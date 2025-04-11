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Фильмы и сериалы

Фильм ужасов о вампирах «Грешники» дебютирует с рейтингом 100% на Rotten Tomatoes

Мария Старкова Мария Старкова
11.04.2025
2 Просмотра 0
Фильм ужасов о вампирах «Грешники» дебютирует с рейтингом 100% на Rotten Tomatoes

Долгожданный фильм ужасов о вампирах «Грешники», снятый Райаном Куглером, режиссером знаменитой «Черной пантеры», выходит в кинотеатрах уже через неделю – 18 апреля 2025 года. И, судя по ранним отзывам кинокритиков после предпоказов, нас ждет нечто действительно особенное.

«Грешники» произвели настоящий фурор и дебютировали с идеальным рейтингом 100% на Rotten Tomatoes. Он основан на 37 рецензиях на момент публикации этой новости. Это невероятный старт, который говорит о многом!

Что говорят критики о фильме «Грешники»?

Критики в один голос хвалят режиссерскую работу Райана Куглера. Особенно отмечают его успешный дебют в жанре ужасов после многолетней работы над супергеройскими блокбастерами Marvel.

  • Линда Маррик из HeyUGuys назвала «Грешников» «фильмом захватывающей дух дерзости», подчеркивая смелость и оригинальность подхода к жанру.
  • Б. Дж. Коланджело из Fangoria пошел еще дальше. Он заявил, что «Грешники» — это «величайшее произведение Куглера на сегодняшний день… Это не только один из лучших фильмов ужасов года, это один из лучших фильмов, и точка».

Многие критики отмечают, что Райан Куглер привнес в жанр ужасов свежий взгляд. Эрик Голдман из IGN Movie пишет: «Райан Куглер входит в мир ужасов и попадает в яблочко с «Грешниками»». Эндрю Дж. Салазар из Discussing Film также поддерживает это мнение: «»Грешники» – самая смелая работа Райана Куглера, которая создает свежий взгляд на истории ужасов о вампирах».

Глубокий смысл и важные темы:

Помимо захватывающего сюжета и атмосферы ужаса, «Грешники» затрагивают важные социальные темы. Расовые отношения и предрассудки были особенно актуальны в эпоху Джима Кроу в США.

  • Джулиан Роман из MovieWeb отмечает: «»Грешники» блестяще иллюстрируют жизнь чернокожих на жестоком и нищем сегрегированном Джимом Кроу Юге, одновременно изображая яркий культурный ландшафт, наполненный музыкой».
  • Брэндон Льюис из Geek Vibes Nation называет «Грешников» «чванливым magnum opus», который «размывает границы черноты, чтобы установить новый путь, отдавая должное прошлым, выкованным для выживания».

Действие фильма разворачивается в 1930-х годах на юге США, в эпоху Джима Кроу. В центре сюжета братья-близнецы Смоук и Стэк, которых играет Майкл Б. Джордан. Они возвращаются в родной город, чтобы начать жизнь заново после непростых испытаний. Однако по возвращении они обнаруживают, что их дом захвачен злом.

Актерский состав и команда:

В фильме также снимаются талантливые актеры, такие как Хейли Стайнфелд («Настоящая хватка»), Джек О’Коннелл («Молокососы») и Вунми Мосаку («Пассажир»). Оригинальный саундтрек к фильму создал талантливый композитор Людвиг Йоранссон, что добавляет картине еще больше атмосферы и глубины.

Источник — gamesradar

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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