы
  • Могут показаться громоздкими для некоторых людей
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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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