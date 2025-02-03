Аниме Devil May Cry от Netflix: дата выхода, создатели и всё, что известно

3 апреля 2025 года на Netflix стартует аниме-сериал Devil May Cry. Премьеру подтвердили новым тизером в Twitter с треком Limp Bizkit — дань иронии и стилю серии.

Проект анонсировали ещё в 2018-м, но детали держали в секрете. Известно, что первый сезон включает 8 эпизодов. Анимацию доверили Studio Mir, создавшей «Легенду о Корре» и «Людей Икс’97».

Кто стоит за аниме? Режиссёр и студия

Продюсером выступил Ади Шанкар, известный сериалом «Кастлвания». Его участие гарантирует мрачную эстетику и динамичные бои. Studio Mir, с опытом в анимации для взрослых, добавит визуальной эпичности.

Шанкар называет проект «любовным письмом фанатам», подчёркивая уважение к исходному материалу. Студия уже делилась концепт-артами Данти в стиле первых трёх игр.

Сюжет: связь с играми и временная линия

Сериал фокусируется на Данти эпохи оригинальной трилогии (1-3 части). Создатели намекают на знакомых антагонистов, но избегают спойлеров.

Инсайдеры предполагают, что сюжет переосмыслит события Devil May Cry 3 — молодость героя и конфликт с Вергилием. Однако прямых отсылок к Devil May Cry 5 нет.

Актёр озвучки и неожиданный выбор

Данти озвучивает Джонни Йонг Бош, хотя в играх он воплощал Неро, племянника демона-охотника. Фанаты спорят: станет ли это проблемой или свежим взглядом?

Бош в интервью отмечает, что его Данти — более саркастичный и нестабильный. Это соответствует ранним играм, где герой ещё не стал легендой.

История франшизы: от игр к экрану

Последняя игра — Devil May Cry 5 (2019) — вернула серию к корням после экспериментального DmC (2013). Обе части получили высокие оценки, но фанаты ждали продолжения 6 лет.

Аниме — не первая экранизация. В 2007-м вышел 12-серийный сериал, но он не снискал популярности. Новая версия обещает исправить ошибки, сделав ставку на взрослый контент.

Почему этот проект важен для Netflix?

Платформа активно развивает нишу аниме для геймеров. Успехи «Кастлвании» и «Киберпанка: Бегущих по краю» доказали: игры и сериалы могут усиливать друг друга.

Эксперты прогнозируют, что аниме привлечёт не только фанатов, но и новую аудиторию. Ключ — баланс между экшеном, юмором и философскими темами, как в оригиналах.

Что ждать от сериала? Мнения и прогнозы

Ожидаются:

Эпичные бои с демонами в фирменном стиле Studio Mir.

Отсылки к культовым моментам игр.

Саундтрек, сочетающий рок и электронику.

Риски:

Сравнения с играми, где боевая система — ключевой элемент.

Попытки уместить сложный лор в 8 серий.

Заключение: готовьтесь к апрелю

Devil May Cry на Netflix — шанс оживить франшизу перед возможным анонсом Devil May Cry 6. Уже сейчас фанаты создают теории на основе тизера.

Следите за новостями на официальных страницах Netflix. А пока — пересматривайте игры или знакомьтесь с ними впервые. Ведь, как говорит Данти: «Пирсинг — это стильно!»

Статья подготовлена с использованием открытых источников. Все мнения основаны на анализе предыдущих работ создателей и экспертных оценках индустрии.