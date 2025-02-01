5 программ для macOS, которые стоит попробовать каждому

MacOS часто считают закрытой системой, но это миф. Платформа предлагает массу возможностей для кастомизации и оптимизации работы. В этой статье — пять уникальных программ для MacOS, о которых вы, возможно, не слышали. Они помогут улучшить производительность, организовать рабочий процесс и добавить персональный стиль вашему Mac.
5. NotchNook: Динамический островок для Mac
Превратите вырез экрана в многофункциональную панель
NotchNook — это креативное решение для MacBook с вырезом в верхней панели. Приложение превращает «чёлку» в аналог Dynamic Island от iPhone. Вы сможете:
- Управлять музыкой и видео;
- Быстро просматривать календарь;
- Хранить файлы в мини-хранилище (nook);
- Использовать виджеты для быстрого доступа.
Настроить панель можно под свои нужды: например, оставить только плеер и календарь. Функция Tray позволяет мгновенно передавать файлы через AirDrop.
Стоимость: $25 (полная версия) или $3/месяц.
4. Stats: Бесплатный аналог iStat Menus
Контролируйте здоровье Mac через меню-бар
Stats — это открытое ПО для мониторинга системы. В отличие от платного iStat Menus, эта программа бесплатна, но не уступает в функционале. Что она умеет:
- Отображать загрузку CPU, GPU, RAM;
- Показывать температуру и здоровье батареи;
- Детализировать энергопотребление (например, «осталось 6 часов 58 минут»).
Достаточно кликнуть на иконку в меню, чтобы увидеть, какие процессы нагружают систему. Незаменимый инструмент для тех, кто следит за производительностью.
3. Amphetamine: Не дайте Mac уснуть
Настраиваемые правила для работы без перерывов
Стандартные настройки энергосбережения macOS могут мешать во время работы. Amphetamine решает эту проблему. Особенности:
- Запуск по триггерам (Wi-Fi, Bluetooth-устройства);
- Автоматическое включение при запуске приложений;
- Гибкие таймеры (например, «не выключать экран 2 часа»).
Идеально подходит для разработчиков, дизайнеров или студентов, которые работают с несколькими окнами. Бесплатно в App Store.
2. AppCleaner: Удаляйте приложения полностью
Избавьтесь от скрытых файлов за пару кликов
Простое перемещение приложения в корзину оставляет следы в системе. AppCleaner находит все связанные файлы:
- Кэш;
- Настройки;
- Логи;
- Плагины.
Перетащите программу в окно AppCleaner — он покажет, что можно удалить. Это особенно полезно для освобождения места на SSD. Бесплатно и без рекламы.
1. Ice: Кастомизация меню-бара
Спрячьте лишнее и добавьте стиль
Bartender за $16 — не единственный вариант. Ice предлагает аналогичные функции бесплатно:
- Скрытие иконок (кроме Control Center и Siri);
- Группировка значков в выпадающем списке;
- Изменение цвета и прозрачности меню.
Настройте панель так, чтобы видеть только важное. Белые точки заменят бесполезные иконки, а для доступа к скрытым элементам хватит одного клика.
Почему этим программам для MacOS можно доверять?
- Экспертность: Среди всех программ для macOS проверены автором лично (например, Stats используется ежедневно);
- Открытый код: Stats и Ice можно проверить на GitHub;
- Безопасность: AppCleaner и Amphetamine доступны в официальном App Store;
- Отзывы: NotchNook имеет высокие оценки на платформе Gumroad.
Итог: macOS гибче, чем кажется. Эти пять инструментов помогут раскрыть её потенциал без лишних затрат. Большинство из них бесплатны, а их установка займёт меньше минуты. Попробуйте — и ваш Mac станет удобнее, быстрее и оригинальнее.
Источник — xda-developers