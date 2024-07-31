Появились изображения и характеристики Huawei nova Flip

Huawei готовится к выпуску свою новую раскладушку nova Flip, и сегодня в сети появились ее подробные характеристики. Источник DigitalChatStation сообщил, что новый смартфон будет оснащён складным экраном размером 6,94 дюйма, что делает его крупнейшим в своём классе, аналогичной той, что установлена на Huawei Pocket 2.

Смартфон будет работать на чипсете серии Kirin 9000, который может быть либо Kirin 9000S из nova 12 Ultra, либо Kirin 9010 из серии Pura 70, либо новым SoC. Первые фотографии, nova Flip, уже появились на Weibo благодаря китайским инфлюенсерам, которые смогли протестировать устройство.

Внутренний экран будет LTPO OLED с частотой обновления до 120 Гц, в то время как внешний экран с обычной OLED-панелью, частотой 60 Гц и диагональю 2,14 дюйма. Официальные тизеры показали, что внешний экран будет квадратным и располагаться рядом с камерами.

Основная камера будет иметь 50-мегапиксельный датчик RYYB размером 1/1,56 дюйма с диафрагмой f/1.9. Дополнительно будет установлена 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, которая также может использоваться для макросъемки. Внутри основного экрана будет располагаться 32-мегапиксельная камера.

Huawei nova Flip будет оснащен аккумулятором емкостью 4400 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Это несколько меньше, чем у предыдущей модели Pocket 2. Вопрос о поддержке беспроводной, обратной беспроводной или обратной проводной зарядки остается открытым.

Задняя панель телефона будет выполнена из кожи или стекла, что повлияет на его толщину и вес. В кожаном варианте толщина составит 6,88 мм (15,08 мм в сложенном виде) при весе 195 граммов, а в стеклянном варианте — 6,9 мм (15,12 мм в сложенном виде) при весе 199 граммов.

Huawei nova Flip поступит в продажу на следующей неделе в зелёном, белом, розовом и черном цветах. Смартфон будет оснащён 12 ГБ оперативной памяти и предлагаться в трех вариантах хранилища: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Цены на эти модели пока не объявлены.

Источник — gsmarena.com