ТОП-10 Лучшие триммеры для бороды и усов в 2024 году

В современном мире, где внешний вид играет ключевую роль в формировании первого впечатления, ухоженная борода и аккуратные усы являются не просто данью моде, но и важным аспектом личного стиля каждого мужчины. Отражая индивидуальность и подчёркивая черты лица, эти элементы мужской внешности требуют регулярного и тщательного ухода. И здесь на помощь приходят триммеры для бороды и усов.

Выбор триммера — это не менее важное решение, чем выбор парфюма или часов, ведь он станет вашим незаменимым инструментом в стремлении к совершенству. Важность этого выбора нельзя недооценивать, ведь от его правильности зависит не только внешний вид бороды и усов, но и здоровье кожи, комфорт во время использования и даже настроение на весь день.

17.08.2024 Обновление В рейтинг лучших триммеров добавлены новые модели.

Мы провели множество часов, исследуя рынок, тестируя продукты и собирая отзывы пользователей, чтобы вы могли сделать выбор, основанный на наиболее актуальной и достоверной информации. От инновационных функций и эргономичности дизайна до продолжительности работы и простоты в обслуживании — мы учли все аспекты, которые могут повлиять на ваше решение.

В отличии от лучших машинок для стрижки волос и лучших тримеров для носа и ушей, с помощью устройств из этого рейтинга, намного удобнее стричь, равнять и приводить в порядок бороду и усы. Некоторые модели дополнены вакуумным отсосом, который собирает состриженные волоски в резервуар. В конце рейтинга вы найдете несколько простых советов, которые подскажут, на что обратить внимание при выборе этого устройства.

1 Polaris PHC 1704 Лучший триммер для большинства ситуаций

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: для бороды и усов, для стрижки волос, для тела

Питание: автономное/от сети

Тип элементов питания: собственный аккумулятор

Способ регулировки длины: смена насадок и регулировка

Материал лезвий: нержавеющая сталь

Ширина ножа: 30 мм

Длина провода: 1 м Плюсы Точное бритье, удобно лежит в руке

Зарядка по USB-C

Длительное время автономной работы

Хорошая комплектация Минусы Не обнаружено

Профессиональный триммер Polaris PHC 1704 представляет собой универсальный инструмент, идеально подходящий для бритья, тримминга и создания чётких контуров. Оснащённый мощным Li-Ion аккумулятором 14500 на 800 мАч и 3,7 В, этот триммер обеспечивает до 90 минут непрерывной работы, а благодаря функции быстрой зарядки всего за 5 минут вы сможете выполнить одно бритье.

Smart насадка с регулировкой гребня позволяет точно настраивать длину стрижки от 0,5 до 9 мм, что делает триммер исключительно гибким в использовании. Время зарядки устройства составляет всего 90 минут.

Комфорт использования усиливает цифровой дисплей, который информирует о состоянии заряда устройства, а влагозащита стандарта IPX6 гарантирует безопасность при использовании в ванной комнате.

Триммер Polaris PHC 1704 также снабжен всеми необходимыми аксессуарами для удобства и ухода: USB-кабель для зарядки, масло для регулярного ухода за лезвиями, очищающая щетка для поддержания чистоты устройства и одно сменное лезвие. В комплект входит также дорожный твердый чехол для удобного и безопасного транспортирования триммера.

Этот триммер станет идеальным выбором для тех, кто ценит профессиональное качество, точность и многофункциональность в уходе за своей внешностью.

