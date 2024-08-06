HONOR MagicBook X16 Plus: обзор ноутбука для работы

При первом взгляде на ноутбук MagicBook X16 Plus от HONOR сразу возникает образ офисного клерка. Размер диагонали экрана 16 дюймов намекает на удобство работы с вкладками браузера и текстовыми документами. Лаконичный, ставший уже классическим, дизайн выдаёт его потенциальное местонахождение — рабочий стол или стойка администратора. Но как на счёт использования этого ноутбука и в других целях? Мы постараемся разобраться в этом обзоре.

Наш опытный образец имеет имеет топовую конфигурацию: 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти хранения. В продаже также можно найти варианты попроще и, соответственно, дешевле: 16/512 ГБ, 16 ГБ / 1 ТБ. MagicBook X16 Plus, который мы имеем сегодня, также оснащен процессором AMD Ryzen 7 8845HS со встроенной графикой Radeon 780M, что не исключает и игровые возможности.

И так приступим! Обзор HONOR MagicBook X16 Plus 2024 года.

Технические характеристики

Экран: 16 дюймов, 16:10, 60/120 Гц, IPS Процессор: AMD Ryzen 7 8845HS, 8 ядер, базовая частота: 3,8 ГГц; максимальная: 5,1 ГГц Графика: AMD Radeon 780M Встроенная память: 512 Гб или 1 Тб Оперативная память: 16 Гб или 32 Гб, LPDDR5x 6400 МГц, 2 канала Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,160 МГц, Bluetooth 5.1, HONOR Magic-link Батарея: 60 Втч или 75 Втч Интерфейсы: 2 USB-C, 1 HDMI 1.4b, разъем 3,5 мм, 2 USB-A 3.2 Gen1 Камера: 720p HD Количество динамиков: 2 Размеры: 356,2 х 250,1 х 17,9 мм Вес: 1,75 кг (с батареей 60 Втч) или 1,79 кг (с батареей 75 Втч)

Распаковка и комплектация

MagicBook X16 Plus поставляется в самой обычной картонной коробке, на лицевой части которой нанесено название устройства. В коробке ноутбук закреплен между двух пенопластовых блоков, что в целом создает надежную защиту.

В комплекте можно найти: адаптер питания USB-C на 65 Вт, зарядный кабель USB-C на USB-C и пару бумажных буклетов. Все стандартно, ничего особенного.

Дизайн

Ноутбук имеет прямые, слегка скруглённые формы, что придаёт ему премиальный вид. Такой дизайн будет отлично смотреться как на офисном столе, так и на стойке ресепшн. Большая часть корпуса MagicBook X16 Plus выполнена из серого алюминия, черный пластик можно встретить лишь в небольшой рамке вокруг экрана и на клавишах клавиатуры.

Все материалы выглядят хорошо и тактильно приятные. Особенно понравилось специальное покрытие клавиш клавиатуры, которое делает их бархатистыми на ощупь. Сразу замечаешь, что этот ноутбук предназначен для работы и набора текста. В правой верхней части клавиатуры находится кнопка питания со встроенным сканером отпечатка пальца.

MagicBook X16 Plus имеет полноразмерную клавиатуру с цифровым блоком. Что лично мне очень нравится, так как наличие дополнительного блока с цифрами делает любую работу более удобной и продуктивной. Под клавиатурой, ожидаемо, находится тачпад не самого большого размера (119,2 на 71,4 мм), поддерживающий до 5 точек касания.

На левом боку ноутбука расположены: 2 порта USB-C (один для питания), порт HDMI и порт USB-A. На правом боку можно найти: порт USB-A и 3,55 мм аудио разъем.

Рамки экрана тонкие: 8 мм сверху, 6 мм с боков и 15 мм снизу. По центру верхней рамки расположена встроенная камера.

Экран

Honor MagicBook X16 Plus оснащён превосходной IPS-матрицей с диагональю 16 дюймов. Пропорции экрана идеально подходят как для работы, так и для развлечений, включая игры и просмотр видео, благодаря соотношению сторон 16:10. Впечатляющее разрешение экрана в 2560×1600 пикселей и высокая плотность пикселей в 189 ppi гарантируют чёткость изображения.

