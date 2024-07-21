Характеристики новых раскладушек Xiaomi Mix Flip и Mix Fold 4

В Китае вышли складные телефоны Xiaomi Mix Fold 4 и Xiaomi Mix Flip. Fold 4 является преемником Fold 3 и предлагает значительные улучшения начинки. Оба складных телефона работают на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и оснащены оптикой Leica. Давайте рассмотрим технические характеристики и цены на Xiaomi Mix Fold 4 и Xiaomi Mix Flip.

Цены на Xiaomi Mix Fold 4 и Mix Flip

Стартовая цена Xiaomi Mix Fold 4 составляет 108000 рублей за модель 12 ГБ + 256 ГБ, 120000 рублей за модель 16 ГБ + 512 ГБ и 132000 рублей за вариант 16 ГБ + 1 ТБ.

Цена на Xiaomi Mix Flip начинается с 72000 рублей за модель 12 ГБ + 256 ГБ, 78000 рублей за модель 12 ГБ + 512 ГБ и 88000 рублей за вариант 16 ГБ + 1 ТБ.

Xiaomi MIX Fold 4 выпускается в белом, черном, синем цветах, а также в корпусе из композитного волокна Xiaomi, а Xiaomi MIX Flip — в белом, черном, фиолетовом цветах и ​​корпусе из нейлонового волокна Xiaomi.

Обе складные модели поступят в продажу в Китае с 23 июля.

Характеристики Xiaomi Mix Fold 4

Mix Fold 4 оснащен 7,98-дюймовым дисплеем LTPO из материала Samsung E7 2K+ с защитой UTG. У него 6,56-дюймовый внешний дисплей FHD+ TCL C8+ LTPO с защитой Xiaomi Sheild. Оба дисплея поддерживают частоту обновления 120 Гц, затемнение ШИМ 2160 Гц, затемнение DC, пиковую яркость 3000 нит, HDR10+ и Dolby Vision.

Он питается от Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в паре с 12 ГБ/16 ГБ LPDDR5X RAM и 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ UFS 4.0 хранилищем. Дополняет набор аккумулятор емкостью 5100 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт.

Xiaomi Mix Fold 4 оснащен тройной задней камерой Leica, в том числе 50 МП основная камера с OIS, 12 МП сверхширокоугольный объектив и 50 МП телевик. Для селфи установлена 20 МП фронтальная камера. Из коробки телефон работает на базе Android 14 HyperOS. Он имеет рейтинг IPX8, что обеспечивает защиту от брызг.

Характеристики Xiaomi Mix Flip

Mix Flip оснащен 6,86-дюймовым 1,5K TCL C8+ LTPO дисплеем с защитой UTG, а также 4-дюймовым 1,5K TCL C8+ LTPO дисплеем с защитой Xiaomi Sheild. Оба экрана поддерживают частоту обновления 120 Гц, ШИМ-затемнение 2160 Гц, DC-затемнение, пиковую яркость 3000 нит, HDR10+ и Dolby Vision.

Сердцем устройства является Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в паре с 12 ГБ/16 ГБ LPDDR5X RAM и 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ UFS 4.0 хранилищем. Питание устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 4780 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

Xiaomi Mix Flip оснащен двойной задней камерой на базе Leica, а именно 50 МП основную камеру с OIS и 50 МП телеобъектив. Для селфи и видеозвонков устройство оснащено 32 МП фронтальной камерой. Смартфон также работает HyperOS на базе Android 14.

Источник — 91mobiles.com

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