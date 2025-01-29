Android 16 включит тёмный режим в любых приложениях

В Android 16 может появиться опция автоматического перевода приложений в тёмную тему, даже если разработчики её не добавили.

Функция скрыта в первой бета-версии Android 16 под названием «make more apps dark» .

. Google работает над этим с 2023 года, но точные сроки релиза пока неизвестны.

Почему это важно?

Многие популярные приложения до сих пор не имеют тёмной темы: Fitbit, PayPal, Walmart, Amazon и другие. Для пользователей это проблема — тёмный режим снижает нагрузку на глаза ночью и экономит заряд батареи. Решение Google может наконец-то это исправить.

Как это работает?

В Android 15 тестировали функцию «make all apps dark», которая принудительно применяла тёмную тему ко всем приложениям. В отличие от старой опции в настройках разработчика (которая просто инвертирует цвета), новая система умно меняет элементы интерфейса, избегая артефактов.

Примеры из Android 15:

Приложение Без темной темы «Override force-dark» «Make all apps dark» Amazon Светлый интерфейс Искажённые цвета Корректная тёмная тема Fitbit Белый фон Текст нечитаем Улучшенная контрастность

Что изменилось в Android 16 Beta 1?

Название и описание:

Было: «Применить ко всем приложениям без тёмной темы. Возможны ошибки отображения».

Стало: «Автоматически преобразует приложения со светлой темой в тёмную».

Расположение в настройках:

Раньше: Настройки → Спецвозможности → Цвет и движение.

Сейчас: Настройки → Дисплей → Тёмная тема.

Стабильность:

По словам автора, функция пока скрыта, но её можно активировать вручную. Качество работы не изменилось с 2023 года, но сам факт обновления подтверждает — Google продолжает развивать инструмент.

Когда ждать релиза?

Пока неизвестно, появится ли функция в финальной версии Android 16. Однако её перенос в раздел «Тёмная тема» указывает на то, что Google рассматривает её как часть основной системы, а не эксперимента для разработчиков.

А вы пользуетесь тёмным режимом?

Расскажите в комментариях, для каких приложений вам не хватает этой опции!

P.S. Статья основана на эксклюзивных данных Authority Insights — проекта, специализирующегося на глубоком анализе технологий и утечках. Мы проверяем информацию, чтобы вы получали только достоверные новости.