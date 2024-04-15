ТОП-16 Лучшее игрушечное оружие и бластеры Nerf 2024 года

Бластер Nerf — это игрушечное оружие (автоматы, пистолеты, пулеметы и т.п.) для игр и веселого времяпровождения. Оружие Нерф стреляет мягкими пулями, поэтому совершенно безопасно для детей и взрослых. Лучшие образцы игрушечного оружия от Nerf идеально подходят для игры дома или на даче.

Лучшее игрушечное оружие Nerf — скорострельность, ярость и невероятное веселье. Если вам нужен идеальный подарок для фаната Nerf — это именно, то, что нужно. Такой подарок будет особенно актуален сегодня, став отличным развлечением для ваших детей в хорошую погоду.

Замечательные бластеры Nerf — абсолютно любых форм и размеров, от высоко эстетичных до крайне нелепых. Свой идеал найдет практически каждый.

15.04.2024 Обновление Обновлен список популярных бластеров Nerf.

Некоторые модели бластеров работают на батарейках. С их помощью, срабатывает, например, функция, полуавтоматический огонь. Однако, как правило, это более дорогие и тяжёлые модели. Для простых и недорогих ружей — батарейки или аккумуляторы не нужны, и они все равно стреляют достаточно далеко.

Огромное разнообразие игрушечного оружия от Nerf многих приводит в замешательство. Людям бывает очень сложно выбрать, какой бластер добавить в собственный арсенал или доверить своим детям. Вот здесь вам и поможет наш обзор, в котором мы собрали лучшие образцы игрушечного оружия Nerf, доступные сегодня.

1 Nerf Elite 2.0 Коммандер Лучший бластер Nerf — большая дальность стрельбы и низкая цена

9.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дальность поражения: 27 м

Количество боеприпасов в комплекте: 12 шт.

Вместимость магазина: 6 шт. Плюсы Впечатляющая имитация стрельбы

Дополнительные модули

Не требует элементов питания Минусы Маленький магазин

Невозможно выстрелить незаметно

По соотношению цены и мощности стрельбы это бластер практически не имеет себе равных. Серьезный минус этого оружия — шумный механизм, который не позволяет выстрелить тихо. Однако, этот шестизарядный бластер стреляет далеко и точно, что делает его лидером рейтинга.

По соотношению цены и мощности стрельбы это бластер практически не имеет себе равных. Серьезный минус этого оружия — шумный механизм, который не позволяет выстрелить тихо. Однако, этот шестизарядный бластер стреляет далеко и точно, что делает его лидером рейтинга.

Nerf Elite 2.0. Коммандер имеет высокую скорострельность. Вы можете быстро опустошить магазин бластера. Мы уже говорили, что небольшой магазин, пожалуй, единственный серьезный недостаток этой игрушки. Решить эту проблему совсем несложно, купите больше боеприпасов и чаще перезаряжайте бластер. В остальном, претензий к нему нет. На игрушку можно установить дополнительные модули Nerf. Вы сможете расширить возможности своего оружия, купив прицел, ложу и прочее. Самое главное, что вы получите огромное удовольствие за небольшие деньги.

2 Бластер Nerf Elite 2.0 Шоквэйв Лучший многозарядный бластер Нерф

9.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вид оружия: помповое

Дальность поражения: 27 м

Тип боеприпасов: патроны

Количество боеприпасов в комплекте: 30 шт.

Вместимость магазина: 15 шт. Плюсы Магазин на 15 дротиков

Дополнительные модули

Батарейки не нужны Минусы Может не сработать в самый неподходящий момент

Хотите ещё больше огневой мощи? Этот бластер также стреляет без батареек, но магазин у него на 15 дротиков. Патроны у вас кончатся нескоро. Эта модель бластера немного больше и тяжелее предыдущей, но вашему ребенку будет с ней достаточно комфортно играть.

