OpenAI запускает бесплатную версию o3-mini после выхода DeepSeek R1

Компания OpenAI объявила о полном релизе модели o3-mini для всех платных подписок ChatGPT, включая пробный доступ для бесплатных пользователей. Это решение стало ответом на сенсационный выход DeepSeek R1 — открытой «мыслительной» модели из Китая, которая за неделю перевернула представление о развитии ИИ.

Новость появилась в пятницу, 31 января 2025 года, завершив неделю обвалов на биржах и жарких дискуссий в IT-сообществе. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман назвал o3-mini «шагом к демократизации продвинутых ИИ-технологий».

Что умеет новая модель o3-mini от OpenAI?

o3-mini — облегчённая версия флагманской модели o3, созданной для решения сложных задач. Она работает быстрее предшественников, но сохраняет сильные стороны в математике, науке и программировании.

Ключевые особенности:

Поддержка внешних данных (например, котировки акций) через function calling.

Генерация ответов в форматах JSON и XML для разработчиков.

Stream-вывод — результаты появляются постепенно, без долгого ожидания.

Однако o3-mini не анализирует изображения, в отличие от топовой o1. Зато теперь модель получила доступ к интернету для работы с актуальной информацией.

DeepSeek R1: китайский «убийца» дорогих ИИ-моделей

Анонс DeepSeek R1 25 января стал шоком для Кремниевой долины. Китайский стартап заявил, что создал конкурентоспособный ИИ на старом железе Nvidia с рекордно низкими затратами.

Пять фактов о DeepSeek R1:

Полностью открытый исходный код. Сопоставим с o1 от OpenAI, которая доступна за $20/месяц. Требует меньше вычислительных ресурсов. Способен решать логические задачи уровня GPT-4 (2023). Уже интегрирован в популярные китайские сервисы.

«Это меняет правила игры. Теперь каждый университет или стартап может создать мощный ИИ без миллиардных инвестиций», — прокомментировал TechCrunch.

Рынок в панике: акции Nvidia падают, инвесторы в замешательстве

Публикация DeepSeek вызвала обвал акций Nvidia на 12% в понедельник, 27 января. Причина — заявления китайцев о работе на устаревших GPU серии A100.

«Рынок переоценивает зависимость ИИ от новейшего железа, — заявил аналитик Morgan Stanley. — Но пока непонятно, можно ли масштабировать подход DeepSeek для сложных задач».

Параллельно OpenAI увеличила лимиты использования своей o1-mini. Это явная попытка удержать разработчиков, которые массово начали тестировать бесплатный DeepSeek.

Будущее ИИ: гонка технологий или доступность?

Эксперты выделяют три возможных сценария:

OpenAI и Google ускорят разработки, чтобы сохранить лидерство. Китай станет новым центром open-source ИИ. Произойдёт сегментация: «премиум»-модели для корпораций vs бесплатные решения для масс.

«Главный вопрос — сможет ли DeepSeek поддерживать качество при масштабировании», — отмечает профессор MIT Лиза Паркер.

Пока OpenAI делает ставку на гибридный подход. o3-mini — попытка предложить «бюджетный» вариант премиальных функций. Но впервые за 2 года у компании появился серьёзный конкурент, который играет по другим правилам.

Что выбрать? Пользователи уже сравнивают модели в реальных задачах. Для простых запросов DeepSeek выглядит привлекательнее, но в нишевых областях (медицинские исследования, финансовая аналитика) o3-mini пока сохраняет преимущество. Итоги этой битвы определят, кто получит контроль над будущим искусственного интеллекта.