В мире игр есть такие, которые продаются миллионами копий. Давайте разберемся, какие из них стали настоящими хитами и почему они так популярны.

Игры, которые покорили мир

С развитием индустрии компьютерных игр, многие стали настоящими хитами, продаваясь миллионами копий по всему миру. В этом обзоре мы рассмотрим топ-10 самых продаваемых игр всех времен, которые завоевали сердца геймеров и стали культовыми. Эти игры не только принесли огромные доходы своим создателям, но и оказали значительное влияние на культуру и индустрию в целом.

10. Super Mario Bros. — 50 миллионов копий

Оригинальная игра Super Mario Bros. для NES, выпущенная в 1985 году, открывает наш список с впечатляющими 50 миллионами проданных копий. Это была не первая игра с участием Марио, но именно она стала культовой и помогла франшизе стать такой популярной. Уровни, музыка, враги — все это стало иконичным. С тех пор вышло множество игр про Марио, последняя из которых — Super Mario Bros. Wonder для Nintendo Switch, выпущенная в октябре 2023 года.

Super Mario Bros. стала не просто игрой, а настоящим феноменом. Она помогла Nintendo закрепиться на рынке и стала символом целой эпохи. Марио стал одним из самых узнаваемых персонажей в мире видеоигр, а его приключения продолжают радовать игроков по сей день.

9. The Witcher 3: Wild Hunt — 50 миллионов копий

The Witcher 3: Wild Hunt от CD Projekt Red вывела франшизу на новый уровень, продав 50 миллионов копий на всех платформах. Выпущенная в 2015 году, игра сразу стала хитом и продолжает расти в популярности. Одним из факторов успеха стало появление сериала «Ведьмак» на Netflix в 2020 году. После этого продажи игры выросли на 500%. Сейчас CD Projekt Red работает над The Witcher 4 на движке Unreal Engine 5.

The Witcher 3: Wild Hunt получила множество наград. И стала одной из самых высоко оцененных игр всех времен. Ее успех был обусловлен не только качественной графикой и геймплеем. Но и глубоким сюжетом, интересными персонажами и огромным открытым миром. Игра также предложила множество дополнений, которые еще больше расширили игровой опыт.

8. The Elder Scrolls V: Skyrim — 60 миллионов копий

The Elder Scrolls V: Skyrim, выпущенная в 2011 году, продолжает продаваться и сегодня. Игра была портирована на множество платформ, и ее популярность стала настоящим мемом. В 2023 году Тодд Говард, игровой директор Bethesda, сообщил, что игра продалась тиражом в 60 миллионов копий. Следующим проектом студии станет RPG Starfield, а затем The Elder Scrolls 6 и Fallout 5.

Skyrim стала культовой благодаря своему огромному открытому миру, множеству квестов и возможности создавать собственные истории. Игра предложила игрокам свободу выбора и возможность исследовать мир Тамриэля в своем темпе. Это сделало ее популярной среди широкой аудитории, от казуальных игроков до хардкорных фанатов RPG.

7. Red Dead Redemption II — 70 миллионов копий

Red Dead Redemption II от Rockstar Games, выпущенная в 2018 году, продалась тиражом в 70 миллионов копий. Это приквел к Red Dead Redemption 2010 года, действие которого разворачивается в 1899 году на Диком Западе. Хотя онлайн-режим Red Dead Online не стал таким же популярным, как GTA Online. Игра все равно показала впечатляющие результаты.

Red Dead Redemption II получила высокие оценки за свою графику, сюжет и геймплей. Игра предложила игрокам огромный открытый мир, множество квестов и возможность взаимодействовать с окружающим миром. Она также предложила глубокую систему морали, которая влияла на развитие сюжета и отношения с персонажами.

6. Mario Kart 8 + Deluxe — 72.73 миллиона копий

Mario Kart 8, вышедшая сначала на Wii U, а затем на Nintendo Switch в виде Mario Kart 8 Deluxe, продалась тиражом в 72.73 миллиона копий. На Wii U игра продалась в количестве 8.46 миллиона копий, а на Switch — 64.27 миллиона. Успеху игры также способствовали многочисленные DLC-треки, доступные через Booster Pass. Сейчас Nintendo работает над Mario Kart 9.

Mario Kart 8 стала одной из самых популярных игр в серии благодаря своему яркому геймплею, множеству трасс и персонажей. Игра предложила игрокам возможность соревноваться друг с другом как локально, так и онлайн. Это сделало ее популярной среди широкой аудитории. Mario Kart 8 Deluxe также предложила множество новых функций, таких как новые режимы и улучшенная графика.

5. PUBG — 75 миллионов копий

PUBG: Battlegrounds, ранее известная как PlayerUnknown’s Battlegrounds, продалась тиражом в 75 миллионов копий до перехода на модель free-to-play. Игра, основанная на моде для Arma, была выпущена в 2017 году и остается одной из ведущих в жанре battle royale. Также доступна мобильная версия игры.

