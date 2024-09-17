Аналитики сделали прогноз, сколько консолей PS5 Pro сможет продать Sony

Директор по исследованиям и аналитике компании Niko Partners Дэниел Ахмад прогнозирует, что недавно анонсированная PlayStation 5 Pro займёт около 10% от общего объёма продаж PS5, что составит более 10 миллионов единиц.

Основные модели PS5 и PS5 Digital Edition

По словам Ахмада, базовые модели PS5 останутся основной точкой входа для текущего поколения геймеров. Он также отметил рост популярности PS5 Digital Edition благодаря более низкой цене и увеличению признания цифрового гейминга.

Влияние цен и крупных релизов

Ахмад считает, что снижение цен на базовые модели PS5 в сочетании с крупными релизами, такими как Grand Theft Auto 6, окажет значительное влияние на расширение базы пользователей. Однако он не ожидает снижения цен на оборудование PlayStation в этом году или в первой половине 2025 года.

Прогнозы по PS5 Pro

По прогнозам Ахмада, на PS5 Pro придётся примерно 10% от общего объёма продаж PS5, что превышает 10 миллионов единиц. Он отмечает, что Sony сосредоточена на увеличении маржи за счёт высококлассного оборудования, цифрового контента и премиум-услуг. Это отражает более широкие тенденции в отрасли, такие как рост цен на подписки и выпуск исключительно цифровых игр.

Позиционирование и стратегия Sony

Sony позиционирует PS5 Pro как премиальный продукт, что позволит компании повысить прибыльность и укрепить свои позиции на рынке консолей. Ахмад считает, что одной из причин, по которой Nintendo не выпустила свою следующую консоль в 2023 или 2024 году, является желание компании гарантировать конкурентоспособную цену без ущерба для привычной прибыли от продажи оборудования.

Данные по рынку консолей в Азии

Собственные данные Niko Partners показали, что PS5 и PS4 занимают совокупную долю рынка в Азии (исключая Японию) в размере 39,7%. За ними следует Nintendo Switch с 32,1%, Xbox Series XS и Xbox One с 16,8%, а остальные и устаревшие консоли составляют 11,4%.

Дата выхода и цена PlayStation 5 Pro

PlayStation 5 Pro поступит в продажу 7 ноября по цене 699,99 долларов. Предварительные заказы начнутся 26 сентября.

Прогнозы и аналитика Дэниела Ахмада указывают на то, что PlayStation 5 Pro будет играть важную роль в стратегии Sony по увеличению прибыли и укреплению позиций на рынке консолей.