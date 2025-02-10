Как Получить Лучшие Преимущества в Kingdom Come: Deliverance 2 — Гайд для Новичков

Kingdom Come: Deliverance 2— это захватывающая ролевая игра, которая погружает игроков в реалистичный средневековый мир. Здесь нет магии и фэнтезийных существ, зато есть глубокая механика выживания, сложные боевые системы и множество скрытых секретов. Этот гайд по Kingdom Come рассказывает о том, как получить ключевые преимущества на ранних этапах игры: верного компаньона, мощную боевую технику, лошадь и качественное снаряжение.

1. Верный спутник Матт: ваш первый помощник

Одним из самых ценных бонусов в начале игры является возможность получить верного спутника — собаку по имени Матт. После завершения учебного уровня (пролога) вы получите дополнительное задание под названием «Поиск пропавшей собаки». Однако выполнение этого квеста может занять много времени, если не знать правильной последовательности действий.

Первый шаг : найдите жену охотника Фоста, которая находится на карте в определенной локации. Сам Фост пропал, поэтому вам нужно будет выполнить задание «Лаки» , чтобы спасти его от волков.

: найдите жену охотника Фоста, которая находится на карте в определенной локации. Сам Фост пропал, поэтому вам нужно будет выполнить задание , чтобы спасти его от волков. Спасение Матта : после возвращения Фоста домой он укажет местонахождение вашего пса. Матт окажется в лесу, окруженный волками. Победите их и спасите собаку.

: после возвращения Фоста домой он укажет местонахождение вашего пса. Матт окажется в лесу, окруженный волками. Победите их и спасите собаку. Польза от Матта: он станет вашим постоянным компаньоном, способным атаковать врагов, отвлекать их внимание или даже обездвиживать противников. Также Матт может следить за чьим-либо следом, если вы предоставите ему предмет одежды этого человека.

Важно! За Маттом нужно правильно ухаживать:

Регулярно кормите его мясом побежденных врагов.

Хвалите и гладьте его через меню компаньонов.

Отслеживайте уровень послушания, чтобы собака не убежала.

Если показатель послушания упадет слишком низко, Матт временно покинет вас, но со временем обязательно вернется.

2. Гайд по мастерскому удару: уникальная боевая техника

В начале игры вы можете встретить странствующего мастера меча, который обучит вас одной из самых эффективных боевых техник — мастерскому удару. Этот прием сочетает в себе атаку и защиту, что делает его невероятно полезным в бою.

Как найти мастера : после спуска со строительных лесов вас встретит добрая женщина, которая расскажет о странствующем мастере меча, расположившемся лагерем с группой кочевников.

: после спуска со строительных лесов вас встретит добрая женщина, которая расскажет о странствующем мастере меча, расположившемся лагерем с группой кочевников. Обучение : мастер Томаш бесплатно продемонстрирует одну из базовых комбинаций ударов. Если вы сможете победить его в учебном поединке, он раскроет секрет мастерского удара.

: мастер Томаш бесплатно продемонстрирует одну из базовых комбинаций ударов. Если вы сможете победить его в учебном поединке, он раскроет секрет мастерского удара. Как использовать: когда противник готовится нанести удар с одной стороны, вам нужно атаковать с противоположной стороны именно в момент его атаки. При правильном выполнении этот прием блокирует удар врага и одновременно наносит ему урон.

Важно помнить:

Мастерский удар работает только с мечами, имеющими крестовину.

Некоторые противники также могут использовать подобную технику против вас.

Этот прием более рискованный, чем обычный блок, так как требует точного расчета времени.

3. Лошадь Пебблс: ваш первый транспорт

Обладание лошадью значительно упрощает исследование мира Kingdom Come: Deliverance. Вы можете получить свою первую лошадь довольно рано, посетив город Сейми.

Где найти : конный торговец находится на западной стороне города. Среди его лошадей вы найдете своего старого коня Пебблса , потерянного в прологе игры.

: конный торговец находится на западной стороне города. Среди его лошадей вы найдете своего старого коня , потерянного в прологе игры. Как получить бесплатно : если у вас достаточно высокий уровень красноречия (минимум 7 очков), вы можете убедить торговца вернуть вам лошадь через проверку навыков. Альтернативно, если у вас есть подходящая одежда дворянина, можно использовать проверку авторитета для той же цели.

: если у вас достаточно высокий уровень красноречия (минимум 7 очков), вы можете убедить торговца вернуть вам лошадь через проверку навыков. Альтернативно, если у вас есть подходящая одежда дворянина, можно использовать проверку авторитета для той же цели. Покупка: если ни один из этих методов не сработает, Пебблс все равно остается самой дешевой лошадью в городе — всего 150 грошей, что можно снизить торгуясь.

Преимущества лошади:

Быстрое перемещение по карте.

Дополнительное место для хранения вещей в седельных сумках.

Возможность увеличения характеристик лошади через длительную езду.

Дерево навыков верховой езды позволяет улучшить различные параметры вашего коня.

4. Гайд по качественному снаряжению: как получить доспехи бесплатно

Защитное снаряжение играет важную роль в выживании в суровом мире Kingdom Come: Deliverance. Хотя можно покупать доспехи у кузнецов, это довольно дорого. Более экономичным вариантом является выполнение определенных квестов.

Цепочка заданий кузнеца : включает миссию по поиску его помощников в Сейми, которая приводит к сражению с бандитами.

: включает миссию по поиску его помощников в Сейми, которая приводит к сражению с бандитами. Помощь опытных воинов : в этом бою вам помогают два опытных воина — лорд Сейми и капитан стражи, что значительно упрощает задачу.

: в этом бою вам помогают два опытных воина — лорд Сейми и капитан стражи, что значительно упрощает задачу. Награда: после победы над бандитами вы можете собрать с них хорошее боевое снаряжение, которое будет служить вам верой и правдой на протяжении начальной части игры.

Важно: выбор между квестами кузнеца и мельника на ранних этапах игры не является окончательным — обе цепочки заданий остаются активными независимо от вашего выбора направиться на свадьбу с одним из персонажей.

Заключение

Kingdom Come: Deliverance 2 предлагает игрокам множество возможностей для получения преимуществ в начале игры. От верного спутника в виде собаки Матт до мощной боевой техники и полезного транспорта в виде лошади — все эти элементы могут значительно облегчить прохождение и сделать игровой процесс более увлекательным. Главное — внимательно исследовать мир, разговаривать с NPC и не бояться пробовать разные подходы к решению задач.

Если вы хотите максимально эффективно начать свое приключение в Kingdom Come: Deliverance, следуйте нашему полному гайду по игре.