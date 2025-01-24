ChatGPT o3-mini станет доступен всем бесплатно: готовимся тестировать революционную модель для решения задач

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OpenAI готовится представить o3-mini — новую модель с продвинутым интеллектом, и самое приятное: она будет бесплатной для всех! Генеральный директор компании Сэм Альтман подтвердил это в своем твите от 23 января 2025 года: «Отличные новости: бесплатная версия ChatGPT получит o3-mini! А подписчики Plus смогут использовать ее без ограничений».

Что известно о релизе?

Модель o3-mini, анонсированная в декабре как часть праздничной инициативы «12 дней OpenAI», обещает стать прорывом в решении сложных научных и математических задач. В отличие от предыдущей версии o1-mini, она предлагает:

Гибкие настройки мышления : можно выбрать режим «низких вычислений» для быстрых ответов или «высоких вычислений» для задач, требующих глубокого анализа.

: можно выбрать режим «низких вычислений» для быстрых ответов или «высоких вычислений» для задач, требующих глубокого анализа. Доступность : бесплатный тариф ChatGPT получит базовый доступ, а подписчики Plus ($20/месяц) — расширенные возможности.

: бесплатный тариф ChatGPT получит базовый доступ, а подписчики Plus ($20/месяц) — расширенные возможности. Сроки выхода: по словам Альтмана, интеграция в ChatGPT и API начнется «через пару недель» (ориентировочно — начало февраля 2025).

Почему это важно?

o3-mini — это не просто апгрейд, а стратегический шаг OpenAI. Модель сочетает в себе мощь узкоспециализированных решателей задач и универсальность повседневного ИИ-ассистента. Эксперты прогнозируют, что это сделает сложные технологии ИИ ближе к обычным пользователям.

Что это значит для вас?

Студенты и исследователи смогут мгновенно решать уравнения, анализировать данные и проверять гипотезы.

смогут мгновенно решать уравнения, анализировать данные и проверять гипотезы. Разработчики получат инструмент для интеграции продвинутого ИИ в свои приложения через API.

получат инструмент для интеграции продвинутого ИИ в свои приложения через API. Любители технологий оценят возможность бесплатно протестировать новинку.

Как использовать o3-mini?

Как только модель станет доступной (мы сообщим сразу после релиза!), достаточно:

Открыть ChatGPT. Выбрать режим работы: «быстрый» или «углубленный». Задать вопрос — от простого «как испечь торт» до сложного «решить дифференциальное уравнение».

Пока неизвестно, сколько запросов в месяц будет у бесплатных пользователей, но Альтман намекнул, что лимиты будут «щедрыми».

Контекст: путь к o3-mini

Декабрь 2024 : анонс o3-mini и запуск Sora (генератора видео) в США.

: анонс o3-mini и запуск Sora (генератора видео) в США. Январь 2025: слухи о платном доступе к модели развеяны — OpenAI делает ставку на массовость.

Как журналист, освещающий технологии, я вижу в o3-mini поворотный момент. Раньше такие инструменты были прерогативой ученых или корпораций. Теперь каждый сможет прикоснуться к будущему — и это бесплатно. Главный вопрос: как модель повлияет на образование и науку? Возможно, мы стоим на пороге новой эры демократизации знаний.

Что дальше?

Следите за обновлениями на TechRadar! Как только o3-mini появится в открытом доступе, мы проведем тесты, сравним его с конкурентами (вроде Gemini Ultra) и расскажем, как извлечь из модели максимум пользы.

P.S. Не забудьте: даже бесплатные технологии требуют критического мышления. Всегда проверяйте ответы ИИ, особенно в важных вопросах. OpenAI напоминает — o3-mini все еще учится, и его решения могут быть неидеальными.