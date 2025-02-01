OpenAI запускает бесплатную версию o3-mini после выхода DeepSeek R1

Компания OpenAI объявила о полном релизе модели o3-mini для всех платных подписок ChatGPT, включая пробный доступ для бесплатных пользователей. Это решение стало ответом на сенсационный выход DeepSeek R1 — открытой «мыслительной» модели из Китая, которая за неделю перевернула представление о развитии ИИ.
Новость появилась в пятницу, 31 января 2025 года, завершив неделю обвалов на биржах и жарких дискуссий в IT-сообществе. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман назвал o3-mini «шагом к демократизации продвинутых ИИ-технологий».
Что умеет новая модель o3-mini от OpenAI?
o3-mini — облегчённая версия флагманской модели o3, созданной для решения сложных задач. Она работает быстрее предшественников, но сохраняет сильные стороны в математике, науке и программировании.
Ключевые особенности:
- Поддержка внешних данных (например, котировки акций) через function calling.
- Генерация ответов в форматах JSON и XML для разработчиков.
- Stream-вывод — результаты появляются постепенно, без долгого ожидания.
Однако o3-mini не анализирует изображения, в отличие от топовой o1. Зато теперь модель получила доступ к интернету для работы с актуальной информацией.
DeepSeek R1: китайский «убийца» дорогих ИИ-моделей
Анонс DeepSeek R1 25 января стал шоком для Кремниевой долины. Китайский стартап заявил, что создал конкурентоспособный ИИ на старом железе Nvidia с рекордно низкими затратами.
Пять фактов о DeepSeek R1:
- Полностью открытый исходный код.
- Сопоставим с o1 от OpenAI, которая доступна за $20/месяц.
- Требует меньше вычислительных ресурсов.
- Способен решать логические задачи уровня GPT-4 (2023).
- Уже интегрирован в популярные китайские сервисы.
«Это меняет правила игры. Теперь каждый университет или стартап может создать мощный ИИ без миллиардных инвестиций», — прокомментировал TechCrunch.
Рынок в панике: акции Nvidia падают, инвесторы в замешательстве
Публикация DeepSeek вызвала обвал акций Nvidia на 12% в понедельник, 27 января. Причина — заявления китайцев о работе на устаревших GPU серии A100.
«Рынок переоценивает зависимость ИИ от новейшего железа, — заявил аналитик Morgan Stanley. — Но пока непонятно, можно ли масштабировать подход DeepSeek для сложных задач».
Параллельно OpenAI увеличила лимиты использования своей o1-mini. Это явная попытка удержать разработчиков, которые массово начали тестировать бесплатный DeepSeek.
Будущее ИИ: гонка технологий или доступность?
Эксперты выделяют три возможных сценария:
- OpenAI и Google ускорят разработки, чтобы сохранить лидерство.
- Китай станет новым центром open-source ИИ.
- Произойдёт сегментация: «премиум»-модели для корпораций vs бесплатные решения для масс.
«Главный вопрос — сможет ли DeepSeek поддерживать качество при масштабировании», — отмечает профессор MIT Лиза Паркер.
Пока OpenAI делает ставку на гибридный подход. o3-mini — попытка предложить «бюджетный» вариант премиальных функций. Но впервые за 2 года у компании появился серьёзный конкурент, который играет по другим правилам.
Что выбрать? Пользователи уже сравнивают модели в реальных задачах. Для простых запросов DeepSeek выглядит привлекательнее, но в нишевых областях (медицинские исследования, финансовая аналитика) o3-mini пока сохраняет преимущество. Итоги этой битвы определят, кто получит контроль над будущим искусственного интеллекта.