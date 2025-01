Джон Гонзалес вернулся в Obsidian, но это не Fallout: New Vegas 2

Нарративный гений Horizon Zero Dawn снова в команде, но фанатам придётся подождать сиквела. Джон Гонзалес, автор сценария Fallout: New Vegas и директор нарратива Horizon Zero Dawn, спустя 14 лет вернулся в Obsidian. Однако он сразу предупредил: это не ради сиквела культовой RPG. В описании своей должности на LinkedIn он написал: «Рад присоединиться к Obsidian в новом приключении! (И нет, это не FNV2)».

Фанаты, конечно, загорелись надеждами. Ведь Гонзалес — ключевая фигура в создании мрачного мира Нью-Вегаса. Но разработчики пока не анонсировали проектов, кроме RPG Avowed, которая выйдет в феврале.

LinkedIn как источник слухов: почему фанаты верят в сиквел

Год назад поклонники заметили в профиле арт-директора Obsidian Дэниела Кабуко упоминание «неанонсированного проекта». Все решили, что это Fallout. Правда, позже Кабуко удалил эту строчку.

Гонзалес, похоже, устал от спекуляций. Его шутка про «не FNV2» — явная попытка охладить пыл фанатов. Или напоминание: не всё, что в LinkedIn — правда.

Чем занимался Гонзалес 14 лет вне Obsidian?

За эти годы он успел стать нарративным директором Horizon Zero Dawn и Forbidden West. А ещё подарил оркам из Middle-earth: Shadow of Mordor их знаменитые фразы вроде «человек-свинья!».

«Спасибо, Господи» — так Гонзалес подписал свой опыт работы над New Vegas в LinkedIn. Ирония? Возможно. Но страсть к историям у него явно осталась.

Почему Obsidian не спешит с Fallout: New Vegas 2?

Права на Fallout принадлежат Bethesda, так что без их разрешения сиквел невозможен. Да и сама Obsidian сосредоточена на Avowed — новой RPG в сеттинге Pillars of Eternity.

Впрочем, возвращение Гонзалеса — важный сигнал. Его опыт в создании сложных миров и персонажей точно пригодится студии. Может, даже в новом проекте, который пока держат в тайне.

Что дальше? Мечты фанатов против реальности

Поклонники New Vegas продолжают верить. Мемы, петиции, моды — всё ради сиквела. Но пока Obsidian молчит.

Гонзалес же, судя по всему, готов к вызовам. Его резюме говорит само за себя: от постапокалипсиса до роботов-динозавров. Куда он направит Obsidian теперь? Время покажет.

Итог: Возвращение Джона Гонзалеса в Obsidian — отличная новость для игровой индустрии. Но ждать Fallout: New Vegas 2 пока рано. Зато можно готовиться к новым историям, которые точно удивят.