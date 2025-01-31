Civilization 7: Как смешать историю и создать свою империю

Впервые за 30 лет франшизы Civilization игроки могут выбирать лидеров и цивилизации отдельно. Представьте Цезаря Августа во главе монгольской орды или Бена Франклина, строящего Великую Китайскую стену. В Civilization 7 такие комбинации станут реальностью.

Три эпохи — три шага к величию

Игра делит историю на античность, исследование и современность. Каждая эпоха предлагает «пути наследия» — цели для экономической, военной, культурной или научной победы. Например, для экономического доминирования нужно развивать торговлю и контролировать ресурсы.

Пример из демо:

Автор выбрал Амину, королеву Заззау, для управления Аксумом. Её экономические бонусы помогли накопить богатства, а открытие технологии обработки пищи привело к культивации оливок. Как это повлияет на будущее цивилизации? Демо не дало ответа, но заинтриговало.

Динамическая смена цивилизаций: история в движении

Новшество серии — переход между цивилизациями при смене эпох. Игра анализирует ваши решения и предлагает новые нации. Например, Аксум может стать Голландией (экономика) или Испанией (военная мощь).

«История многослойна, — объясняет креативный директор Эд Бич. — Лондон римлян, саксов и норманнов — пример эволюции под разными культурами».

Секрет успеха:

Механика смены цивилизаций требует стратегии. Если в античности вы делали упор на науку, в эпоху исследований откроются технологичные нации вроде Японии.

Баланс и творчество: ключ к успеху

Разработчики годами мечтали дать игрокам «конструктор цивилизаций». Проблемой был баланс. «Если лидеры и нации сбалансированы, их комбинации работают», — говорит Бич.

Советы для новичков:

Изучите рекомендации игры: например, Амина лучше подходит для Египта или Рима.

Экспериментируйте! Не бойтесь неочевидных пар вроде Бена Франклина и Китая.

Тестируйте бонусы: милитаристский лидер + научная цивилизация = нестандартная тактика.

Визуалы и геймплей: знакомое и новое

Города в Civilization 7 детализированы как никогда. Рим с фиолетовыми крышами и Колизеем или современные мегаполисы — каждый выбор влияет на облик империи. Геймплей сохранил узнаваемую механику, но интерфейс стал интуитивнее.

Личный опыт:

Пэрриш, пропустивший Civilization 6, быстро разобрался в системе районов и технологий благодаря обучающим подсказкам. «Даже вулкан рядом с городом добавляет драмы — будет он извергаться или станет туристическим объектом?»

Истории, которые вы создадите

В игре появились случайные события — от открытий до дилемм. Например: улучшить вкус ягод или научиться готовить мясо гиены? Такие решения формируют уникальную историю вашей цивилизации.

«Система генерирует тысячи мини-историй, — отмечает Бич. — Это делает каждую игру неповторимой».

Ещё пример:

Соседняя цивилизации предлагает союз против общего врага. Примете вы вызов или предпочтёте дипломатию?

Заключение: когда выйдет Civilization 7?

Игра выйдет 11 февраля 2025 года на PC, Mac, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Готовы ли вы переписать историю? Смешивайте лидеров, меняйте цивилизации и стройте империю мечты — теперь всё возможно!

Бонус для фанатов:

Разработчики анонсировали поддержку модов с первого месяца. Ожидайте пользовательские сценарии и альтернативные исторические ветки.

Источник — theverge