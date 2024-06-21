Лого сайта
Главная » Умные часы и браслеты » OnePlus Watch 3 прошли очередную сертификацию в Китае
Умные часы и браслетыЭлектроника и техника

OnePlus Watch 3 прошли очередную сертификацию в Китае

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.06.2024
5 Просмотров 0
OnePlus Watch 3 прошли очередную сертификацию в Китае

OnePlus готовит к выпуску новые смарт-часы для китайского рынка. Недавно был обнаружен сертификат TENAA для модели OnePlus Watch, предположительно 3-го поколения. Умные часы с модельным номером OPWW234 будут иметь круглый дизайн циферблата и две боковые кнопки управления.

OnePlus Watch 3

Согласно информации, новинка получит поддержку сетей LTE благодаря функции e-SIM. Кроме того, в арсенале функций OnePlus Watch 3 окажутся Bluetooth, GPS, BeiDou, NFC, ГЛОНАСС и WLAN.

OnePlus Watch 3 сертификация

Аккумулятор устройства будет иметь ёмкость 500 мАч, а поддержка зарядки мощностью 10 Вт подтверждена ранее сертификацией 3C, которая также указывает на отсутствие в комплекте адаптера питания. Глобальная версия часов с модельным номером OPWWE234 также была замечена в сертификациях BIS и TUV, где также упоминается аккумулятор на 500 мАч.

OnePlus Watch 3 сертификация 2

Для сравнения, предыдущая модель OnePlus Watch 2 была выпущена в феврале 2024 года под модельным номером OPWWE231.

Источник — mysmartprice.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.