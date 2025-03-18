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Интернет и ПО

Функция Tap to Pay от Apple стала доступна еще в 9 странах

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
18.03.2025
5 Просмотров 0
Функция Tap to Pay от Apple стала доступна еще в 9 странах

Apple расширила функцию Tap to Pay на девять европейских стран: Болгарию, Финляндию, Венгрию, Лихтенштейн, Польшу, Португалию, Словакию, Словению и Швейцарию. Это значит, что всё больше предпринимателей смогут принимать платежи прямо на своих iPhone.

Теперь, чтобы внести ясность, Tap to Pay – это не про то, как вы сами расплачиваетесь своим iPhone. Это скорее для бизнеса: функция позволяет компаниям принимать бесконтактные платежи на iPhone, и для этого больше не нужны дополнительные устройства или платежные терминалы. Представляете, как это удобно? И хотя название может немного сбивать с толку, это действительно полезный инструмент для продавцов по всему миру.

Если у вас бизнес в одной из этих стран, вы теперь можете принимать платежи на iPhone XS или более новой модели с установленной последней версией iOS. Вы можете принимать бесконтактные платежи с дебетовых или кредитных карт (Visa, Mastercard, Discover, American Express), а также через Apple Pay, Google Wallet и другие цифровые кошельки на телефонах или смарт-часах.

Что касается безопасности, Apple уверяет, что данные клиентов защищены «той же технологией, которая делает Apple Pay конфиденциальным и безопасным». Все транзакции шифруются и обрабатываются с помощью Secure Element iPhone, так что даже Apple не в курсе, что именно покупается или кто это покупает. Так что за сохранность данных можно не переживать.

Источник — apple

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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