Экран MagicBook X16 Plus отличается исключительным качеством благодаря полному охвату цветового спектра sRGB на уровне 100%, что делает его подходящим для точной цветокоррекции и ретуширования фотографий. Индекс Delta E не превышает 3, а гамма-кривая находится в пределах допустимой погрешности, что обеспечивает точность цветопередачи. Цветовая температура приближена к идеалу и составляет около 6800 К, что способствует комфортному восприятию изображения.

Помимо этого, высокие показатели яркости в 420 нит и контрастности в 1350:1 позволяют использовать ноутбук даже под прямыми солнечными лучами, а полуматовое покрытие экрана защищает от нежелательных бликов, улучшая читаемость. Работать с текстом также очень комфортно благодаря специальному режиму, который снижает количество вредного синего света, тем самым защищая зрение пользователя.

Производительность

Как уже упоминалось, наш тестовый образец оснащён 8-ми ядерным процессором AMD Ryzen 7 8845HS, графическим чипом AMD Radeon 780M и 32 ГБ оперативной памяти. С учётом данных характеристик и речи быть не может о каких-либо проблемах при работе с офисными приложениями, все просто «летает». Но как насчёт более требовательных задач?

При работе с изображениями в PhotoShop 2024 все операции обрабатываются если не молниеносно, то за считаные секунды. Например, выделение сложного объекта на 5К-фотографии занимает не более 1,5 секунды, при том что в браузере Chrome запущено 15 активных вкладок. Стоит также отметить, что при работе по редактированию изображений вентилятор кулера не включался вообще.

Ноутбук таже вполне пригоден и для игр, хотя не является игровым устройством и специально для этого не предназначен. В одной из самых требовательных на сегодняшний день игр «CyberPunk 2077», при настройках графики с трассировкой лучей, FPS колеблется от 20 до 26, при этом никаких фризов замечено не было. Хотя шум вентилятора становится заметным и ноутбук становится тёплым, но не горячим, как это бывает в специализированных игровых моделях.

При монтаже 4K-видео, с использованием редактора Shotcut, лишние приложения, включая браузер пришлось закрыть. В целом, редактировать видео вполне возможно, но звук вентиляторов значительно усиливается и обработка операций занимает какое-то время. MagicBook X16 Plus определенно не подходит для задач профессионального видеомонтажа, но с обработкой коротких роликов он справляется неплохо. В тесте Handbrake удалось конвертировать 4K видео 60 кадров секунду весом 1 ГБ до 1080p 30 кадров в секунду 230 МБ за 3 минуты 9 секунд.

Аудио и камера

MagicBook X16 Plus может похвастаться 2 динамиками и 2 микрофонами. Динамики способны обеспечить объемное звучание, что сразу ощутимо при просмотре фильмов или трейлеров. Для видеозвонком или просмотра простых роликов на YouTube этого хватает «с головой».

Качество микрофонов также на должном уровне, собеседник слышит вас без помех и прерываний. Единственное, что хотелось бы улучшить это камера ноутбука. В целом со своей задачей она справляется, но в 2024 году хотелось бы видеть камеру 1080p, а не 720p.

Время автономной работы

Ноутбук имеет аккумулятор на 75 Втч. Решение вполне стандартное и при использовании его по назначению — работа с текстовыми документами, просмотр веб страниц и видео, заряда батареи должно хватить на половину рабочего дня, а может быть и дольше. Время полной зарядки составляет около 2 часов.

Впечатление

Если вам нужен стильный и надёжный офисный работник, MagicBook X16 Plus вполне может занять это место. Имея яркий, чёткий 16-дюймовый экран, а также мощный процессор в купе в 32 ГБ оперативной памяти он справиться с любой повседневной задачей, а в перерыве на обед подойдёт для лёгкого, отвлекающего от работы гейминга.

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