Четыре всадника возвращаются в новой «Иллюзии обмана»

Четыре всадника возвращаются на экраны в фильме «Иллюзия обмана: А теперь нет». На этот раз их команда пополнилась новыми, талантливыми иллюзионистами. В третьей части захватывающей истории зрителей ждет еще больше невероятных трюков, дерзких ограблений и запутанных интриг.

Сюжет фильма:

В трейлере фильма «Иллюзия обмана: А теперь нет» зрители видят, что Джей Дэниел Атлас (Джесси Айзенберг) действует в одиночку. Он объясняет, что для его товарищей-Всадников «все стало слишком серьезным». Атлас собирает новую команду, состоящую из трех молодых и перспективных фокусников. Это Чарли (Джастис Смит), Боско (Доминик Сесса) и Джун (Ариана Гринблатт).

Первая цель новой команды – Heart Diamond, самый дорогой и желанный бриллиант в мире. Чтобы заполучить драгоценность, Атласу и его команде предстоит обокрасть Веронику Вандерберг (Розамунд Пайк). Она ювелир, продающая бриллианты криминальным авторитетам, включая торговцев оружием и военачальников. Во время ограбления что-то идет не так, и новую команду спасают старые друзья: Джек Уайлдер (Дэйв Франко), Хенли Ривз (Айла Фишер) и Мерритт МакКинни (Вуди Харрельсон).

Объединившись под руководством Таддеуса Брэдли (Морган Фримен), суперкоманда фокусников должна одним ловким движением руки уничтожить преступную сеть, состоящую из двух поколений злодеев. «Восемь фокусников против всемирной преступной сети,» – говорит Джун. «Мне нравятся наши шансы!»

Интересный факт:

В честь выхода трейлера компания Lionsgate устроила сюрприз для жителей Нью-Йорка на Таймс-сквер. Они раздали 250 000 долларов в виде цифровых платежей. На цифровом рекламном щите появилось сообщение «Теперь вы меня видите» с таймером обратного отсчета и номером телефона. Людям предлагалось отправить сообщение или позвонить, чтобы получить сюрприз. Когда таймер обнулился, на экране появилось сообщение «Теперь вы меня не видите», а затем участники акции получили текстовые сообщения с трейлером фильма и мгновенные денежные призы от Всадников.

Команда создателей:

Режиссером фильма «Иллюзия обмана: А теперь нет» выступил Рубен Фляйшер. Сценарий написали Сет Грэм-Смит, Майкл Лессли, Пол Верник и Ретт Риз на основе сюжета Эрика Уоррена Сингера.

«Иллюзия обмана: А теперь нет» является третьим фильмом франшизы после «Иллюзии обмана» (2013) и «Иллюзии обмана 2» (2016). Два предыдущих фильма собрали в мировом прокате более 686 миллионов долларов. Успех франшизы настолько велик, что Lionsgate уже анонсировала разработку четвертой части.

Премьера фильма «Иллюзия обмана: А теперь нет» состоится 14 ноября.

Источник — digitaltrends