Всего в комплекте 30 дротиков, так что неизбежная потеря нескольких штук в процессе игры, когда вы будете отстреливаться, не станет слишком большой проблемой. Можно стрелять одиночными или вести беглый огонь. Однако при попытке стрелять быстро мы столкнулись с тем, что дротики застревают, но все равно получили огромное удовольствие от игры.

3 Nerf Elite 2.0 Volt SD-1 Лучший компактный бластер Нерф

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дальность поражения: 27 м

Эффекты: свет

Тип боеприпасов: стрелы

Количество боеприпасов в комплекте: 6 шт

Вместимость магазина: 2 шт

Особенности оружия: с прицелом Плюсы Большая дальность стрельбы

Высокое качество сборки

Наличие лазерного прицела Минусы Небольшое количество патронов в комплекте

Бластер Nerf Elite 2.0 Volt SD-1 (E9952) поддерживает индивидуальную настройку, что позволит улучшить характеристики оружия, получить преимущество в соревнованиях Nerf. Оснащен двумя тактическими планками для установки аксессуаров, которые будут очень полезными для успеха в предстоящей миссии или победы в битве.

Имеется лазерный прицел. Это позволяет найти противника, прицелиться и выполнить точный выстрел даже при плохом освещении. Эргономичная рукоятка удобно располагается даже в маленьких ладонях, не скользит. Это предотвращает падение оружия во время боя в самый неподходящий момент.

4 Nerf Elite Элит 2.0 Иглпоинт Лучшая винтовка от Nerf

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дальность поражения: 27 м

Тип боеприпасов: стрелы Nerf Elite

Количество боеприпасов в комплекте: 16 шт.

Вместимость магазина: 8 шт.

Особенности оружия: с прицелом Плюсы Высокая точность

Быстросъемный ствол

Не клинит Минусы От прицела толка нет

Эта популярная винтовка отличается идеальной полуавтоматической системой зарядки, при которой натяжка пружины производится вручную, отчего скорость стрельбы остается на уровне, но в то же время не надо отдельно заряжать каждый выстрел. Высокая точность бластера позволяет вести прицельную стрельбу — стройте пирамиду из пустых банок и соревнуйтесь в меткости, ведь оружие это позволяет. Правда, прицел тут скорее для галочки, поэтому он вам не поможет, так что придется надеяться только на свое умение.

Не все бластеры Nerf отличаются безотказностью, хотя в среднем очень качественные. В этой модели производителям удалось достичь очень высокой надежности револьверного механизма, и вас не будут раздражать застревающие пули, сбивающие темп игры. Не отвлекайтесь ни на что.

5 Nerf Elite 2.0 Echo Мощная многозарядная винтовка

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дальность поражения: 27 м

Тип боеприпасов: патроны

Количество боеприпасов в комплекте: 24 шт.

Вместимость магазина: 10 шт. Плюсы Высокая дальность поражения

Выполнение из качественного пластика, сменные детали

Небольшой вес Минусы Патроны мнутся

Бластер Нерф Elite 2.0 Echo E9533 выполнен из качественного пластика, которому не страшны механические повреждения. Такое игрушечное оружие способно выдержать любые детские игры. В магазин помещается 10 боеприпасов, что позволяет его реже перезаряжать.

Он имеет достаточно внушительные размеры, выглядит устрашающе. Это то, что надо во время увлекательной игры. При этом вес небольшой. Ребенку будет несложно управлять оружием. Оно удобно располагается в руках. Благодаря прорезиненной рукоятке не выскальзывает из ладоней.

6 Nerf Minecraft Арбалет Грабителя Лучшее оружие Nerf по вселенной Minecraft

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дальность поражения: 20 м

Тип боеприпасов: стрелы Nerf Elite

Количество боеприпасов в комплекте: 3 шт.

Вместимость магазина: 3 шт.

