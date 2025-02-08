Лого сайта
Главная » Интернет и ПО » Google внедряет ИИ-помощника в свою поисковую систему
Интернет и ПО

Google внедряет ИИ-помощника в свою поисковую систему

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
08.02.2025
5 Просмотров 0
Google внедряет ИИ-помощника в свою поисковую систему

В мире технологий искусственный интеллект (ИИ) становится все более распространенным, и компании активно соревнуются в этой области. Google, стремясь сделать свои разработки, такие как Gemini, более популярными, интегрирует ИИ в приложения. Последние утечки информации указывают на то, что Google начал внутреннее тестирование режима ИИ для своего поискового движка. Эта функция, впервые замеченная в конце прошлого года, сейчас тестируется сотрудниками Google.

Ожидается, что данное нововведение значительно улучшит взаимодействие с пользователем, сделав поиск Google более интеллектуальным. Например, при поиске информации по определенной теме, система сможет собирать лучшие данные из различных источников и предлагать пользователю обобщенный и всесторонний ответ.

В настоящее время сроки доступности режима ИИ для всех пользователей поиска Google остаются неопределенными. Однако, согласно последним слухам, это может произойти в ближайшие месяцы. Генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил, что «Google Search» активно развивается в направлении AI, и в 2025 году поиск в Google должен превратиться в ассистента на основе ИИ. Он также отметил, что 2025 год станет одним из самых значимых для инноваций в поиске.

Данное заявление кажется весьма реалистичным. Так как на рынке ИИ в настоящее время разгорелась самая жаркая конкуренция. Вот вот мы ожидаем появления ИИ-операторов от Open AI. В то же время и китайские нейросети, такие как DeepSeek, уже практически дышат в затылок технологическим гигантам.

Источник — shiftdelete

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.