Лого сайта
Главная » Интернет и ПО » Android 16 включит тёмный режим в любых приложениях
Интернет и ПО

Android 16 включит тёмный режим в любых приложениях

Владислав Ильин Владислав Ильин
29.01.2025
2 Просмотра 0
Android 16

В Android 16 может появиться опция автоматического перевода приложений в тёмную тему, даже если разработчики её не добавили.

  • Функция скрыта в первой бета-версии Android 16 под названием «make more apps dark».
  • Google работает над этим с 2023 года, но точные сроки релиза пока неизвестны.

Почему это важно?

Многие популярные приложения до сих пор не имеют тёмной темы: Fitbit, PayPal, Walmart, Amazon и другие. Для пользователей это проблема — тёмный режим снижает нагрузку на глаза ночью и экономит заряд батареи. Решение Google может наконец-то это исправить.

Как это работает?

В Android 15 тестировали функцию «make all apps dark», которая принудительно применяла тёмную тему ко всем приложениям. В отличие от старой опции в настройках разработчика (которая просто инвертирует цвета), новая система умно меняет элементы интерфейса, избегая артефактов.

Примеры из Android 15:

ПриложениеБез темной темы«Override force-dark»«Make all apps dark»
AmazonСветлый интерфейсИскажённые цветаКорректная тёмная тема
FitbitБелый фонТекст нечитаемУлучшенная контрастность

Что изменилось в Android 16 Beta 1?

  1. Название и описание:
  • Было: «Применить ко всем приложениям без тёмной темы. Возможны ошибки отображения».
  • Стало: «Автоматически преобразует приложения со светлой темой в тёмную».
  1. Расположение в настройках:
  • Раньше: Настройки → Спецвозможности → Цвет и движение.
  • Сейчас: Настройки → Дисплей → Тёмная тема.
  1. Стабильность:
    По словам автора, функция пока скрыта, но её можно активировать вручную. Качество работы не изменилось с 2023 года, но сам факт обновления подтверждает — Google продолжает развивать инструмент.

Когда ждать релиза?

Пока неизвестно, появится ли функция в финальной версии Android 16. Однако её перенос в раздел «Тёмная тема» указывает на то, что Google рассматривает её как часть основной системы, а не эксперимента для разработчиков.

А вы пользуетесь тёмным режимом?
Расскажите в комментариях, для каких приложений вам не хватает этой опции!

P.S. Статья основана на эксклюзивных данных Authority Insights — проекта, специализирующегося на глубоком анализе технологий и утечках. Мы проверяем информацию, чтобы вы получали только достоверные новости.

Тэги:

Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.