Apple CarPlay 2 откладывается: что известно об обновлении

Если вы ждали новую версию CarPlay 2 в 2024 году, придется набраться терпения. Apple официально подтвердила задержку, но заверила, что проект всё еще в разработке. Рассказываем, что происходит и когда ждать обновление.

Что случилось с CarPlay 2?

Еще недавно на сайте Apple красовалась информация о том, что CarPlay 2 выйдет в 2024 году. Однако сейчас эти упоминания исчезли — компания тихо обновила страницу, признав, что сроки сдвинулись. В заявлении для MacRumors в Apple сообщили:

«Новое поколение CarPlay развивает успех предыдущей версии, предлагая глубокую интеграцию технологий Apple и уникальный дизайн автопроизводителей. Мы продолжаем сотрудничать с рядом компаний, и каждая из них сама объявит о поддержке CarPlay 2 в своих будущих моделях».

Интересно, что в 2023 году Apple тоже затянула с анонсом партнеров — список автобрендов опубликовали лишь в декабре, в последний момент. Видимо, сложности с интеграцией стали причиной нынешней задержки.

Что известно сейчас?

Несмотря на перенос сроков, работа над CarPlay 2 не остановлена:

Автопроизводители в деле. В Apple подчеркивают, что над системой трудятся «несколько» партнеров. Пока их имена не раскрываются — компании представят детали ближе к выходу своих моделей.

В Apple подчеркивают, что над системой трудятся «несколько» партнеров. Пока их имена не раскрываются — компании представят детали ближе к выходу своих моделей. Утечки дают надежду. В январе в сети появились изображения обновленной панели управления, которая, вероятно, связана с CarPlay 2. Это подтверждает, что проект жив.

В январе в сети появились изображения обновленной панели управления, которая, вероятно, связана с CarPlay 2. Это подтверждает, что проект жив. Текущая версия CarPlay не забыта. Система доступна в 98% новых авто в США, и Apple продолжает её поддерживать.

Почему это важно?

CarPlay 2 — не просто обновление интерфейса. Система обещает:

Полную интеграцию с приборной панелью автомобиля.

Настройку дисплеев под стиль бренда.

Улучшенное управление навигацией, медиа и климатом через единый интерфейс.

Если Apple выполнит, водители получат по-настоящему персонализированный опыт, где технологии смартфона и автомобиля дополняют друг друга.

Что это значит для пользователей?

Пока рано паниковать: задержки в автопроме — обычное дело, особенно когда речь о сложной технической интеграции. Важно, что Apple не отказалась от проекта и продолжает диалог с производителями.

Совет от экспертов:

Если планируете покупку авто в ближайший год, уточняйте у дилера поддержку CarPlay 2.

Следите за анонсами автобрендов — именно они станут главным источником новостей.

Когда ждать релиз?

Сроки остаются загадкой. В Apple избегают конкретики, но, судя по утечкам, работа идет полным ходом. Возможно, первые модели с CarPlay 2 появятся в 2025 году, но это лишь предположения.

Главное:

Обновление точно выйдет — вопрос времени. Как только автопроизводители будут готовы, Apple даст зеленый свет. А пока можно пользоваться текущей версией CarPlay, которая уже стала стандартом для миллионов водителей.