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Lenovo Legion Go S: официальные рендеры

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.12.2024
756 Просмотров 0
Lenovo Legion Go S официальные рендеры

Долгожданные официальные изображения Lenovo Legion Go S наконец-то появились! После месяцев слухов и неофициальных снимков, у Windows Central появились подтвержденные рендеры. Они показывают новый дизайн карманного компьютера. Внешний вид подтверждает правдивость предыдущих утечек. Legion Go S выйдет в белоснежном корпусе, стилистически напоминающем Asus ROG Ally.

Основные отличия от предыдущей модели, помимо цвета, очевидны. Контроллеры теперь несъемные, кнопки «Меню» и «Просмотр» переехали в правый верхний угол. Трекпад заменили на стик (чулок), появились задние рычаги (по одному с каждой стороны). Оба порта USB Type-C расположились сверху, а динамики вынесли на лицевую панель. Задняя подставка отсутствует.

Обращает на себя внимание более компактный и предположительно эргономичный дизайн контроллеров. Несъемные контроллеры — это логичный шаг для повышения удобства. Особенно учитывая стремление к созданию более портативного и доступного устройства, похожего на ROG Ally. Можно предположить, что новый Legion Go S получит меньший экран с более низким разрешением и будет легче своего предшественника.

Некоторые изменения Lenovo Legion Go – например, переработанные контроллеры, фронтальные динамики и, возможно, уменьшенный вес – это безусловные плюсы. Однако отсутствие съемных контроллеров и подставки вызывает сомнения. Ведь именно универсальность, возможность использовать устройство как стационарную консоль благодаря подставке и съемным контроллерам, является одним из главных преимуществ Legion Go и отличает его от конкурентов. Большой экран тоже играет здесь немаловажную роль. В целом, окончательное мнение о Legion Go S можно будет составить только после выхода устройства и полноценного тестирования.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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