Особенности оружия: тяговый и спусковой крючок Плюсы Достойная дальность стрельбы

Блочный дизайн Минусы Целиться трудно

Арбалет Разбойника оказался не таким, как мы ожидали. Даже лучше. Несмотря на то, что он выглядит громоздким, это мощный бластер с достаточным радиусом действия, чтобы дать вам шанс на победу в перестрелке мякишами.

Несмотря на то, что дизайн этого новейшего арбалета Nerf позаимствован у оружия из Minecraft, он оснащен тремя дротиками Elite, которыми можно быстро стрелять подряд — просто оттяните рычаг, нажмите на спусковой крючок и наблюдайте, как ваши боеприпасы катапультируются через всю комнату с удивительной скоростью. Когда мы тестировали этот пистолет Nerf, то зафиксировали среднюю дистанцию выстрела около 20 метров.

Да, прицеливаться из этого бластера не так-то просто из-за отсутствия, собственно, прицела. И да, другие арбалеты от Nerf (например, Zombie Strike Crossfire Bow 2014 года) чуть более мощны. Но этот новичок, тем не менее, способен быстро заставить ваших противников спасаться бегством.

7 Nerf Elite 2.0 Turbine CS-18 Отличный полуавтомат с вместительным магазином

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дальность поражения: 27 м

Тип боеприпасов: стрелы Nerf Elite

Количество боеприпасов в комплекте: 36 шт.

Вместимость магазина: 18 шт.

Особенности оружия: для работы требуются батарейки 4 х С Плюсы Эргономика

Вместительный магазин

Есть возможность кастомизации Минусы Фактическая дальность ниже заявленной

Иногда застревают пули

Как и Phoenix CS-6 (ниже), этот классный бластер оборудован четырьмя тактическими планками, чтобы размещать обвес и ствол. Вы можете дополнительно приобрести аксессуары, расширяющие функционал этого оружия, чтобы быть готовыми к любой битве на поролоновых пульках.

Вместе с оружием в комплекте продаются аж 36 патронов Nerf Elite, и при магазине на 18 мест вам придется редко прерываться на перезарядку. Стрелять можно по одной пуле и очередями. На корпусе есть отдельная кнопка ускорения, выпускающая патроны с повышенной скоростью. Для ее функционирования потребуются батарейки.

К недостаткам можно отнести отсутствие батареек в комплекте, их нужно приобрести отдельно и заранее, чтобы не разочаровать ребенка при вручении подарка. Кроме того, бластер придирчив к качеству пуль, которые могут застревать, если помяты. Некоторые покупатели рекомендуют для него патроны fungun.

8 Nerf Elite 2.0 Trio TD-3 Компактный и доступный бластер-пистолет

8.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дальность поражения: 27 м

Количество боеприпасов в комплекте: 6 шт.

Вместимость магазина: 3 шт. Плюсы Удобство использования

Высокая прочность

Компактные размеры, небольшой вес Минусы Тугость при подзарядке

Бластер Nerf Elite 2.0 Trio TD-3 (E9954) оснащен тактической планкой, что позволяет улучшать оружие при помощи различных аксессуаров. Имеет 3 ствола, каждый из которых заряжается отдельным патроном. В комплекте поставляется 6 стрел. Во время боя 3 из них размещаются в оружии, а оставшиеся находятся поблизости про запас.

Бластер оснащен эргономичной прорезиненной ручкой. Она удобно располагается в ладонях, не выскальзывает в самый неподходящий момент. Выпавшее из рук оружие не будет отвлекать и не станет причиной поражения в игре или при выполнении миссии.

9 Super Soaker DartFire Лучший комбинированный бластер Nerf

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дальность поражения: 11,5 м

Тип боеприпасов: стрелы Nerf Elite, вода

Количество боеприпасов в комплекте: 5 шт.

Вместимость магазина: 1100 мл, 5 шт.

