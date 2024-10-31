Подойдут ли PS5 Pro лицевые панели от оригинальной версии консоли? Нет

Согласно сообщениям IGN и официальному заявлению Sony, предстоящая PS5 Pro не совместима с существующими лицевыми панелями PlayStation 5. Это объясняется тем, что Pro версия несколько тоньше оригинальной модели.

Пользователь Reddit под ником Zrorro провел эксперимент, установив кобальтово-синие панели на PS5 Pro. В результате он обнаружил, что верхние панели не подходят, несмотря на одинаковый физический размер, из-за несовпадения защелок, отвечающих за крепление.

«У меня были пластины цвета кобальта, поэтому я решил опробовать их на Pro, и могу подтвердить, что нижние пластины подходят, однако верхние не совпадают, потому что, хотя они физически одинакового размера, зубцы, которые соединяются с системой, находятся немного в разных местах. Поэтому вы не можете соединить верхнюю часть.»

Sony подтвердила эту информацию. Однако, компания разрабатывает новые лицевые панели специально для Pro версии. Более того, вероятно, что в будущем сторонние производители также предложат совместимые аксессуары.

В настоящее время владельцам PS5 Pro придется довольствоваться стандартным дизайном консоли. Учитывая стоимость Pro версии в 700 долларов, покупка дополнительных аксессуаров сразу после приобретения консоли может быть затруднительной для многих геймеров. Напоминаем, что начало продаж новой консоли запланировано на 7 ноября.