Lexar PLAY microSDXC: обзор карты памяти с ярким дизайном

Lexar PLAY — это карта microSDXC UHS-I, предназначенная для различных устройств, таких как смартфоны, планшеты и консоли, в том числе Nintendo Switch.

Lexar утверждает, что карта обеспечивает высокую скорость записи, воспроизведения и передачи видео в формате Full-HD, а также быструю загрузку приложений. В зависимости от объёма памяти, производительность карты соответствует классу A1 или A2. Она доступна в вариантах ёмкости от 128 ГБ до 1 ТБ.

Характеристики

Ёмкость: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ Классы скорости: 128 ГБ – Класс 10, U1, V10, A1

256 ГБ – Класс 10, U3, V30, A1

512 ГБ – Класс 10, U3, V30, A2

1 ТБ – Класс 10, U3, V30, A2 Производительность: скорость чтения до 160 МБ/с, скорость записи до 50 МБ/с Рабочая температура: от 0° до 70° C Температура хранения: -25° до 85° C Размеры: 11 x 15 x 1 мм

Конструкция

Дизайн Lexar PLAY простой, но яркий: красный фон с белым текстом и значком «play», чем-то напоминающий стиль игровой консоли Nintendo Switch. Во всем остальном карта соответствует классическому форм-фактору накопителей подобного рода, то есть будет на 100% совместима с устройствами, поддерживающими данный формат.

Карта поставляется без SD-адаптера, поэтому если вы захотите использовать ее с фотоаппаратом, то адаптер придётся искать отдельно. С другой стороны, большинство устройств, на которые как раз ориентирована Lexar PLAY, имеют разъем microSD.

На обратной стороне карты расположены 8 контактных штырьков, серийный номер и другая информация.

Красочный дизайн карты позволяет легко заметить ее практически на любой поверхности. Даже не смотря на крохотные размеры, потерять ее будет не так просто, как может показаться.

Использование

Lexar заявляет, что карта может достигать скорости последовательного чтения до 160 МБ/с и записи до 50 МБ/с.

Для оценки скорости мы использовали ридер, поддерживающий USB 3.1, совместимый с картами UHS-II и UHS-I и обеспечивающий скорость чтения до 312 МБ/с. В тестах CrystalDiskMark карта показала следующие результаты: 148 МБ/с на чтение и 30,4 МБ/с на запись, что является очень хорошими, близкими к заявленным, показателями.

Поскольку Lexar PLAY имеет дизайн, предназначенный как-будто специально для Nintendo Switch, мы протестировали ее на этой консоли. В целом карта показала себя в точности так, как и ожидалось, без каких-либо сбоев.

В какой-то степени, здесь ключевым показателем является ёмкость, а то, сколько игр может вместить карта, часто является отличительным признаком. Линейка карт Lexar PLAY имеет вариант с ёмкостью до 1 ТБ, что идеально подходит для тех, кто хочет хранить много игр на одной microSDXC.

Впечатление

Lexar PLAY — надёжная карта microSDXC с вариантом ёмкости до 1 ТБ и скоростью до 148 МБ/с. Она идеально подходит для портативных игровых устройств, смартфонов и планшетов. Карта также подходит для записи видео в формате 4K.

В нашем тесте она показала близкие к заявленным скорости чтения и записи. Lexar PLAY — достойный выбор среди карт среднего класса по конкурентной цене. Уникальный цветовой дизайн и маркетинг под брендом «play» должны привлечь внимание многих пользователей.

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