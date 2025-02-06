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Игры для ПК, консолей и смартфонов

Doom запустили на адаптер Apple Lightning. Это как вообще?

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
06.02.2025
3 Просмотра 0
Doom запустили на адаптер Apple Lightning. Это как вообще

Энтузиасты, известные своей любовью к необычным проектам, снова отличились! На выходных к длинному списку устройств, на которых запустили культовую игру Doom, добавилось ещё одно — адаптер Apple Lightning. Да-да, вы не ослышались!

Традиция запуска Doom на самых неожиданных девайсах уже давно стала своего рода хобби для программистов. В послужном списке устройств уже числятся тесты на беременность, калькуляторы, термостаты, банкоматы. И теперь вот — адаптер Apple Lightning.

Ютубер Nylan Satan опубликовал видео, демонстрирующее запущенную Doom на Apple Lightning. Сам адаптер стоит около 50 долларов. Вообще данный адаптер предназначен для вывода изображения с устройств Apple (iPhone, iPad и т.д.) на HDMI-совместимые экраны. Секрет в том, что внутри адаптера находится крошечная система на чипе (SOC). Она способна запускать упрощенную версию iOS.

Именно эта SOC, изначально предназначенная для преобразования видеосигнала на HDMI, оказалась достаточно мощной, чтобы запустить Doom. Сложность заключалась в обходе защиты Apple. После чего программисты смогли установить игру и вывести картинку на экран.

Конечно, никто не собирается играть в Doom на Apple Lightning постоянно. Это скорее демонстрация мастерства гиков и впечатляющий пример того, как игра, когда-то требовавшая мощного компьютера, может работать на таком миниатюрном и не предназначенном для этого устройстве. Это поистине круто!

Кто знает, какое устройство будет следующим: зубная щетка, видео-няня или может быть брелок авто-сигнализации. Короче говоря, если Doom может работать на Apple Lightning, то для этого культового шутера границ нет вообще. Напишите в комментариях, что вы думаете по данному поводу.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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