2 Philips OneBlade QP2520/20 Хорошая модель для ухода за бородой и усами

9.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: для бороды и усов

Материал лезвий: нержавеющая сталь

Влажная очистка: да

Длина стрижки: 1–5 мм

Число установок длины: 3

Регулировка длины стрижки: смена насадок

Питание: автономное

Время работы от аккумулятора: до 45 мин

Особенности: прорезиненные вставки

Дополнительные функции: стрижка бороды Плюсы Удобство использования

Батарея долго держит заряд

Компактные размеры Минусы Дорогие сменные лезвия

Это триммер для бороды и усов, который позволяет быстро и качественно подравнять волосы на лице, придать бороде и усам красивый контур. Режущий инструмент выполняет 200 движений за одну секунду, он может работать с волосами разной длины. Лезвия двусторонние, сделаны из нержавеющей стали. Они могут перемещаться в разном направлении и точно повторять контур улица.

В комплекте есть 3 насадки. Триммер имеет водонепроницаемую конструкцию, поэтому его можно использовать для сухого и влажного бритья. Корпус прорезиненный, он не выскальзывает из рук, что делает процедуру бритья более комфортной. Лезвия можно очистить под струей воды. Аккумуляторная батарея может непрерывно работать в течение 45 минут.

3 Wahl Cordless Detailer LI 8171-016H Лучшая премиальная модель

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: для бороды и усов, для стрижки волос

Материал лезвий: нержавеющая сталь

Длина стрижки: 0.40–4.50 мм

Число установок длины: 4

Регулировка длины стрижки: смена насадок

Питание: автономное/от сети

Время работы от аккумулятора: до 100 мин

Особенности: индикатор зарядки, роторный двигатель

Дополнительные функции: стрижка бороды

В комплекте: подставка для зарядки Плюсы Мощный

Создает четкий контур

Широкий нож Минусы Пластиковый корпус

Это беспроводной барберский триммер, способный эксплуатироваться непрерывно до 100 минут. Он снабжен большим Т-образным ножом, который позволит быстро создать четкие контуры стрижки, а также подровнять бороду и усы. Ножи прикреплены на основу из металла.

Модель может функционировать как от батарейки, так и от сети. На зарядку триммера уходит всего час. Светодиодный индикатор показывает степень заряда. Модель имеет роторный мотор, который не нагревается сильно и эксплуатируется тихо даже при интенсивной нагрузке. Двигатель вращается со скоростью 6800 поворотов в минуту, что позволяет получить четкий и чистый срез за один раз.

Кнопка включения находится на левом краю корпуса, что очень удобно. Это исключает случайные переключения. Корпус противоскользящий, он создает хорошее сцепление прибора даже с влажной ладонью.

4 Geemy GM-3107 Лучший бюджетный триммер

8.9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: для бороды и усов, для стрижки в носу и ушах

Материал лезвий: нержавеющая сталь

Питание: автономное

Время работы от аккумулятора: до 45 мин

Особенности: индикатор зарядки Плюсы Беспроводной

Компактный

Широкий функционал Минусы Хрупкие насадки

Это триммер для бороды и усов, позволяющий бережно удалить нежелательные волосы в ушах, носу и прочих местах. Он имеет удобную головку, которая обеспечивает быстрое и комфортное подравнивание, не доставляет дискомфортных ощущений. Есть усовершенствованная защита, предотвращающая порезы и выдергивание волосков.

Режущий элемент имеет ультратонкую сетку и закругленные кончики, так что раздражение кожи в процессе использования прибора исключено. Угол наклона позволяет подровнять волосы в носу. Все нежелательные волоски будут эффективно удалены.

Ножи не двигаются, работают быстро. Лезвия сделаны из стали. Устройство работает от аккумулятора, подзарядка выполняется от сети. В комплекте есть насадка для бровей. Также есть щеточка для очищения насадок.

5 Philips BT5502 Series 5000 Удобный триммер с большим диапазоном выбора длины

8.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: для бороды и усов

Материал лезвий: нержавеющая сталь

Влажная очистка: да

Длина стрижки: 0.40–20 мм

Число установок длины: 40

Регулировка длины стрижки: смена насадок и регулировка

Питание: автономное/от сети

Время работы от аккумулятора: до 90 мин

Особенности: индикатор зарядки

Дополнительные функции: стрижка бороды

В комплекте: футляр Плюсы Быстрая зарядка

Удобство использования

Высокое качество Минусы Узкий нож

Это триммер, с помощью которого можно точно подровнять бороду или усы одним движением. Модель прекрасно справляется как с короткой, так и с очень длинной щетиной. За счет инновационной технологии она приподнимает прилегающие волоски и направляет их к острым лезвиям. Это позволяет обеспечить точный срез.

