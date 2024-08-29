Galaxy S25 Ultra будет тоньше и легче Pixel 9 Pro XL и iPhone 16 Pro Max

В последнее время все чаще обсуждаются характеристики будущего флагмана Samsung — Galaxy S25 Ultra. Согласно последним слухам, подтверждённым авторитетным инсайдером Ice Universe, новинка обещает стать самым тонким и лёгким устройством в линейке Ultra.

По предварительным данным, Galaxy S25 Ultra будет иметь более стройный и легкий корпус по сравнению с Google Pixel 9 Pro XL и ожидаемым iPhone 16 Pro Max, параметры которого станут известны после релиза 9 сентября. У Google Pixel 9 Pro XL толщина составляет 8,5 мм и вес равен 221 грамму, что даёт основания предполагать, что толщина Galaxy S25 Ultra будет около 8,4 мм, а вес — менее 220 граммов. Это незначительное уменьшение толщины по сравнению с предшественником S24 Ultra (8,6 мм), однако устройство будет легче текущих 233 граммов.

Инсайдер также высказывает мнение, что S25 Ultra займёт позицию самого лёгкого устройства среди будущих флагманов серии Ultra, обгоняя таких конкурентов, как Oppo Find X8 Ultra, Xiaomi 15 Ultra и Vivo X200 Ultra.

Ожидается, что благодаря изменениям в дизайне и снижению веса, Galaxy S25 Ultra станет более удобным в использовании, особенно для тех, кто считает существующие модели Ultra слишком громоздкими.

Тем не менее, возможны определенные компромиссы, связанные с уменьшением размеров. В частности, для достижения более тонкого профиля производителю может потребоваться использовать аккумулятор меньшей емкости. Кроме того, установка следующего поколения процессоров Snapdragon в уменьшенный корпус может стать вызовом для системы охлаждения.

Несмотря на то, что эта информация поступает из неофициальных источников, прошлые прогнозы информатора оказались достоверными, что делает его данные весьма значимыми. Тем не менее, для получения полной и подтверждённой информации о дизайне, характеристиках и цене нового Galaxy S25 Ultra придётся подождать официального анонса, который запланирован на начало 2025 года.

Источник — gizmochina.com