В сеть утекли рендеры Google Pixel 10 Pro Fold

В сети появились рендеры Google Pixel 10 Pro Fold. Как и в случае с другими моделями линейки, в дизайне новой раскладушки, похоже, не произошло значительных изменений. Размер модуля камеры остался прежним, что позволяет предположить, что датчики будут такими же или сопоставимыми с Pixel 9 Pro Fold.

Кодовое название Pixel 10 Pro Fold, как стало известно в сентябре прошлого года, — Rango. Подробной информации об устройстве пока немного, но ожидается, что ситуация изменится по мере приближения к дате запуска. Известно, что Pixel 10 Pro Fold будет оснащен процессором Tensor G5, произведенным TSMC. Ожидается, что объем оперативной памяти составит 16 ГБ, а варианты хранения данных – 256 ГБ или 512 ГБ, как и у предшественника.

Дизайн Pixel 10 Pro Fold практически идентичен Pixel 9 Pro Fold, что, по мнению некоторых, является плюсом, учитывая привлекательность предыдущей модели. Есть надежда, что новая модель станет немного тоньше, хотя не стоит ждать, что она достигнет уровня HONOR Magic V3 или OPPO Find N5. Официальные размеры Pixel 10 Pro Fold пока не разглашаются.

Вероятно, что Google представит Pixel 10 Pro Fold в августе вместе с остальными устройствами серии Pixel 10 на мероприятии Made by Google.

Вместе с тем, согласно другим источникам, Google планирует предложить Pixel 10 Pro Fold по более низкой цене. Этот шаг контрастирует со стратегией ценообразования других производителей, которые либо сохраняют текущие цены, либо повышают их.

Источник — androidheadlines