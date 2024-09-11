Lexar Professional 2000x SDXC UHS-II: обзор карты памяти для профессионалов

Компания Lexar занимает лидирующие позиции среди производителей карт памяти, а их серия Professional 2000x SDXC UHS-II является вершиной всего модельного ряда. Эти карты включают в себя различные варианты ёмкости от 32 ГБ до 256 ГБ, что делает их идеальным решением для фотографов всех уровней.

Карты памяти Lexar Professional 2000x обладают классом V90, что гарантирует высокую скорость чтения до 300 МБ/с и записи до 260 МБ/с, идеально подходя для записи видео в формате 4K и даже некоторого контента 8K, а также для фотосъёмки в высоком разрешении с быстрой последовательностью кадров.

Характеристики Lexar Professional 2000x

Объем памяти: 64 ГБ, 128 ГБ Скорость обмена данными: 2000 x Скорость чтения: 300 МБ/с Скорость записи: 210 МБ/с Класс скорости VSC: V90 Класс скорости: Class 10 Поддержка UHS: UHS-II U3

Конструкция

Стандартные размеры 32 x 24 x 2,1 мм и классическая пластиковая конструкция с двумя рядами контактов характерны для всех SD-карт, но уникальная золотая полоска на этикетке серии Professional 2000x делает их легко узнаваемыми. Карточка надёжно фиксируется в слотах благодаря замку, который исключает случайное смещение.

Lexar утверждает, что их флагманские карты памяти могут использоваться в широком температурном диапазоне от -25ºC до 85 ºC, устойчивы к ударам до 200G, вибрациям и рентгеновскому излучению, что подтверждается стандартом ISO7816-1. Такая же надёжность характерна и для более доступных карт серии Blue от Lexar.

Использование

В ходе двухнедельного использования 64-гигабайтной карты Lexar Professional 2000x SDXC UHS-II, можно отметить ее высокую производительность. Например, на камере Nikon Z 7II удалось сделать серию из 104 Jpeg-снимков высокого качества или 39 несжатых RAW-файлов с частотой 10 кадров в секунду. Карта также позволяет записывать длительные видеоролики высокой чёткости с разрешением 4K и 8K.

Передача файлов также проходит быстро: всего за 1 минуту 40 секунд можно перенести 9,7 ГБ данных на компьютер, используя картридер с поддержкой SD UHS-II. Тесты скорости CrystalDiskMark показали, что карта читает данные со скоростью около 250 МБ/с и записывает со скоростью 230 МБ/с, что близко к заявленным характеристикам.

В ходе тестирования карта Lexar Professional 2000x SDXC UHS-II не показала никаких сбоев, не было повреждённых файлов или прерываний в записи видео. Она позволяет сосредоточиться на творческом процессе, не отвлекаясь на технические аспекты работы с оборудованием. Благодаря надёжности и быстродействию этой карты памяти, можно полностью погрузиться в процесс съёмки, и быть уверенным в том, что все критически важные моменты будут запечатлены и сохранены без потерь.

Впечатление

Использованию карты Lexar Professional 2000x SDXC UHS-II вызывает исключительно положительные впечатления. Хотя ее стоимость выше среднего, она оправдывает свою цену высокой производительностью и надёжностью.

Для новичков, которые не сталкиваются с потребностью в сверхбыстрой записи или переносе больших объёмов данных, эта карта может оказаться избыточной. Однако, для профессионалов, которым необходимо максимальное быстродействие и стабильность, Lexar Professional 2000x SDXC UHS-II будет отличным выбором.

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