Стоит ли ждать выхода Samsung Galaxy S25 Edge?

Samsung представила смартфоны серии Galaxy S25, включая S25, S25 Plus и S25 Ultra, но неожиданно анонсировала ещё и Galaxy S25 Edge. Этот телефон, долгое время появлявшийся в слухах как «тонкий» вариант, вызвал как интерес, так и некоторую путаницу. Многие ждали его релиза одновременно с основной линейкой, но Samsung решила усилить интригу, отложив его выход.

В целом, идея тонкого телефона привлекательна. Многие пользователи хотели бы иметь более тонкий, удобный в использовании смартфон, что подтверждается интересом к подобным моделям, таким как Motorola Razr. Galaxy S25 Edge, благодаря своей тонкости, может закрыть эту потребность.

Решение Samsung подразнить пользователей анонсом Edge сейчас можно объяснить желанием опередить неизбежные утечки информации. Компании, такие как Google и Samsung, часто используют подобные стратегии, чтобы контролировать информационный поток и управлять ожиданиями. Ранние утечки, называвшие телефон Galaxy S25 «Slim» и ошибавшиеся в количестве камер, в целом подтвердили его существование и тонкость.

В чем проблема

Однако, такая тактика создаёт дилемму для потребителей: купить существующие модели или ждать Edge. Покупка S25 Plus сейчас может оказаться невыгодной, если Edge окажется значительно лучше. Подобная ситуация уже возникала с Samsung Special Edition Galaxy Z Fold, выпущенным позже основной модели и вызвавшим критику за задержку.

Запуск Edge во втором квартале 2025 года мог бы логично заполнить пробел в графике релизов Samsung. Это позволило бы компании создать ажиотаж вокруг новой модели и напомнить о себе как о производителе интересных устройств. Конкуренция с Apple и её ожидаемым iPhone 17 Air также могла стать мотивацией для Samsung. Однако, важно отметить, что Samsung не должна полностью ориентироваться на Apple, а учитывать и других конкурентов.

Но, откладывая релиз, Samsung рискует разочаровать потребителей, если характеристики Edge окажутся недостаточно впечатляющими. Утечки указывают на возможные компромиссы: менее мощный процессор Snapdragon 8 Elite, аккумулятор меньшей ёмкости (3900 мАч против 4000 мАч у базовой модели S25), возможно, меньшее разрешение экрана. Хотя 200-мегапиксельная камера может стать плюсом, общая картина выглядит неоднозначно. Galaxy S25 Edge может оказаться средним по характеристикам телефоном, что негативно повлияет на имидж компании. Успех стратегии Samsung покажет только время.