Лезвия самозатачивающиеся, им не требуется смазка. Они выполнены из нержавеющей стали, так что ровно срезают даже жесткие волоски. Лезвиям не требуется смена в течение всего срока эксплуатации устройства.

В комплект входит несколько гребней для получения короткой и средней щетины. Прибор может работать автономно в течение 90 минут. Он полностью заряжается за один час. Также можно быстро подзарядить устройство за 5 минут. Зарядки хватит на один сеанс подравнивания. Корпус водонепроницаемый, так что прибор можно мыть. Есть возможность отследить заряд аккумулятора.

6 Remington MB4120 Простая и надёжная модель

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: для бороды и усов

Влажная очистка: да

Длина стрижки: 0.40–18 мм

Число установок длины: 11

Регулировка длины стрижки: смена насадок и регулировка

Питание: автономное

Дополнительные функции: стрижка бороды Плюсы Компактный

Тихий

Хорошо бреет Минусы Нет чехла

Это триммер, который подойдет для подравнивания усов и бороды. Он имеет специальную регулируемую насадку, с помощью которой можно подстричь волоски на нужную длину. Прибор можно использовать для создания ровных срезов, рисунков, выравнивания краев. Он имеет зубчатые лезвия, которые без проблем срезают даже очень жесткие волоски. Вы получаете красивую стрижку, при этом не испытываете дискомфорта в процессе бритья.

Модель эргономичная, ее удобно держать в руке. В комплект входит специальная щеточка, которая упрощает уход за устройством. Прочные лезвия имеют способность самозатачиваться, им не требуется смазка в течение всего периода эксплуатации. За счет зубчатой формы они приподнимают волоски и ровно срезают их. После использования прибор рекомендуется ополоснуть водой.

Принцип работы беспроводной, модель эксплуатируется за счет батареек. Она компактная, ее можно взять с собой в дорогу.

7 Philips OneBlade QP2510 Надежный и практичный триммер

8.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: для бороды и усов

Влажная очистка: да

Питание: автономное

Время работы от аккумулятора: до 30 мин Плюсы Хорошо бреет

Простое использование

Небольшие размеры Минусы Дорогие сменные лезвия

Это гибридное устройство, которое может справиться с волосами разной длины и создать четкие контуры без дополнительного использования других устройств. Регулировать длину среза очень удобно. Модель включает в себя две насадки. Корпус водонепроницаемый, так что его можно мыть под краном после эксплуатации.

Допускается как сухая стрижка, так и процедуры с использованием пены.

Лезвия двусторонние, они позволяют создать четкий и ровный срез, получить качественный результат стрижки. Модель эксплуатируется от аккумулятора в течение 30 минут, после чего ей требуется подзарядка. Лезвия не касаются кожи, не вызывают дискомфортных ощущений и повышают безопасность использования прибора. За счет подвижного крепления режущий блок плавно скользит по контурам лица.

8 Panasonic ER-GB42 Отличный триммер, высокое качество сборки

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: для бороды и усов

Материал лезвий: нержавеющая сталь

Влажная очистка: да

Длина стрижки: 0.50–10 мм

Число установок длины: 19

Регулировка длины стрижки: поворот регулятора

Питание: автономное

Время работы от аккумулятора: до 50 мин

Особенности: индикатор зарядки

Дополнительные функции: стрижка бороды

В комплекте: подставка для зарядки Плюсы Хорошо стрижет

Бесшумный

Долго держит заряд Минусы Нет индикатора заряда батареи

Этот триммер, имеющий красивый дизайн и удобную эргономику точку. Он идеально подходит для подравнивания бороды и усов. Работает за счет роторного двигателя. Имеет лезвие из нержавеющей стали высокого качества.

