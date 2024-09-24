Начались продажи флагманского AI-планшета HONOR MagicPad 2

Ведущие российские ритейлеры начали продажи нового флагманского планшета HONOR MagicPad 2. Этот девайс отличается передовыми технологиями искусственного интеллекта, которые делают его идеальным для работы, обучения, творчества и развлечений. Его качества привлекают внимание: ультраяркий экран, защита зрения, высокая производительность и мощная аудиосистема с восьмью динамиками для пространственного звучания.

Дисплей планшета HONOR MagicPad 2 — это 12,3-дюймовый AMOLED-экран с 3К разрешением, пиковой яркостью в 1600 нит и широким цветовым охватом, который достигает 1,07 миллиарда цветов. Частота обновления экрана составляет 144 Гц, что обеспечивает гладкость изображения. Технологии защиты зрения, такие как рекордная ШИМ-частота 4320 Гц, «Динамическая яркость» и «Циркадный ночной экран» с AI, а также уникальная «AI-дефокус», помогают снизить нагрузку на глаза.

MagicOS 8, построенная на основе Android 14, предлагает усовершенствованные приложения HONOR для заметок и документов и вводит новые AI-технологии, улучшающие продуктивность и обучение. Среди инноваций — распознавание рукописных формул, преобразование речи в текст с переводом в реальном времени и интеллектуальный ластик. Планшет также впервые получил функции Magic Capsule и Magic Portal, которые упрощают взаимодействие с уведомлениями и перенос контента между приложениями.

Производительность планшета обеспечивается процессором Snapdragon 8s Gen 3 с передовой архитектурой и 4-нанометровым техпроцессом. Конфигурация памяти 12 + 256 ГБ позволяет эффективно многозадачить и хранить необходимый контент. Аккумулятор емкостью 10 050 мА·ч обеспечивает длительную работу устройства, а благодаря быстрой зарядке HONOR SuperCharge можно зарядить его до 40% всего за полчаса.

Аудиосистема планшета с восьмью динамиками поддерживает AI-технологию HONOR Spatial Audio и имеет сертификат IMAX Enhanced, что обещает высокую громкость и качество звука, а также захватывающий опыт при просмотре фильмов и прослушивании многоканального аудио.

HONOR MagicPad 2 представлен в цветовых вариациях лунный белый и черный. Устройство можно приобрести по цене 69 990 рублей. Также доступен комплект с функциональным чехлом-клавиатурой и стилусом Magic-Pencil 3, чувствительным к силе нажатия и углу наклона, по цене 79 990 рублей. В рамках специального предложения, которое действует с 24 сентября по 7 октября, покупатели могут воспользоваться скидкой в размере 10 000 рублей и получить в подарок умные часы HONOR Watch 4 при покупке планшета без аксессуаров. Если же покупка совершается в комплекте с аксессуарами, предоставляется скидка 5 000 рублей, а также в подарок идут умные часы HONOR Watch 4.