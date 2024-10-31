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Интернет и ПО

Android 16 выйдет уже в начале 2025 года

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
31.10.2024
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Android 16 выйдет уже в начале 2025 года

Google традиционно выпускала основные обновления Android осенью, после длительного процесса разработки и бета-тестирования. Однако, начиная с 2025 года, компания меняет свою стратегию. Теперь планируется выход Android 16 (с кодовым названием «Baklava.»), во втором квартале, а не в третьем, как это было ранее. Данное изменение, по словам Google, лучше согласуется с графиком выпуска новых устройств. Это позволит большему количеству гаджетов получать обновления операционной системы значительно быстрее.

Кроме того, Google анонсировала улучшения в Play Store. Теперь пользователи смогут делиться своими предпочтениями, чтобы получать более персонализированные рекомендации по приложениям. Примерно также это реализовано для игр. В сфере разработки, Google расширяет функциональность Android Studio. Компания интегрирует в него больше возможностей Gemini AI для упрощения написания, рефакторинга и редактирования кода.

Новый график обновлений решит давнюю проблему экосистемы Android. А именно длительное ожидании обновлений сторонними производителями. Устройства Google Pixel всегда первыми получают новые версии Android. В то время как другие производители часто вынуждены ждать месяцы, прежде чем получить доступ к последним функциям. Новый график поможет производителям выпускать устройства с последними версиями Android с момента запуска, а не ждать последующих обновлений.

Согласно новому плану, основной релиз Android будет выходить во втором квартале. Второстепенный выпуск SDK — в четвертом. Это схоже с текущими ежеквартальными обновлениями, которые добавляют новые функции без существенных изменений в базовой системе. В результате, тестирование совместимости будет проводиться раньше. Приложения смогут поддерживать новые функции, такие как уведомления в стиле Live Activity от iPhone, с момента их запуска на большем количестве устройств.

Таким образом, обновление Android 16 ожидается в период с апреля по июнь 2025 года. Наиболее вероятный срок выпадает на июнь. Среди ожидаемых изменений: обновлённая панель быстрых настроек, возможность размещения любых приложений в плавающих «пузырьках», интеграция функции Advanced Protection от Google и улучшенный режим «Не беспокоить». Android 16, не будет иметь дополнительного названия, в отличие от предыдущих версий.

Источник — androidheadlines

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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