Фильм ужасов о вампирах «Грешники» дебютирует с рейтингом 100% на Rotten Tomatoes

Долгожданный фильм ужасов о вампирах «Грешники», снятый Райаном Куглером, режиссером знаменитой «Черной пантеры», выходит в кинотеатрах уже через неделю – 18 апреля 2025 года. И, судя по ранним отзывам кинокритиков после предпоказов, нас ждет нечто действительно особенное.
«Грешники» произвели настоящий фурор и дебютировали с идеальным рейтингом 100% на Rotten Tomatoes. Он основан на 37 рецензиях на момент публикации этой новости. Это невероятный старт, который говорит о многом!
Что говорят критики о фильме «Грешники»?
Критики в один голос хвалят режиссерскую работу Райана Куглера. Особенно отмечают его успешный дебют в жанре ужасов после многолетней работы над супергеройскими блокбастерами Marvel.
- Линда Маррик из HeyUGuys назвала «Грешников» «фильмом захватывающей дух дерзости», подчеркивая смелость и оригинальность подхода к жанру.
- Б. Дж. Коланджело из Fangoria пошел еще дальше. Он заявил, что «Грешники» — это «величайшее произведение Куглера на сегодняшний день… Это не только один из лучших фильмов ужасов года, это один из лучших фильмов, и точка».
Многие критики отмечают, что Райан Куглер привнес в жанр ужасов свежий взгляд. Эрик Голдман из IGN Movie пишет: «Райан Куглер входит в мир ужасов и попадает в яблочко с «Грешниками»». Эндрю Дж. Салазар из Discussing Film также поддерживает это мнение: «»Грешники» – самая смелая работа Райана Куглера, которая создает свежий взгляд на истории ужасов о вампирах».
Глубокий смысл и важные темы:
Помимо захватывающего сюжета и атмосферы ужаса, «Грешники» затрагивают важные социальные темы. Расовые отношения и предрассудки были особенно актуальны в эпоху Джима Кроу в США.
- Джулиан Роман из MovieWeb отмечает: «»Грешники» блестяще иллюстрируют жизнь чернокожих на жестоком и нищем сегрегированном Джимом Кроу Юге, одновременно изображая яркий культурный ландшафт, наполненный музыкой».
- Брэндон Льюис из Geek Vibes Nation называет «Грешников» «чванливым magnum opus», который «размывает границы черноты, чтобы установить новый путь, отдавая должное прошлым, выкованным для выживания».
Действие фильма разворачивается в 1930-х годах на юге США, в эпоху Джима Кроу. В центре сюжета братья-близнецы Смоук и Стэк, которых играет Майкл Б. Джордан. Они возвращаются в родной город, чтобы начать жизнь заново после непростых испытаний. Однако по возвращении они обнаруживают, что их дом захвачен злом.
Актерский состав и команда:
В фильме также снимаются талантливые актеры, такие как Хейли Стайнфелд («Настоящая хватка»), Джек О’Коннелл («Молокососы») и Вунми Мосаку («Пассажир»). Оригинальный саундтрек к фильму создал талантливый композитор Людвиг Йоранссон, что добавляет картине еще больше атмосферы и глубины.
Источник — gamesradar