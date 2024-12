Lenovo Legion Go S: официальные рендеры

Долгожданные официальные изображения Lenovo Legion Go S наконец-то появились! После месяцев слухов и неофициальных снимков, у Windows Central появились подтвержденные рендеры. Они показывают новый дизайн карманного компьютера. Внешний вид подтверждает правдивость предыдущих утечек. Legion Go S выйдет в белоснежном корпусе, стилистически напоминающем Asus ROG Ally.

Основные отличия от предыдущей модели, помимо цвета, очевидны. Контроллеры теперь несъемные, кнопки «Меню» и «Просмотр» переехали в правый верхний угол. Трекпад заменили на стик (чулок), появились задние рычаги (по одному с каждой стороны). Оба порта USB Type-C расположились сверху, а динамики вынесли на лицевую панель. Задняя подставка отсутствует.

Обращает на себя внимание более компактный и предположительно эргономичный дизайн контроллеров. Несъемные контроллеры — это логичный шаг для повышения удобства. Особенно учитывая стремление к созданию более портативного и доступного устройства, похожего на ROG Ally. Можно предположить, что новый Legion Go S получит меньший экран с более низким разрешением и будет легче своего предшественника.

Некоторые изменения Lenovo Legion Go – например, переработанные контроллеры, фронтальные динамики и, возможно, уменьшенный вес – это безусловные плюсы. Однако отсутствие съемных контроллеров и подставки вызывает сомнения. Ведь именно универсальность, возможность использовать устройство как стационарную консоль благодаря подставке и съемным контроллерам, является одним из главных преимуществ Legion Go и отличает его от конкурентов. Большой экран тоже играет здесь немаловажную роль. В целом, окончательное мнение о Legion Go S можно будет составить только после выхода устройства и полноценного тестирования.