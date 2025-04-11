Главная » Фильмы и сериалы Фильм ужасов о вампирах «Грешники» дебютирует с рейтингом 100% на Rotten Tomatoes Фильмы и сериалы Фильм ужасов о вампирах «Грешники» дебютирует с рейтингом 100% на Rotten Tomatoes Мария Старкова 2 Просмотра

Долгожданный фильм ужасов о вампирах «Грешники», снятый Райаном Куглером, режиссером знаменитой «Черной пантеры», выходит в кинотеатрах уже через неделю – 18 апреля 2025 года. И, судя по ранним отзывам кинокритиков после предпоказов, нас ждет нечто действительно особенное.

«Грешники» произвели настоящий фурор и дебютировали с идеальным рейтингом 100% на Rotten Tomatoes. Он основан на 37 рецензиях на момент публикации этой новости. Это невероятный старт, который говорит о многом!

Что говорят критики о фильме «Грешники»?

Критики в один голос хвалят режиссерскую работу Райана Куглера. Особенно отмечают его успешный дебют в жанре ужасов после многолетней работы над супергеройскими блокбастерами Marvel.

Линда Маррик из HeyUGuys назвала «Грешников» «фильмом захватывающей дух дерзости», подчеркивая смелость и оригинальность подхода к жанру.

Б. Дж. Коланджело из Fangoria пошел еще дальше. Он заявил, что «Грешники» — это «величайшее произведение Куглера на сегодняшний день… Это не только один из лучших фильмов ужасов года, это один из лучших фильмов, и точка».

Многие критики отмечают, что Райан Куглер привнес в жанр ужасов свежий взгляд. Эрик Голдман из IGN Movie пишет: «Райан Куглер входит в мир ужасов и попадает в яблочко с «Грешниками»». Эндрю Дж. Салазар из Discussing Film также поддерживает это мнение: «»Грешники» – самая смелая работа Райана Куглера, которая создает свежий взгляд на истории ужасов о вампирах».

Глубокий смысл и важные темы:

Помимо захватывающего сюжета и атмосферы ужаса, «Грешники» затрагивают важные социальные темы. Расовые отношения и предрассудки были особенно актуальны в эпоху Джима Кроу в США.

Джулиан Роман из MovieWeb отмечает: «»Грешники» блестяще иллюстрируют жизнь чернокожих на жестоком и нищем сегрегированном Джимом Кроу Юге, одновременно изображая яркий культурный ландшафт, наполненный музыкой».

Брэндон Льюис из Geek Vibes Nation называет «Грешников» «чванливым magnum opus», который «размывает границы черноты, чтобы установить новый путь, отдавая должное прошлым, выкованным для выживания».

Действие фильма разворачивается в 1930-х годах на юге США, в эпоху Джима Кроу. В центре сюжета братья-близнецы Смоук и Стэк, которых играет Майкл Б. Джордан. Они возвращаются в родной город, чтобы начать жизнь заново после непростых испытаний. Однако по возвращении они обнаруживают, что их дом захвачен злом.

Актерский состав и команда:

В фильме также снимаются талантливые актеры, такие как Хейли Стайнфелд («Настоящая хватка»), Джек О’Коннелл («Молокососы») и Вунми Мосаку («Пассажир»). Оригинальный саундтрек к фильму создал талантливый композитор Людвиг Йоранссон, что добавляет картине еще больше атмосферы и глубины.

Источник — gamesradar