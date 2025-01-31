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5 бесплатных аудиоприложений для старта вашей группы

3 0 Интернет и ПО
Владислав Ильин Владислав Ильин
31.01.2025

Когда я только начинал свой музыкальный путь, у нас не было денег на студию. Спасали бесплатные аудиоприложения. Сейчас выбор стал шире — делюсь топом 2025

Audacity: Легендарный редактор для новичков и профи

Плюсы: Многодорожечная запись, 31-полосный эквалайзер, live-эффекты.
Минусы: Нужны плагины для продвинутой обработки.

audacity

Audacity — первое аудиоприложение, которую вам посоветуют в любой студии. Здесь можно записать гитару, вокал и даже свести трек. Эффекты вроде шумоподавления или реверберации встроены по умолчанию. Для новичков есть пресеты, а профи оценят тонкую настройку частот от 20 Гц до 20 кГц.

Совет: Не бойтесь экспериментировать. Ctrl+Z отменит любую ошибку.

Ocenaudio: Быстрый старт за 5 минут

Плюсы: Поддержка VST, спектральный анализ, экспорт в WAV.
Минусы: Нет многоканальной записи.

ocenaudio

Если нужно быстро записать демо — это лучшее среди аудиоприложений. Интерфейс интуитивный: микрофон, эффекты, сохранение. Минус — нельзя сводить несколько дорожек одновременно. Зато спектрограф покажет проблемные частоты, а встроенные фильры очистят запись от фона.

Waveform Free: Мультитрек + MIDI-библиотека

Плюсы: Готовые пресеты для инструментов, драм-машина, петли.
Минусы: Сложный интерфейс для новичков.

waveform

Здесь есть всё: от записи живых инструментов до создания аранжировок. Дропните гитарный пресет — и звук сразу станет «жирнее». Для барабанщиков — библиотека MID-петель. Но готовьтесь к долгому изучению меню: некоторые функции спрятаны в 3-4 уровня вложенности.

WavePad: AI-инструменты и обучающие гайды

Плюсы: ИИ-шумоподавление, определение тональности, голосовой триггер.
Минусы: Устаревший дизайн.

wavepad

WavePad научит вас работать со звуком: каждая кнопка сопровождается видеоинструкцией. Из фишек — AI-очистка треков и разделение инструментов (например, убрать барабаны). Подходит для подкастов и демозаписей, но для мастеринга лучше выбрать другой софт.

Ardour: Для тех, кто любит копать глубже

Плюсы: Полный контроль над звуком, opensource.
Минусы: Ограниченная бесплатная версия, нет инструкций.

ardour

Хотите настроить каждый параметр? Ardour даёт доступ к исходному коду. Но бесплатная версия обрезает записи через 10 минут. Подойдёт для звукорежиссёров: можно кастомизировать плагины и создать уникальный рабочий процесс.

Как выбрать среди аудиоприложений? 3 совета от автора

  1. Начните с Audacity — минимализм и функциональность.
  2. Добавьте Waveform — если нужны MID-петли и пресеты.
  3. Купите звуковую карту — даже топовый софт не спасёт плохой сигнал.

Личный опыт: Первые 2 года мы записывали альбом на Audacity + бюджетный микрофон. Потом перешли в студию — это дало понимание, как работать со звуком профессионально.

Не бойтесь пробовать. Эти программы — трамплин для первых хитов. А когда будете готовы, арендуйте студию: живая работа с оборудованием бесценна.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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