Особенности оружия: стреляет водой и пулями Плюсы Работает в том числе и на воде

Довольно мощный

Хороший радиус стрельбы Минусы Становится трудно найти в продаже

Хотите максимальную гибкость и хорошее соотношение цены и качества? Этот вариант идеален для жарких летних дней на улице. Объединив в себе Nerf и его родного брата Super Soaker, принадлежащего Hasbro, этот вариант стреляет водой из резервуара емкостью 1,1 литра, а также дротиками Nerf из барабана наверху. Он получил лучшее от обоих миров.

Радует, что в DartFire используются более дешевые дротики Nerf Elite. Это стандартный тип боеприпасов для большинства топовых пистолетов Nerf, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с поиском и пополнением запасов этих пенопластовых пуль.

DartFire не отстает и по части Super Soaker. Благодаря емкости в 1,1 литра во время боя он способен стрелять водой на расстояние до 11,5 метров. Учитывая цену этого бластера, это очень даже неплохо.

10 Nerf Ультра One Мощный и легкий автомат Nerf

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дальность поражения: 25 м

Тип боеприпасов: стрелы Nerf Ultra

Количество боеприпасов в комплекте: 25 шт.

Вместимость магазина: 25 шт.

Особенности оружия: для работы требуются батарейки 4 х С Плюсы Легкий

Вместимость барабана

Полностью автоматизированный вращающийся барабан Минусы Иногда клинит

Если вам нужны передовые технологии и приличная огневая мощь в компактном корпусе, вам следует обратить внимание на автоматический бластер Ultra One. Он немного более точен, то есть им реально можно целиться. Однако любой, кто играет в видеоигры, знает, что если вы выбираете компактную версию пистолета, то жертвуете мощностью раджи мобильности, поэтому вы не сможете стрелять дротиками дальше 25 метров. В нем тот же барабанный магазин, что и у Strike Mega Mastodon, но с меньшей дальностью стрельбы; в свою очередь, он легче и его можно корректно навести на цель.

11 Nerf Элит Дисруптор Мощный и простой барабанный бластер

7.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дальность поражения: 27 м

Тип боеприпасов: стрелы Nerf Elite

Количество боеприпасов в комплекте: 6 шт.

Вместимость магазина: 6 шт. Плюсы Прочный

Простой механизм перезарядки Минусы Нет интересных фич

Пистолет Nerf Элит Дисруптор (B9837) имеет компактные размеры и небольшой вес. Подойдет для игры даже маленькому ребенку. С такой игрушкой ребенок забудет про телефон, компьютер и телевизор. С радостью проведет время на свежем воздухе, выполняя миссии и участвуя в боях.

Бластер имеет перезаряжаемый барабан, рассчитанный на 6 патронов, которые поставляются в комплекте. Они выполнены из мягкой резины и поролона. Это гарантирует безопасность во время игры. Они не нанесут абсолютно никакого вреда, даже если попадут в человека. Однако нужно в любом случае предупредить детей, что целиться в лицо нельзя.

12 Nerf Fortnite AR-L Крутейшая винтовка из Fortnite

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип боеприпасов: патроны

Количество боеприпасов в комплекте: 20 шт.

Вместимость магазина: 10 шт.

Особенности оружия: с прицелом Плюсы Быстрая перезарядка

Высокое качество сборки

Привлекательный, яркий дизайн Минусы Большой размер

Бластер Nerf Fortnite AR-L E6158 выполнен в виде штурмовой винтовки для режима «Королевская битва» по мотивам компьютерной игры «Fortnite». Такое игрушечное оружие приведет ребенка (и не только) в восторг. Яркая расцветка корпуса приносит удовольствие во время игры.

Бластер оснащен специализированной моторизованной системой, которая обеспечивает высокую скорость полета стрел. Чтобы воспользоваться данной возможностью, нужно прицелиться, нажать кнопку ускорения и начать огонь. В магазин помещается 10 патронов, еще столько же поставляется в комплекте про запас. Стрелы выполнены из мягкого материала, не наносят повреждений даже при попадании в человека.

13 Nerf Elite 2.0 Phoenix CS-6 Лучший полуавтомат

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дальность поражения: 25 м

Тип боеприпасов: стрелы Nerf Elite

Количество боеприпасов в комплекте: 12 шт.

