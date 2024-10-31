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Интернет и ПО

OpenAI добавила в ChatGPT функцию веб-поиска

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
31.10.2024
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OpenAI добавила в ChatGPT функцию веб-поиска

OpenAI представила новую функцию поиска ChatGPT, которая должна конкурировать с Google и другими поисковыми системами. Это улучшенная версия прототипа SearchGPT, анонсированного ранее. Функция интегрирована в платформу ChatGPT. Она предоставляет актуальные ответы на вопросы, используя информацию из различных онлайн-источников.

В основе лежит усовершенствованная модель GPT-4. Она выдает информацию и изображения, включая спортивные результаты, новости и котировки акций, с указанием источников. Более того, пользователи могут задавать уточняющие вопросы, сохраняя контекст поиска. Пользователь может как доверить выбор источников ChatGPT, так и выполнить ручной поиск через новый значок. Ответы содержат ссылки на источники, как встроенные, так и в боковой панели. Это позволяет пользователям быстро перейти к оригинальным публикациям.

OpenAI сотрудничает с крупными новостными агентствами, такими как AP и Reuters, для обеспечения достоверности информации. На начальном этапе доступ к функции получат подписчики ChatGPT Plus и Team, а также корпоративные клиенты и образовательные организации. Впоследствии функция станет доступной для всех пользователей. OpenAI планирует дальнейшее развитие функции поиска, особенно в сфере шопинга и путешествий, и использовать модели «рассуждения» для более глубокого анализа информации.

Кроме того, планируется интеграция поиска ChatGPT с расширенным голосовым режимом. Некоторые издатели выразили обеспокоенность по поводу потенциального снижения трафика на их сайты из-за использования подобных сервисов. OpenAI заявляет, что учитывает отзывы издателей при определении релевантности статей, длины резюме и цитирования.

ChatGPT Search представляет собой мощный инструмент, сочетающий возможности чат-бота с доступом к актуальным данным из сети Интернет.

Источник — openai

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Анатолий Пшеницын
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