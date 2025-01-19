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Интернет и ПО

TikTok упал в США

Владислав Ильин Владислав Ильин
19.01.2025
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tiktok ban USA
tiktok ban USA

Приложения начали закрываться в США, сообщая пользователям: «Вы не можете использовать TikTok сейчас» из-за запрета.

TikTok упал в США , поскольку вступает в силу закон о запрете или изъятии, принятый в прошлом году. Приложение теперь исчезло из магазинов приложений Apple и Google, оно недоступно в Интернете, а пользователи, которые открывают приложение, блокируют просмотр видео.

И это несмотря на то, что администрация Байдена заявила, что передает полномочия по обеспечению соблюдения  закона администрации Трампа  , и назвала угрозу TikTok уйти в офлайн  «трюком». Но TikTok настаивает, что без более четких гарантий ей придется закрыть магазин в США.

В электронном письме сотрудникам TikTok говорилось, что «президент Трамп дал понять, что будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok, как только вступит в должность» 20 января, и что «команды неустанно работают над тем, чтобы вернуть наше приложение в США как можно скорее».

В субботу вечером, начиная с 9 вечера по восточному времени, в двух приложениях ByteDance, TikTok и CapCut, появилось предупреждающее сообщение, сообщающее пользователям о предстоящем отключении. Сообщение TikTok гласило:

Мы сожалеем, что закон США, запрещающий TikTok, вступит в силу 19 января и вынудит нас временно сделать наши услуги недоступными.

Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить наш сервис в США, и мы ценим вашу поддержку. Пожалуйста, оставайтесь с нами.

Оба приложения начали блокировать пользователей около 22:30 по восточному времени. Теперь в приложениях появляется сообщение о том, что они «недоступны прямо сейчас», но что компания ожидает решения при избранном президенте Трампе. Сообщение TikTok гласит:

Извините, TikTok сейчас недоступен.

В США принят закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это означает, что на данный момент вы не можете использовать TikTok.

Нам повезло, что президент Трамп дал понять, что будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok, как только вступит в должность. Пожалуйста, оставайтесь с нами!

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TikTok теперь отображает предупреждение при открытии и не позволяет пользователям смотреть видео.

Закон о запрете или продаже, который вступает в силу в воскресенье, фактически запрещает TikTok, если ByteDance не продаст большую часть своей доли в компании. Но ByteDance не проявила особого желания продавать, даже несмотря на то, что дедлайн быстро приближался. Вместо этого TikTok подала в суд на США из-за закона, в конечном итоге проиграв в Верховном суде на прошлой неделе.

Новая стратегия TikTok, похоже, неустанно потакает Трампу, который — несмотря на то, что изначально призывал к запрету TikTok — недавно дал понять, что хочет найти способ сохранить его. Ранее сегодня он продлил на 90 дней срок продажи ByteDance.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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