PUBG стала популярной благодаря своему напряженному геймплею и возможности соревноваться с другими игроками в реальном времени. Игра предложила игрокам огромную карту, множество оружия и возможность стратегически планировать свои действия. PUBG также стала популярной среди стримеров и профессиональных игроков, что еще больше увеличило ее популярность.

4. Wii Sports — 82.9 миллиона копий

Wii Sports, входившая в комплект с Nintendo Wii, продалась тиражом в 82.9 миллиона копий. Игра стала для многих первым знакомством с инновационными сенсорными контроллерами Wii. В 2009 году вышел сиквел Wii Sports Resort, а в 2022 году — Nintendo Switch Sports.

Wii Sports стала популярной благодаря своей простоте и доступности. Игра предложила игрокам возможность играть в различные спортивные игры, такие как теннис, боулинг и бокс, используя сенсорные контроллеры. Это сделало ее популярной среди широкой аудитории, от детей до пожилых людей. Wii Sports также стала популярной среди семей, которые могли играть вместе.

3. GTA 5 — 210 миллионов копий

Grand Theft Auto V от Rockstar Games, выпущенная в 2013 году, продалась тиражом в 210 миллионов копий. Игра выходила на различных платформах. На Xbox 360, PS3, Xbox One, PS4, PC, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S с улучшенной графикой. Огромный успех игры также связан с популярностью мультиплеерного режима GTA Online. Сейчас Rockstar работает над GTA 6, которая выйдет осенью 2025 года.

GTA 5 стала культовой благодаря своему огромному открытому миру, множеству квестов и возможности взаимодействовать с окружающим миром. Игра предложила игрокам свободу выбора и возможность создавать собственные истории. GTA Online также предложил игрокам множество возможностей для соревнования и взаимодействия друг с другом.

2. Minecraft — 300 миллионов копий

Minecraft, принадлежащая Microsoft, продалась тиражом в 300 миллионов копий. Игра была создана Маркусом «Нотчем» Перссоном и продана вместе с Mojang Microsoft в 2014 году за $2.5 миллиарда. Minecraft не имеет прямого продолжения, но франшиза расширяется за счет таких игр, как Minecraft Dungeons, Minecraft Legends и Hello Kitty. Также в разработке находится фильм с участием Джейсона Момоа, Джека Блэка, Кейт Маккиннон и Дженнифер Кулидж.

Minecraft стала популярной благодаря своей простоте и возможности создавать собственные миры. Игра предложила игрокам возможность строить, исследовать и выживать в генерируемом мире. Minecraft также предложила множество режимов игры, таких как выживание, творчество и приключение. Игра стала популярной среди широкой аудитории, от детей до взрослых.

1. Tetris — 520 миллионов копий

Tetris, культовая головоломка, продалась тиражом в 520 миллионов копий. Игра стала настоящим культурным феноменом, и ее название стало нарицательным. Tetris была создана Алексеем Пажитновым, инженером из Советского Союза. В 1988 году Хенк Роджерс получил права на игру и лицензировал ее Nintendo для Game Boy. Это привело к продаже 35 миллионов копий только на этой платформе. В 2023 году вышел фильм о создании Tetris с Тароном Эджертоном в главной роли.

Tetris стала популярной благодаря своей простоте и захватывающему геймплею. Игра предложила игрокам возможность складывать фигуры в линии, чтобы очистить игровое поле. Tetris также предложила множество режимов игры, таких как классический, спринт и марафон. Игра стала популярной среди широкой аудитории, от детей до взрослых.

Заключение

Эти игры стали не просто хитами, но и частью культуры. Они продались миллионами копий и продолжают радовать игроков по всему миру. Будь то классика вроде Tetris или современные хиты как GTA 5 и Minecraft. Эти игры оставили свой след в истории видеоигр. Они не только принесли огромные доходы своим создателям, но и оказали значительное влияние на культуру и индустрию в целом.

Видеоигры стали важной частью нашей жизни, и эти игры являются ярким примером того, как они могут вдохновлять, развлекать и объединять людей. Они предложили игрокам множество возможностей для творчества, исследования и соревнования, что сделало их популярными среди широкой аудитории. Эти игры также показали, как важно создавать качественные продукты, которые могут удовлетворить потребности различных игроков.

В будущем мы увидим еще больше инноваций и новых игр, которые станут хитами. Но эти игры всегда будут оставаться в нашей памяти как те, которые изменили индустрию и стали культовыми. Они показали, что видеоигры могут быть не только развлечением, но и искусством, которое может вдохновлять и объединять людей.

Таким образом, топ-10 самых продаваемых видеоигр всех времен — это не просто список хитов, но и история о том, как видеоигры стали важной частью нашей культуры. Эти игры оставили свой след в истории и продолжают радовать игроков по всему миру.