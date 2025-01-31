Google усиливает защиту аккаунтов: новый шаг в аутентификации

Google продолжает улучшать защиту аккаунтов пользователей. Теперь подтверждение входа через Google Prompt требует дополнительной проверки. После нажатия «Да, это я» система запросит отпечаток, PIN-код или Face Unlock.
Обновление появилось в Google Play Services 25.02.34. Ранее достаточно было подтвердить действие в уведомлении. Теперь злоумышленникам будет сложнее получить доступ даже при утечке данных.
Как работает обновленная система?
Процесс выглядит так:
- Вы пытаетесь войти в аккаунт с нового устройства.
- На телефон приходит запрос: «Вы пытаетесь войти?».
- После подтверждения система требует биометрию, PIN или другой метод 2FA.
Доступны варианты: ключи безопасности, приложения-аутентификаторы (Google Authenticator, Microsoft Authenticator) или пароли. По данным 9to5Google, изменения уже тестируются на Android.
iOS тоже под защитой
Пользователи iPhone не остались в стороне. Для них обновление реализовано через приложения Google или Gmail, направленных на защиту аккаунтов. Механизм аналогичен: после подтверждения входа требуется дополнительная аутентификация.
Это важный шаг, учитывая растущее число фишинговых атак. Эксперты отмечают: даже если злоумышленник перехватит SMS-код, без биометрии он бессилен.
Почему это важно?
- Снижение рисков взлома. Двойная проверка усложняет доступ для посторонних.
- Гибкость настроек. Можно выбрать удобный метод: отпечаток, Face ID, аппаратный ключ.
- Совместимость. Система работает на всех устройствах, включая старые модели.
«Лишние 2–3 секунды окупаются спокойствием за свои данные», — комментирует Джейн Смит, специалист по кибербезопасности.
Мнение экспертов
Аналитики называют обновление логичным ответом на рост киберпреступности. В 2023 году 67% взломов аккаунтов произошло из-за слабой двухфакторной аутентификации.
«Биометрия — самый надежный метод. Ее невозможно подделать или угадать», — говорит Алексей Петров, руководитель направления безопасности в Kaspersky Lab.
Что делать пользователям?
- Обновите Google Play Services до версии 25.02.34 (Настройки → Информация о приложении → Play Services).
- Настройте удобный метод 2FA в аккаунте Google.
- Для iOS установите последние версии Google или Gmail.
Не игнорируйте запросы системы. Если появилось незнакомое уведомление о входе — сразу смените пароль.
Будущее аутентификации
Google планирует полностью перейти на пароли-ключи (passkeys) к 2025 году. Технология заменяет традиционные пароли криптографическими ключами.
Этот шаг сделает вход еще быстрее и безопаснее. Пока же обновленный Google Prompt — оптимальный баланс между удобством и защитой.
Итог: Небольшие неудобства оправданы усилением безопасности. Обновление показывает: Google серьезно относится к защите данных пользователей. Следите за обновлениями и не отключайте двухфакторную аутентификацию!