Модель отличается небольшими размерами и малым весом, поэтому ее легко брать с собой в дорогу. Она имеет удобный регулятор, позволяющий настраивать любую высоту стрижки.

В комплект входит специальная щеточка. Аккумулятор заряжается за 480 минут и позволяет устройству работать непрерывно в течение 50 минут. Лезвия имеет высокую прочность, аккуратно срезают даже очень жесткие волоски и не выдергивают их. Модель имеет угол наклона 45 градусов. Устройство подходит как для влажного, так и для сухого брить. Корпус изолирован, поэтому устройство можно ополаскивать под водой или использовать в душе. Подзаряжать триммер ежедневно вовсе необязательно. Одного заряда батареи хватит на несколько сеансов.

9 Panasonic ER-GB40 Стильный и удобный триммер

7.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: для бороды и усов

Материал лезвий: нержавеющая сталь

Влажная очистка: да

Питание: автономное

Время работы от аккумулятора: до 50 мин

Особенности: индикатор зарядки, прорезиненные вставки

В комплекте: подставка для зарядки Плюсы Красивый дизайн

Легко мыть

Тихо работает Минусы Стрижка занимает много времени

Этот триммер для бороды и усов, с помощью которого можно стричь как сухие, так и влажные волосы. Он позволяет точно настраивать длину. Модель удобная в использовании, имеет дисковый переключатель длины. Пользователь может выбрать одну из 19 настроек. Менять насадки необязательно. На корпусе предусмотрены специальные отверстия, так что технику легко мыть под струей воды.

Аккумулятор мощный, он обеспечивает бесперебойную и длительную работу устройства в течение 50 минут. Несмотря на небольшие размеры модель имеет высокие технические показатели. Лезвия острые и безопасные, сделаны из нержавеющей стали. Угол заточки 45 градусов обеспечивает высокую эффективность и прекрасный результат стрижки, предотвращает появление раздражения на коже. Этот прибор поможет вам создать модельную стрижку и подчеркнуть свою индивидуальность.

10 HAIR CLIPPER DRAGON Одна из самых доступных моделей

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: для бороды и усов, для секущихся кончиков, для стрижки волос, для тела

Материал лезвий: нержавеющая сталь

Влажная очистка: да

Минимальная длина стрижки: 0.1 мм

Максимальная длина стрижки: 4 мм

Число установок длины: 4

Регулировка длины стрижки: смена насадок

Питание: автономное

Время работы от аккумулятора: до 120 мин

Особенности: индикатор зарядки, роторный двигатель

Дополнительные функции: стрижка бороды, стрижка влажных волос

В комплекте: насадка для детей, подставка для зарядки, футляр Плюсы Компактный

Красивый дизайн

Острые ножи Минусы Пластиковый корпус

Это триммер для бороды и усов, с помощью которого можно создавать также и модельные стрижки. Специальные ножи учитывают особенности кожи мужчин и предотвращают получение травм. Модель работает от аккумулятора. Она быстро и безболезненно удаляет ненужную растительность на лице и шее. Имеет компактный размер, поэтому ее можно брать с собой.

Мотор мощный, прекрасно справляется с удалением даже жестких волосков. С помощью этого устройства вы сможете красиво выбрить бакенбарды, оформить нижнюю часть шеи. В домашних условиях можно будет создать качественную стрижку, как в парикмахерской. Модель беспроводная, имеет бесщеточный двигатель. Тройные лезвия сделаны из углеродистой стали. Устройство может работать автономно в течение 120 минут. За 3 часа батарея заряжается полностью. Есть USB порт, через который технику можно подключить к мобильному телефону или компьютеру.