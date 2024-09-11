Лого сайта
Главная » Хранение и передача данных » Lexar Professional 2000x SDXC UHS-II: обзор карты памяти для профессионалов
Хранение и передача данныхЭлектроника и техникаЯндекс.Маркет

Lexar Professional 2000x SDXC UHS-II: обзор карты памяти для профессионалов

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.09.2024
7 Просмотров 0
Lexar Professional 2000x SDXC UHS-II обзор карты памяти для профессионалов

Компания Lexar занимает лидирующие позиции среди производителей карт памяти, а их серия Professional 2000x SDXC UHS-II является вершиной всего модельного ряда. Эти карты включают в себя различные варианты ёмкости от 32 ГБ до 256 ГБ, что делает их идеальным решением для фотографов всех уровней.

Карты памяти Lexar Professional 2000x обладают классом V90, что гарантирует высокую скорость чтения до 300 МБ/с и записи до 260 МБ/с, идеально подходя для записи видео в формате 4K и даже некоторого контента 8K, а также для фотосъёмки в высоком разрешении с быстрой последовательностью кадров.

Характеристики Lexar Professional 2000x

Объем памяти:64 ГБ, 128 ГБ
Скорость обмена данными:2000 x
Скорость чтения:300 МБ/с
Скорость записи:210 МБ/с
Класс скорости VSC:V90
Класс скорости:Class 10
Поддержка UHS:UHS-II U3

Конструкция

Стандартные размеры 32 x 24 x 2,1 мм и классическая пластиковая конструкция с двумя рядами контактов характерны для всех SD-карт, но уникальная золотая полоска на этикетке серии Professional 2000x делает их легко узнаваемыми. Карточка надёжно фиксируется в слотах благодаря замку, который исключает случайное смещение.

Lexar Professional 2000x SDXC UHS-II на столе
Lexar Professional 2000x SDXC UHS-II с обратной стороны
Lexar Professional 2000x SDXC UHS-II в руке

Lexar утверждает, что их флагманские карты памяти могут использоваться в широком температурном диапазоне от -25ºC до 85 ºC, устойчивы к ударам до 200G, вибрациям и рентгеновскому излучению, что подтверждается стандартом ISO7816-1. Такая же надёжность характерна и для более доступных карт серии Blue от Lexar.

Использование

В ходе двухнедельного использования 64-гигабайтной карты Lexar Professional 2000x SDXC UHS-II, можно отметить ее высокую производительность. Например, на камере Nikon Z 7II удалось сделать серию из 104 Jpeg-снимков высокого качества или 39 несжатых RAW-файлов с частотой 10 кадров в секунду. Карта также позволяет записывать длительные видеоролики высокой чёткости с разрешением 4K и 8K.

Lexar Professional 2000x SDXC UHS-II в камере

Передача файлов также проходит быстро: всего за 1 минуту 40 секунд можно перенести 9,7 ГБ данных на компьютер, используя картридер с поддержкой SD UHS-II. Тесты скорости CrystalDiskMark показали, что карта читает данные со скоростью около 250 МБ/с и записывает со скоростью 230 МБ/с, что близко к заявленным характеристикам.

Lexar Professional 2000x SDXC UHS-II в ПК

В ходе тестирования карта Lexar Professional 2000x SDXC UHS-II не показала никаких сбоев, не было повреждённых файлов или прерываний в записи видео. Она позволяет сосредоточиться на творческом процессе, не отвлекаясь на технические аспекты работы с оборудованием. Благодаря надёжности и быстродействию этой карты памяти, можно полностью погрузиться в процесс съёмки, и быть уверенным в том, что все критически важные моменты будут запечатлены и сохранены без потерь.

Впечатление

Использованию карты Lexar Professional 2000x SDXC UHS-II вызывает исключительно положительные впечатления. Хотя ее стоимость выше среднего, она оправдывает свою цену высокой производительностью и надёжностью.

Для новичков, которые не сталкиваются с потребностью в сверхбыстрой записи или переносе больших объёмов данных, эта карта может оказаться избыточной. Однако, для профессионалов, которым необходимо максимальное быстродействие и стабильность, Lexar Professional 2000x SDXC UHS-II будет отличным выбором.

Где купить

Lexar Professional 2000x SDXC UH

Lexar Professional 2000x SDXC UHS-II

Lexar 2000x SDXC UHS-II — это карта памяти, которая обеспечивает высокую скорость и надёжность.

РЕКЛАМА
ООО Яндекс, ИНН 7736207543

 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ
8.3 Общая оценка
Вывод

Если вам нужна высокопроизводительная SD-карта для съёмки фотографий в высоком разрешением или записи видео с разрешением 4K и более, Lexar Professional 2000x SDHC/SDXC UHS-II - ваш выбор.

Внешний вид
9
Функциональность
8
Качество
9
Цена
7
Плюсы
  • Отличная скорость чтения
  • Отличная скорость записи
  • Есть варианты с большой ёмкостью
  • Прочная конструкция
Минусы
  • Недешёвая
Добавить ваш отзыв

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Общий рейтинг

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.