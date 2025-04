Второй сезон «Одни из нас» подвергся резкой критике со стороны зрителей

Второй эпизод второго сезона сериала «Одни из нас» (The Last of Us) вызвал волну критики со стороны зрителей, что привело к значительному падению его рейтинга. Изначально сериал стартовал с оглушительным успехом, получив более 96% положительных отзывов на Rotten Tomatoes и заслужив звание лучшей игровой адаптации на телевидении. Однако после выхода второго эпизода, несмотря на относительно высокие оценки критиков, зрители выразили резкое недовольство.

Фанаты с самого начала относились к выбору актеров с некоторой долей скептицизма. Новый эпизод, по-видимому, усугубил их опасения, вызвав шквал критики и обвалив рейтинг второго сезона на Rotten Tomatoes до чуть более 50%. Падение рейтинга связано с несколькими факторами, включая сюжетные решения и выбор актеров.

Ситуация вокруг второго эпизода второго сезона «Одни из нас» напоминает ситуацию с выходом игры The Last of Us Part 2. Тогда фанаты также выразили недовольство некоторыми сюжетными поворотами, что привело к негативным отзывам. Тем не менее, игра получила множество наград.

Сериал в целом придерживается сюжетной линии игры, однако выбор актеров вызвал вопросы у многих зрителей, особенно в отношении Элли и Эбби. Больше всего критики досталось Кейтлин Девер, исполнительнице роли Эбби, которая, по мнению фанатов, значительно отличается от своего игрового прототипа.

