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Фильмы и сериалы

Фильм «Блэйд» от Marvel становится все более проблемным

Мария Старкова Мария Старкова
25.04.2025
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Фильм «Блэйд» от Marvel становится все более проблемным

Фильм «Блэйд», который должен был стать частью киновселенной Marvel, столкнулся с очередными трудностями. На этот раз новость поступила от Flying Lotus, известного продюсера, режиссера и музыканта, который должен был работать над саундтреком к фильму.

Flying Lotus написал в своем Twitter, что его пригласили написать музыку для «Блэйда» еще до того, как проект столкнулся с проблемами. Он выразил сомнение, что его участие возобновится, хотя и отметил, что ему было бы интересно поработать над фильмом.

Это не первая трудность, с которой столкнулся «Блэйд» с Махершалой Али в главной роли. Ранее актер Делрой Линдо, который должен был сыграть в перезагрузке, рассказал о своем разочаровании опытом работы над проектом. Он отметил, что Marvel изначально проявляла интерес к его мнению и вкладу. Но впоследствии «все просто сошло с рельсов».

Несмотря на трудности, глава Marvel Кевин Файги заверил фанатов, что фильм «Блэйд» все же выйдет. Он подчеркнул приверженность Marvel этому персонажу и то, как Махершала Али его воплощает. Файги пообещал, что зрители будут в курсе всех изменений в проекте и его графике. Он также добавил, что персонаж Блэйд обязательно появится в киновселенной Marvel.

Следующим фильмом от Marvel станет «Громовержцы» (Thunderbolts*). Он выйдет в прокат в Великобритании 1 мая, а в США – 2 мая.

Источник — gamesradar

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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