Вместимость магазина: 6 шт.

Особенности оружия: для работы требуются батарейки 4 х АА, с прицелом Плюсы Съемный прицел

Есть направляющие для установки дополнительных приспособлений Минусы Не очень вместительный магазин для полуавтомата

Повысьте свою мобильность с помощью скорострельного оружия Nerf, такого как Elite 2.0 Phoenix CS-6. Еще один полуавтоматический вариант. Он имеет кнопку ускорения, позволяющую запустить двигатель для быстрых выстрелов без замедления и заклинивания. По сути, если запустить двигатель с помощью кнопки старта, бластер готов к стрельбе на высокой скорости еще до того, как вы подадите в него дротики.

Этот пистолет также оснащен съемным оптическим прицелом для большей точности. Nerf продает различные насадки, поэтому вы можете увеличить длину оружия или изменить дизайн по своему вкусу.

14 Nerf Supersoaker Fortnite TS-R Водяная винтовка из культовой игры

7.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: водяное оружие

Дальность поражения: 10 м

Тип боеприпасов: без боеприпасов

Особенности оружия: с прицелом Плюсы Вместительный резервуар для воды

Высокое качество исполнения

Дальность выстрела Минусы Достаточно большой вес для маленького ребенка

Водный бластер Nerf Supersoaker Fortnite TS-R E6876 выполнен по мотивам популярной компьютерной игры. Имеет стильный и лаконичный дизайн. Каждая деталь продумана до мелочей, нет ничего лишнего. Дизайн и цвет корпуса полностью соответствуют оригиналу из игры.

Емкость резервуара для воды имеет объем 1000 мл. Этого хватит примерно на 50 выстрелов. Резервуар заполняется за несколько секунд, если его полностью поместить в воду. Благодаря выполнению из качественного материала, превосходной сборке, жидкость из водного оружия не вытекает, в каком бы положении оно не находилось. Подходит для детей в возрасте до 6 лет. Если вес для них покажется тяжелым, не рекомендуется заполнять резервуар для воды полностью.

15 Nerf Элит Стронгарм Один из лучших бластеров Nerf на рынке

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дальность поражения: 27 м

Тип боеприпасов: патроны

Количество боеприпасов в комплекте: 12 шт.

Вместимость магазина: 6 шт. Плюсы Высокая точность стрельбы

Недорогой Минусы Только 6 дротиков в барабане

Strongarm — часто незаслуженно обходят вниманием. Это превосходный бластер, с магазином на 6 дротиков. Пожалуй, лучшее предложение в линейке ручных бластеров. Стреляет он с высокой точностью и на достаточно большое расстояние.

Абсолютно необходимая вещь в любом арсенале фаната Nerf, особенно в качестве запасного бластера для прикрытия. На нем также имеются тактические детали, если вы вдруг решите использовать аксессуары с дополнительными элементами.

16 Nerf Элит Хайперфайр Просто заряди, самый скорострельный бластер Nerf в мире

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дальность поражения: 27 м

Тип боеприпасов: патроны

Количество боеприпасов в комплекте: 25 шт.

Вместимость магазина: 25 шт. Плюсы Выстреливает 5 дротиков в секунду

Выглядит круто Минусы Боеприпасы быстро заканчиваются

Удовольствие не из дешевых

Ищете самое скорострельное оружие в мире для стрельбы пенопластовыми дротиками? Nerf Hyperfire — лучшее, из того,что доступно сегодня. Однако будьте готовы провести довольно много времени в поисках боеприпасов, рассеянных по полю боя, ведь стреляет он со скоростью 5 дротиков в секунду, а в его магазине всего их 25. Поэтому, лучше обзавестись запасными магазинами.

Шквал дротиков, который бластер обрушивает на противника, способен привести его в легкое замешательство. Это даст вам время, чтобы перезарядить своё оружие.