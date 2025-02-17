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Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Стало известно какой дизайн и экран получат Xiaomi 16 Pro и 16 Ultra

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
17.02.2025
3 Просмотра 0
Стало известно какой дизайн и экран получит Xiaomi 16 Pro

Xiaomi вот-вот покажет миру смартфоны из линейки Xiaomi 15, мероприятие намечено на 2 марта. Но пока фанаты ждут выхода пятнадцатой серии, в сети уже вовсю обсуждают Xiaomi 16!

Инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о дизайне и дисплее Xiaomi 16 Pro. Хотя он не назвал модель прямо, китайские СМИ уверены, что речь идет именно о 16 Pro.

Итак, что же интересного? Говорят, что у новинки будет большой LTPO OLED-экран на 6,85 дюйма с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Рамки вокруг экрана будут очень тонкими и одинаковыми со всех сторон благодаря технологии LIPO. Похоже, Xiaomi решили превзойти даже Apple iPhone 16 Pro с его боковыми рамками в 1,44 мм и верхними/нижними в 1,41 мм.

Xiaomi уже не раз использовали похожие дисплеи в своих моделях Pro и Ultra. Например, Xiaomi 12 Pro и 12S Ultra, 13 Pro и 13 Ultra, а также 14 Pro и 14 Ultra имели одинаковый размер экрана. Ожидается, что грядущий Xiaomi 15 Ultra получит 6,73-дюймовый дисплей, как и 15 Pr.

Если эта тенденция сохранится, то Xiaomi 16 Ultra тоже может получить экран на 6,85 дюйма, как и Xiaomi 16 Pro. Digital Chat Station ранее предполагал, что флагманы 2025 года будут с плоскими экранами, и, похоже, он не ошибся . Недавняя утечка информации о серии Oppo Find X9, в которую, предположительно, войдут четыре модели, подтверждает эту теорию.

Что касается «начинки», то Xiaomi 16 Pro может получить процессор Snapdragon 8 Elite 2 уже в октябре этого года. Модель Ultra, скорее всего, выйдет с тем же чипом в начале 2026 года.

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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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