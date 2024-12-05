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Realme Neo 7 получит тонкий корпус и батарею на 7000 мАч

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
05.12.2024
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Realme Neo 7 получит тонкий корпус и батарею на 7000 мАч

11 декабря Realme представит в Китае свой новый смартфон Realme Neo 7. Он станет первым продуктом обновленной линейки Neo. Это устройство выделяется невероятно емким аккумулятором на 7000 мАч. Впечатляет его тонкий корпус всего 8,5 мм толщиной. Для сравнения, он даже тоньше, чем предшественник, Realme GT Neo 6. Вместе с тем емкость батарею увеличили на целых 1500 мАч.

Такой результат достигнут благодаря новой технологии аккумуляторов. В разработке участвовала компания Ningde New Energy. Технология обеспечивает высокую плотность энергии в 800 Втч/л. Кроме того, при изготовлении, Realme применила конструкция складной печатной платы. Это позволило уменьшить толщину верхней части батареи на 30%.

Сердцем Realme Neo 7 является мощный процессор Dimensity 9300+. Эффективное охлаждение которого обеспечивается системой жидкостного охлаждения VC площадью 7700 мм². Она гарантирует стабильную производительность даже при высоких нагрузках. На основе данных сертификации TENAA, габариты смартфона составляют 162,55 x 76,39 x 8,56 мм, а вес — около 213,4 грамма. Realme Neo 7 получил яркий 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K (2780 x 1264 пикселей) и встроенным сканером отпечатков пальцев.

Фотовозможности представлены двойной основной камерой 50 + 8 Мп и 16 Мп фронтальной камерой. В Китае смартфон будет доступен в конфигурациях с оперативной памятью до 16 ГБ и накопителем до 1 ТБ. Среди других особенностей — быстрая зарядка мощностью 80 Вт, стереодинамики, инфракрасный порт и операционная система Android 15 с оболочкой Realme UI 6.

Дизайн Realme Neo 7, особенно модуль задней камеры в версии Starship Edition, был официально представлен компанией и описан как стильный и футуристический. Ориентировочная цена базовой версии составляет 340 долларов США, хотя возможны вариации в зависимости от комплектации. Официальная презентация состоится 11 декабря 2024 года.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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