Главная » Kingdom Come: Deliverance 2: Миллион Копий за День Владислав Ильин 4 Просмотра

Студия Warhorse Studios выразила огромную благодарность после того, как Kingdom Come: Deliverance 2 показала впечатляющие результаты с момента запуска вчера. Открытый мир RPG уже преодолел рубеж в миллион проданных копий на платформах PC, PS5 и Xbox Series X|S.

Впечатляющий Старт на Всех Платформах

Впечатляющий успех Kingdom Come: Deliverance 2 был объявлен студией Warhorse Studios в социальных сетях. Разработчики назвали игру «триумфом», особенно учитывая её огромный старт на платформе Steam. На сервисе Valve игру одновременно запустили более 155,000 игроков. Это не считая тех, кто играет на консолях.

Благодарность Разработчиков

«Более миллиона игроков уже окунулись в наш мир. Мы невероятно благодарны за вашу поддержку — спасибо, что сделали #KCD2 настоящим триумфом!» — написали разработчики в своём твиттере.

Уникальные Особенности Игры

С момента релиза игроки обнаружили одну забавную особенность RPG. В Kingdom Come: Deliverance II есть система запахов, которая может создавать проблемы в режиме стелс. Враги могут буквально учуять главного героя Гарри, если он слишком сильно пахнет, даже если они его не видят.

Планы на Будущее

Впереди у Warhorse Studios большие планы на дополнительный контент для сиквела. В летнем обновлении игроков ждёт новый хардкорный режим и квест под названием «Brushes With Death».

Похвала от Коллег по Цеху

Kingdom Come: Deliverance II также получила похвалу от других разработчиков RPG. Например, Свен Винке, директор Baldur’s Gate 3 и босс Larian Studios, поздравил Warhorse Studios с релизом игры в социальных сетях. Официальный аккаунт The Witcher сделал то же самое, опубликовав фото, где Геральт и Генри держатся за руки.

Отзывы и Гайды

Для более подробного ознакомления с игрой, ознакомьтесь с восторженным обзором Kingdom Come: Deliverance II. Также доступны гайды, где можно найти информацию о длительности кампании и цепочках квестов.