Logitech создала MX Creative Console для Photoshop и Premiere Pro

В прошлом году компания Logitech приобрела конкурента Steam Deck – компанию Loupedeck, и теперь анонсировала новинку – консоль MX Creative Console за $199,99. Это устройство предназначено для упрощения и ускорения работы с программами Adobe Photoshop и Premiere Pro. Консоль включает в себя клавиатуру с функционалом, схожим со Stream Deck, а также дополнительную панель с аналоговым диском и рядом кнопок, которые способствуют повышению эффективности творческих процессов.

Для максимальной интеграции с программным обеспечением Adobe, Logitech разработала специальные плагины для таких приложений, как Photoshop, Lightroom Classic, Premiere Pro, After Effects, Audition и Illustrator. В Premiere Pro, например, с помощью аналогового диска можно удобно перемещаться по временной шкале, а окружающие диск кнопки позволяют активировать различные функции, включая отмену действий. Для более детального редактирования в Premiere Pro предусмотрен ролик для масштабирования временной шкалы, а в Photoshop диск позволяет регулировать размер кисти и масштаб изображения.

Клавиатура MX Creative Console, во многом напоминающая Stream Deck, оснащена девятью программируемыми клавишами с LCD-дисплеем, которые можно настроить на запуск приложений или управление различными функциями внутри приложений. Благодаря двум дополнительным кнопкам переключения страниц, пользователь может создать до 15 уникальных страниц клавиш для каждого приложения.

Все элементы управления MX Creative Console легко настраиваются через специальное приложение от Logitech, позволяя перетаскивать на кнопки заранее подготовленные настройки для каждого приложения. Это делает возможным автоматизацию рутинных задач одним нажатием кнопки, экономя время, которое обычно тратится на многочисленные клики мышью или запоминание сложных сочетаний клавиш.

Однако, если пользователь уже обладает мышечной памятью, позволяющей ему быстро использовать горячие клавиши, то преимущества консоли MX Creative Console могут быть не так заметны. Тем не менее, точные инструменты управления, такие как аналоговый диск и ролик, могут оказаться достаточным аргументом в пользу приобретения устройства за $199,99.

MX Creative Console выпускается в цветовых решениях бледно-серый и графитовый, и в комплекте идет три месяца подписки на Adobe Creative Cloud. Клавиатура подключается к ПК или Mac через USB-C, а дополнительная панель может быть подсоединена через Bluetooth или через специальный адаптер Logitech Bolt, который продается отдельно.

На рынке, где уже существуют устройства для редактирования, такие как TourBox Elite, Loupedeck Creative Tool, клавиатуры для DaVinci Resolve и Stream Deck от Elgato, MX Creative Console от Logitech предлагает свои уникальные возможности. Начало поставок консоли намечено на 14 октября.

Источник — theverge.com