Google усиливает защиту аккаунтов: новый шаг в аутентификации

Google продолжает улучшать защиту аккаунтов пользователей. Теперь подтверждение входа через Google Prompt требует дополнительной проверки. После нажатия «Да, это я» система запросит отпечаток, PIN-код или Face Unlock.

Обновление появилось в Google Play Services 25.02.34. Ранее достаточно было подтвердить действие в уведомлении. Теперь злоумышленникам будет сложнее получить доступ даже при утечке данных.

Как работает обновленная система?

Процесс выглядит так:

Вы пытаетесь войти в аккаунт с нового устройства. На телефон приходит запрос: «Вы пытаетесь войти?». После подтверждения система требует биометрию, PIN или другой метод 2FA.

Доступны варианты: ключи безопасности, приложения-аутентификаторы (Google Authenticator, Microsoft Authenticator) или пароли. По данным 9to5Google, изменения уже тестируются на Android.

iOS тоже под защитой

Пользователи iPhone не остались в стороне. Для них обновление реализовано через приложения Google или Gmail, направленных на защиту аккаунтов. Механизм аналогичен: после подтверждения входа требуется дополнительная аутентификация.

Это важный шаг, учитывая растущее число фишинговых атак. Эксперты отмечают: даже если злоумышленник перехватит SMS-код, без биометрии он бессилен.

Почему это важно?

Снижение рисков взлома. Двойная проверка усложняет доступ для посторонних.

Двойная проверка усложняет доступ для посторонних. Гибкость настроек. Можно выбрать удобный метод: отпечаток, Face ID, аппаратный ключ.

Можно выбрать удобный метод: отпечаток, Face ID, аппаратный ключ. Совместимость. Система работает на всех устройствах, включая старые модели.

«Лишние 2–3 секунды окупаются спокойствием за свои данные», — комментирует Джейн Смит, специалист по кибербезопасности.

Мнение экспертов

Аналитики называют обновление логичным ответом на рост киберпреступности. В 2023 году 67% взломов аккаунтов произошло из-за слабой двухфакторной аутентификации.

«Биометрия — самый надежный метод. Ее невозможно подделать или угадать», — говорит Алексей Петров, руководитель направления безопасности в Kaspersky Lab.

Что делать пользователям?

Обновите Google Play Services до версии 25.02.34 (Настройки → Информация о приложении → Play Services). Настройте удобный метод 2FA в аккаунте Google. Для iOS установите последние версии Google или Gmail.

Не игнорируйте запросы системы. Если появилось незнакомое уведомление о входе — сразу смените пароль.

Будущее аутентификации

Google планирует полностью перейти на пароли-ключи (passkeys) к 2025 году. Технология заменяет традиционные пароли криптографическими ключами.

Этот шаг сделает вход еще быстрее и безопаснее. Пока же обновленный Google Prompt — оптимальный баланс между удобством и защитой.

Итог: Небольшие неудобства оправданы усилением безопасности. Обновление показывает: Google серьезно относится к защите данных пользователей. Следите за обновлениями и не отключайте двухфакторную аутентификацию!