OnePlus Watch 3 прошли очередную сертификацию в Китае

OnePlus готовит к выпуску новые смарт-часы для китайского рынка. Недавно был обнаружен сертификат TENAA для модели OnePlus Watch, предположительно 3-го поколения. Умные часы с модельным номером OPWW234 будут иметь круглый дизайн циферблата и две боковые кнопки управления.

Согласно информации, новинка получит поддержку сетей LTE благодаря функции e-SIM. Кроме того, в арсенале функций OnePlus Watch 3 окажутся Bluetooth, GPS, BeiDou, NFC, ГЛОНАСС и WLAN.

Аккумулятор устройства будет иметь ёмкость 500 мАч, а поддержка зарядки мощностью 10 Вт подтверждена ранее сертификацией 3C, которая также указывает на отсутствие в комплекте адаптера питания. Глобальная версия часов с модельным номером OPWWE234 также была замечена в сертификациях BIS и TUV, где также упоминается аккумулятор на 500 мАч.

Для сравнения, предыдущая модель OnePlus Watch 2 была выпущена в феврале 2024 года под модельным номером OPWWE231.

Источник — mysmartprice.com