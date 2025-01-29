Android 16 включит тёмный режим в любых приложениях

В Android 16 может появиться опция автоматического перевода приложений в тёмную тему, даже если разработчики её не добавили.
- Функция скрыта в первой бета-версии Android 16 под названием «make more apps dark».
- Google работает над этим с 2023 года, но точные сроки релиза пока неизвестны.
Почему это важно?
Многие популярные приложения до сих пор не имеют тёмной темы: Fitbit, PayPal, Walmart, Amazon и другие. Для пользователей это проблема — тёмный режим снижает нагрузку на глаза ночью и экономит заряд батареи. Решение Google может наконец-то это исправить.
Как это работает?
В Android 15 тестировали функцию «make all apps dark», которая принудительно применяла тёмную тему ко всем приложениям. В отличие от старой опции в настройках разработчика (которая просто инвертирует цвета), новая система умно меняет элементы интерфейса, избегая артефактов.
Примеры из Android 15:
|Приложение
|Без темной темы
|«Override force-dark»
|«Make all apps dark»
|Amazon
|Светлый интерфейс
|Искажённые цвета
|Корректная тёмная тема
|Fitbit
|Белый фон
|Текст нечитаем
|Улучшенная контрастность
Что изменилось в Android 16 Beta 1?
- Название и описание:
- Было: «Применить ко всем приложениям без тёмной темы. Возможны ошибки отображения».
- Стало: «Автоматически преобразует приложения со светлой темой в тёмную».
- Расположение в настройках:
- Раньше: Настройки → Спецвозможности → Цвет и движение.
- Сейчас: Настройки → Дисплей → Тёмная тема.
- Стабильность:
По словам автора, функция пока скрыта, но её можно активировать вручную. Качество работы не изменилось с 2023 года, но сам факт обновления подтверждает — Google продолжает развивать инструмент.
Когда ждать релиза?
Пока неизвестно, появится ли функция в финальной версии Android 16. Однако её перенос в раздел «Тёмная тема» указывает на то, что Google рассматривает её как часть основной системы, а не эксперимента для разработчиков.
А вы пользуетесь тёмным режимом?
Расскажите в комментариях, для каких приложений вам не хватает этой опции!
P.S. Статья основана на эксклюзивных данных Authority Insights — проекта, специализирующегося на глубоком анализе технологий и утечках. Мы проверяем информацию, чтобы вы получали только достоверные новости.
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