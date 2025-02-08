Google внедряет ИИ-помощника в свою поисковую систему

В мире технологий искусственный интеллект (ИИ) становится все более распространенным, и компании активно соревнуются в этой области. Google, стремясь сделать свои разработки, такие как Gemini, более популярными, интегрирует ИИ в приложения. Последние утечки информации указывают на то, что Google начал внутреннее тестирование режима ИИ для своего поискового движка. Эта функция, впервые замеченная в конце прошлого года, сейчас тестируется сотрудниками Google.

Ожидается, что данное нововведение значительно улучшит взаимодействие с пользователем, сделав поиск Google более интеллектуальным. Например, при поиске информации по определенной теме, система сможет собирать лучшие данные из различных источников и предлагать пользователю обобщенный и всесторонний ответ.

В настоящее время сроки доступности режима ИИ для всех пользователей поиска Google остаются неопределенными. Однако, согласно последним слухам, это может произойти в ближайшие месяцы. Генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил, что «Google Search» активно развивается в направлении AI, и в 2025 году поиск в Google должен превратиться в ассистента на основе ИИ. Он также отметил, что 2025 год станет одним из самых значимых для инноваций в поиске.

Данное заявление кажется весьма реалистичным. Так как на рынке ИИ в настоящее время разгорелась самая жаркая конкуренция. Вот вот мы ожидаем появления ИИ-операторов от Open AI. В то же время и китайские нейросети, такие как DeepSeek, уже практически дышат в затылок технологическим гигантам.

Источник — shiftdelete