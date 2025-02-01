5 программ для macOS, которые стоит попробовать каждому

MacOS часто считают закрытой системой, но это миф. Платформа предлагает массу возможностей для кастомизации и оптимизации работы. В этой статье — пять уникальных программ для MacOS, о которых вы, возможно, не слышали. Они помогут улучшить производительность, организовать рабочий процесс и добавить персональный стиль вашему Mac.

5. NotchNook: Динамический островок для Mac

Превратите вырез экрана в многофункциональную панель

NotchNook — это креативное решение для MacBook с вырезом в верхней панели. Приложение превращает «чёлку» в аналог Dynamic Island от iPhone. Вы сможете:

Управлять музыкой и видео;

Быстро просматривать календарь;

Хранить файлы в мини-хранилище (nook);

Использовать виджеты для быстрого доступа.

Настроить панель можно под свои нужды: например, оставить только плеер и календарь. Функция Tray позволяет мгновенно передавать файлы через AirDrop.

Стоимость: $25 (полная версия) или $3/месяц.

4. Stats: Бесплатный аналог iStat Menus

Контролируйте здоровье Mac через меню-бар

Stats — это открытое ПО для мониторинга системы. В отличие от платного iStat Menus, эта программа бесплатна, но не уступает в функционале. Что она умеет:

Отображать загрузку CPU, GPU, RAM;

Показывать температуру и здоровье батареи;

Детализировать энергопотребление (например, «осталось 6 часов 58 минут»).

Достаточно кликнуть на иконку в меню, чтобы увидеть, какие процессы нагружают систему. Незаменимый инструмент для тех, кто следит за производительностью.

3. Amphetamine: Не дайте Mac уснуть

Настраиваемые правила для работы без перерывов

Стандартные настройки энергосбережения macOS могут мешать во время работы. Amphetamine решает эту проблему. Особенности:

Запуск по триггерам (Wi-Fi, Bluetooth-устройства);

Автоматическое включение при запуске приложений;

Гибкие таймеры (например, «не выключать экран 2 часа»).

Идеально подходит для разработчиков, дизайнеров или студентов, которые работают с несколькими окнами. Бесплатно в App Store.

2. AppCleaner: Удаляйте приложения полностью

Избавьтесь от скрытых файлов за пару кликов

Простое перемещение приложения в корзину оставляет следы в системе. AppCleaner находит все связанные файлы:

Кэш;

Настройки;

Логи;

Плагины.

Перетащите программу в окно AppCleaner — он покажет, что можно удалить. Это особенно полезно для освобождения места на SSD. Бесплатно и без рекламы.

1. Ice: Кастомизация меню-бара

Спрячьте лишнее и добавьте стиль

Bartender за $16 — не единственный вариант. Ice предлагает аналогичные функции бесплатно:

Скрытие иконок (кроме Control Center и Siri);

Группировка значков в выпадающем списке;

Изменение цвета и прозрачности меню.

Настройте панель так, чтобы видеть только важное. Белые точки заменят бесполезные иконки, а для доступа к скрытым элементам хватит одного клика.

Почему этим программам для MacOS можно доверять?

Экспертность: Среди всех программ для macOS проверены автором лично (например, Stats используется ежедневно);

Среди всех программ для macOS проверены автором лично (например, Stats используется ежедневно); Открытый код: Stats и Ice можно проверить на GitHub;

Stats и Ice можно проверить на GitHub; Безопасность: AppCleaner и Amphetamine доступны в официальном App Store;

AppCleaner и Amphetamine доступны в официальном App Store; Отзывы: NotchNook имеет высокие оценки на платформе Gumroad.

Итог: macOS гибче, чем кажется. Эти пять инструментов помогут раскрыть её потенциал без лишних затрат. Большинство из них бесплатны, а их установка займёт меньше минуты. Попробуйте — и ваш Mac станет удобнее, быстрее и оригинальнее.

Источник — xda-developers