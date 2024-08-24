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Domestos Антиналет+Блеск: обзор новой линейки чистящих средств

Мария Старкова Мария Старкова
24.08.2024
6 Просмотров 0
Domestos Антиналет+Блеск обзор новой линейки чистящих средств

Новая линейка чистящих средств от Domestos Антиналет+Блеск может уничтожить до 100% вредных бактерий без использования хлора.

Наведение порядка в доме не самое увлекательное занятие. И, конечно же, приятная часть этого процесса заключается в полученном результате. Добиться чистоты, приложив минимум усилий, позволит хорошее и безопасное чистящее средство. Раньше в большинстве средств, предназначенных для уборки в ванной комнате, использовался хлор, применять который необходимо с особой осторожностью. Но сегодня появились продукты, способные уничтожить до 100% вредных бактерий без использования особо токсичных веществ. Одним из таких безопасных средств является новая линейка от Domestos

В этом обзоре мы на практике испытаем возможности нового чистящего средства в таких повседневных задачах, как уборка ванной комнаты и мытье пола. Оценим качество полученного результата, а также удобство использования средства при решении данных задач.

Внешний вид

Чистящее средство Domestos Антиналет+Блеск поставляется в пластиковом флаконе с уже давно знакомым дизайном объёмом 750 мл. Носик флакона расположен таким образом, чтобы облегчить нанесение средства под ободком унитаза и в других труднодоступных местах. Колпачок носика защищён от открывания детьми, и чтобы его открутить, необходимо слегка надавить по бокам.

Domestos Антиналет+Блеск задняя этикетка
Domestos Антиналет+Блеск колпачек
Domestos Антиналет+Блеск носик

На тесте мы используем средство двух ароматов: «Цветущая магнолия» и «Освежающий цитрус». Гель каждого из средств имеет не только специальный аромат, но и цвет: «Цветущая магнолия» — розовый, «Освежающий цитрус» — светло-зеленый. Консистенцию геля можно охарактеризовать как среднюю: он не самый густой, но и не растекается, как вода. В целом наносить на поверхность вполне удобно. Стоит отметить, что гель хоть и имеет свой аромат, но запах не сильный и вполне приятный, какая-либо едкость в нем совсем отсутствует.

Использование

Для мытья раковины, согласно инструкции, мы нанесли гель на ее поверхность и оставили на 60 минут. То же самое проделали с поверхностью унитаза. По истечении указанного времени гель был смыт. В результате получены практически абсолютно чистые поверхности: раковина и унитаз вновь засияли. Domestos отлично справился со всеми видами загрязнений, характерных для ванных комнат и туалетов. При этом стоит отметить, что присутствие какого-либо едкого запаха, который характерен для других чистящих средств, замечено не было вообще.

Domestos Антиналет+Блеск гель

Для мытья пола, имеющего покрытие из ламината, согласно инструкции, в ведро воды объёмом 5 литров было добавлено 9 колпачков геля. В процессе мытья едкого запаха замечено не было, аромат самого средства также практически не ощущался.

Впечатление

Domestos Антиналет Блеск без хлора — незаменимое средство для уборки в доме. Удобный флакон, эффективная очистка, безопасность и экономичный расход делают его по-настоящему №1 среди всех чистящих средств. Благодаря этим качествам мы можем смело рекомендовать его для использования при уборке каждому любителю чистоты в доме.

Где купить

Domestos АнтиналетБлеск

Domestos Антиналет Блеск

Без хлора, с ароматами «Цветущая магнолия» или «Освежающий цитрус».

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ООО Яндекс, ИНН 7736207543

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7.8 Общая оценка
Вывод

Domestos Антиналет+Блеск отлично справляется с любым видом загрязнений в санузлах, не имеет едкого или резкого запаха, а отсутствие хлора в составе делает его использование ещё более безопасным для человека.

Чистящие свойства
9
Удобство использования
7
Расход
7
Цена
8
Плюсы
  • Отлично очищает поверхности
  • Нет едкого запаха
  • Экономичный расход
  • Удобный флакон с защитной крышкой
Минусы
  • Гель может показаться немного жидким
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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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