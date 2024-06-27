ChatGPT для macOS теперь доступен каждому

Пользователи операционной системы Apple macOS получили возможность бесплатно скачать приложение OpenAI ChatGPT, которое ранее было доступно исключительно для абонентов платной подписки ChatGPT Plus. Теперь доступ к этому приложению открыт для всех желающих. Скачать его можно на официальном сайте OpenAI. Однако следует учитывать, что приложение совместимо только с версией macOS 14 Sonoma или новее и работает исключительно на Mac с процессорами Apple Silicon, включая M1 и последующие модели.

Вопреки ожиданиям, версия приложения для Windows пока что не выпущена, хотя представители OpenAI обещают её появление в течение текущего года. Это удивительно, учитывая значительные инвестиции Microsoft в OpenAI, что могло бы предполагать приоритет разработки для Windows. Тем не менее, на этот раз преимущество получили пользователи Mac.

Среди преимуществ использования приложения ChatGPT на macOS вместо веб-браузера стоит отметить удобство быстрого доступа к сервису через сочетание клавиш Option + Пробел, возможность запросов о файлах на локальном компьютере, загрузку файлов для анализа и использование функции снимка экрана для последующих вопросов к ChatGPT.

Кроме того, Apple анонсировала планы по интеграции ChatGPT с устройствами iPhone и iPad в рамках будущих обновлений iOS 18 и iPadOS 18. Ожидается, что новые возможности будут постепенно внедряться в бета-версиях операционных систем, предваряя официальный релиз.

Источник — mashable.com